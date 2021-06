Attraverso il sito ufficiale del distributore Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen e Lineachiara del 25 giugno 2021. Da segnalarsi la fine di Anagle Mole, Supplement e & (AND).

Il 21 e 22 giugno ci sarà l’Amazon Prime Day, due giorni ricchi di offerte e sconti a tempo limitato! Per non perderne nemmeno una, date uno sguardo alla nostra pagina dedicata.

Le uscite RW Goen e Lineachiara del 25 giugno 2021

Le uscite Lineachiara del 25 giugno 2021

LIBERTALIA Vol. 3

21×27, C, col., 64 pp

€ 10,95

Può la luce nascere dai figli delle tenebre? All’inizio del XVIII secolo, in Madagascar, nacque una città utopica, fondata dai pirati, grazie alla ribellione di un prete italiano, Caraccioli, deciso a lottare contro il lusso sfrenato della Chiesa. Ora per Caraccioli e per Mission è finalmente arrivato il momento della verità. A Libertalia, nella città di tutte le utopie, oscurità e luce si scontrano in una lotta all’ultimo sangue, senza vincitori né vinti.

Acquista LIBERTALIA Vol. 3 su Amazon.

Le uscite RW Goen del 25 giugno 2021

PRINCESS LUCIA Vol. 5

B+sc, 12,2X17,8, 178 pp, b/n

€ 7,50

Com’è complicata la vita del giovanissimo (14 anni) Yuta Koizumi. Nel pieno dell’adolescenza, con gli ormoni a manetta, non fa altro che cercare donne con cui fare sesso. Con la comparsa di Mio la situazione diventa sempre più complicata e colpi di scena… sexy sempre più incalzanti! Dall’autore di Suzuka e A Town Where You Live, Koji Seo, una commedia divertentissima e dai tratti piccanti.

Acquista PRINCESS LUCIA Vol. 5 su Amazon.

SUPPLEMENT Vol. 10 [DI 11]

12,2×17,8 B+sc, 172 pp, b/n

€ 6,95

Un tradimento viene alla luce e tutto cambia per le protagoniste di Supplement! Il delicato e fragilissimo equilibrio tra lavoro e amore cede definitivamente e una dura, crudele realtà cambierà per sempre il destino di Minami e delle sue colleghe. Un volume imperdibile creato dalla maestra Mari Okazaki!!!

Acquista SUPPLEMENT Vol. 10 [DI 11] su Amazon.

I MISERABILI Vol. 6

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

€ 5,95

Prosegue con il sesto volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai. A Parigi, Anjolras e i suoi accoliti si stanno preparando alla rivoluzione, ma Marius è sempre più depresso. Un giorno Eponine va a trovarlo e gli dà l’indirizzo di Cosette. Nonostante l’amore che prova per lui, decide di sacrificarsi per la la sua felicità. Marius trova Cosette e le lascia una lunga, appassionata lettera d’amore sotto una pietra sulla panchina del suo giardino.

Acquista I MISERABILI Vol. 6 su Amazon.

HIMITSU THE TOP SECRET Vol. 8 [DI 12]

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

€ 6,95

Un atroce omicidio è avvenuto in una scuola elementare e il dipartimento scientifico scopre rapidamente che un testimone era sulla scena del crimine e probabilmente ha visto tutto. Tuttavia, per qualche strana ragione, la scansione del cervello della vittima non identifica il testimone o il colpevole…

Acquista HIMITSU THE TOP SECRET Vol. 8 [DI 12] su Amazon.

KARAKURI CIRCUS Vol. 29

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 5,95

Dopo un confronto con il nonno, Masaru ha finalmente scoperto l’atroce verità sulla sua esistenza e sul pericolo che rappresenta. Come farà a convincere il nonno di poter evitare che la sua anima venga sopraffatta? O è già troppo tardi?

Acquista KARAKURI CIRCUS Vol. 29 su Amazon.

ANAGLE MOLE VOL.5 [DI 5]

B+sc, 16,2×10,6, 192 pp, b/n

€ 6,50

Da Tsubasa Fukuchi, autore del popolarissimo La Legge di Ueki, arrivano la conclusione di questa appassionante miniserie in 5 volumi. Luchiru è un Majin (essere che abita nelle profondità della terra). È stato inviato in superficie come spia per raccogliere informazioni al fine di sconfiggere gli umani che vivono lì. Ma il problema è che i Majin hanno una comprensione totalmente sbagliata degli umani e credono fermamente che la razza umana sia di gran lunga superiore a loro. Come può Luchiru sopravvivere nel mondo umano, convinto com’è che il solo tocco di un qualunque umano potrebbe farlo bruciare e disintegrarsi in un istante?!

Acquista ANAGLE MOLE VOL.5 [DI 5] su Amazon.

FORZA GENKI Vol. 16 [DI 32]

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

Dopo l’ultimo incontro Genki decide di godersi una breve ma meritata vacanza. Ma il tempo per rilassarsi è poco: il ragazzo deve iniziare di nuovo ad allenarsi se vuole proseguire lungo la strada del professionismo. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

Acquista FORZA GENKI Vol. 16 [DI 32] su Amazon.

SUPPLEMENT Vol. 11 [DI 11] -EXTRA

12,2×17,8 B+sc, 172 pp, b/n

€ 6,95

La relazione tra Minami e Sawara sembra andare a gonfie vele, fino a che al ragazzo non viene offerto n lavoro all’estero. Cosa preferisci: fare il fotografo e l’artista in Olanda, o continuare a fare il fotografo pubblicitario in Giappone? Quale sarà la decisione finale? Finalmente si completa una grande storia d’amore.

Acquista SUPPLEMENT Vol. 11 [DI 11] -EXTRA su Amazon.

& (AND) Vol. 8 [DI 8]

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

€ 6,95

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &. Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.

Acquista & (AND) Vol. 8 [DI 8] su Amazon.

IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 9

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,95

Per la nuova rappresentazione Kyonosuke e Kazuya dovranno lavorare in coppia. I due sono motivati e pronti, ma proprio prima della messa in scena, Kyonosuke ha un problema! “Sono confuso dai due ruoli, e non so come recitarli…”

Acquista IL SENTIERO DEI FIORI Vol. 9 su Amazon.

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI Vol. 2 [DI 4]

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

€ 6,50

Niwa, studente di architettura, trova nella casa del vecchio nonno una fotografia che raffigura una misteriosa ragazza. Insieme all’amico Akira decide di indagare, seguendo la traccia di antichi edifici verso i quali la ragazza prova una strana, sovrannaturale sensazione… Cosa si nasconde tra quelle mura? E che strano potere sembra star sviluppano Niwa? Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia per opere come Kurogane, Hitsuji no uta – Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e deliziarvi in questi quattro volumi.

Acquista MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI Vol. 2 [DI 4] su Amazon.

SAINT YOUNG MAN Vol. 16

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n

€ 6,95

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune.

Acquista SAINT YOUNG MAN Vol. 16 su Amazon.

MOYASIMON Vol. 13

12.3×17.9 cm, 232 pp, bross., b/n e col.

€ 7,50

L’anno accademico volge al termine. Mentre Misato e Kawahama hanno deciso di trasformare l’acqua di mare in oro con i microbi e il Seminario di Itsuki continua a produrre sake, Madoka Nishino si prepara a sostenere l’esame di ammissione. Solo che la contaminazione da streptococchi mette tutto in discussione! Sawaki salverà finalmente qualcuno? Tutti trovano la loro strada, rispondono alle loro domande e si rendono conto che potrebbero essere cresciuti un po’ in questo ultimo capitolo di Moyasimon. Fermentiamo! Fermentiamo!

Acquista MOYASIMON Vol. 13 su Amazon.

Ristampe

Tornano disponibili: ALICE ACADEMY 19, 22, 23 e 24.