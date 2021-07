Attraverso il sito ufficiale del distributore Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen del 19 luglio 2021. Da segnalare il 17° volume di Saint Young Men e di Forza Genki! e il penultimo volume di Mahoromi.

Ricordiamo che recentemente l’editore ha annunciato 3 nuovi titoli fra cui un inedito di Osamu Tezuka, per i dettagli recuperate il nostro articolo dedicato.

Le uscite RW Goen del 19 luglio

Saint Young Men 17

ll vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune. In questo volume la fanno da padroni due figure mitologiche: la santa Giovanna d’Arco e l’uomo più forte di tutto il paradiso: Israel Noyama!

Himitsu the Top Secret 9

Mentre stanno seguendo una pista in un nuovo caso, gli agenti del Nono distretto subiscono un attentato dinamitardo. Ma è solo l’inizio di una serie di attacchi…

Rin 14

Tutti i misteri sono svelati! Il confronto finale tra Fushimi e Taki è al suo culmine per decidere chi sarà ad avere l’onore della copertina su Torus. E, intanto, sta per compiersi il fato di Rin, Yuri, Kio e Fushimi… Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole diventare mangaka.

Forza Genki! 17 (di 32)

Genki ha subito una sconfitta terribile nel suo incontro d’allenamento, ma questo non sarà sufficiente a fargli cambiare idea. Il suo obiettivo rimane saldo: diventare un professionista e sfidare direttamente l’uomo che è stato responsabile della morte del padre. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

UQ Holder! 18

È una storia d’amore e tragedia tra insegnante e discepolo. Un mondo senza Asuna Kagurazaka, un mondo in cui Negi ha perduto fin troppi amici. Frustrato, il ragazzo si rifugia da Eva in cerca di un momento di pace, mentre la sua rabbia continua a crescere in attesa della battaglia fatale.

Mahoromi 3 (di 4)

Niwa, studentessa in architettura ha probabilmente un “super-potere” molto particolare. Quando è nei paraggi di un vecchio rudere riesce a percepire lo spirito della costruzione stessa. Sarà proprio così? O c’è una spiegazione più profonda? Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia per opere come Kurogane, Hitsuji no uta – Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e deliziarvi in questi quattro volumi.

Karakuri Circus 30

Dopo un confronto con il nonno, Masaru ha finalmente scoperto l’atroce verità sulla sua esistenza e sul pericolo che rappresenta. Come farà a convincere il nonno di poter evitare che la sua anima venga sopraffatta? O è già troppo tardi?

Teiichi High School 9 (di 14)

Una situazione senza precedenti sta per gettare nuovamente il Liceo Kaitei nel coas. Durante la presentazione del piano economico annuale, Teiichi decide di boicottare le proposte del nuovo Presidente. E per ottenere il suo scopo è disposto a mettere in discussione le stesse regole di votazione.

Il sentiero dei fiori 10

In un modo o nell’altro Kyonosuke è uscito dalla sua crisi. Ma Ichiya, di nascosto, ha escluso Kanjiro causando un “incidente”. La recitazione di Kyonosuke è inconsistente perché è salito sul palco non avendo fatto prove nel teatro. Per questo motivo Ichiya perde la pazienza e, durante l’intervallo, si scontra con kyonosuke. D’altra parte, Kyonosuke prova tristezza per l’atteggiamento di Ichiya che non mostra i suoi veri sentimenti…! Infine, ecco il volume 10 in cui Kyonosuke e Ichiya diventano un’autentica coppia!

Hakkanden 10

Un bambino disperso è stato ritrovato l’anno dopo, identico all’anno precedente. Per scoprire la verità, Shino e Sosuke si recano nel luogo dove è avvenuta la misteriosa scomparsa. Qui, Shino conosce un suo compagno di scuola, Shinobu Inue, e scopre che ha una voglia a forma di peonia uguale alla sua sul braccio. Pensa subito di avere trovato il portatore dell’ottava sfera, ma Shinobu viene portato via da Tengu, che afferma che il bambino gli era stato rubato e deve essergli restituito. Nel frattempo, Ao appare davanti a Sosuke dicendogli che Hime sta per svegliarsi. Riusciranno a capire il loro destino, in cui la realtà si incrocia coi misteri?

Le ristampe RW Goen del 19 luglio

Tornano disponibili: Alice Academy 15, Due come noi 29, Due come noi 28 e Samurai Executioner 6.