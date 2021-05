Attraverso le pagine del catalogo Mega 279, apprendiamo le uscite RW Goen e Lineachiara di giugno 2021.

LOCKDOWN X SCHOOL

di Michio Yazu, Nykken

In un giorno come tanti altri la vita degli studenti di un liceo viene sconvolta da un attacco improvviso: un commando di terroristi, armati fino ai denti e spietati, prende possesso dell’edificio e inizia a seminare il panico. Ma, dietro l’attacco, sembra celarsi un obiettivo più misterioso e sinistro: nel pieno della confusione, viene rilasciata una potente arma batteriologica e la situazione degli studenti e del personale scolastico, già drammatica, diventa rapidamente un vero e proprio incubo.

DELITTO E CASTIGO VOL. 9 [DI 10]

di Naoyuki Ochiai

B+sc, 12,2×17,8, 192 pp, b/n

Seinen/Drama

€ 7,50

Riprende la pubblicazione di “Tsumi To Batsu”, l’elegante adattamento in chiave moderna e ambientata in Giappone del celeberrimo romanzo “Delitto e Castigo” di Dostoevskij. L’altra notte ho avuto un incubo. Un terribile incubo in cui un’epidemia si diffondeva nel mondo. Dei parassiti infettavano la mente delle persone, nutrendosi delle loro emozioni. Rendendole dei mostri.

SUICIDE ISLAND VOL. 17 [DI 17]

di Kouji Mori

12,2×17,8 B+sc, 208 pp, b/n

Thriller/ Drama/Seinen

€ 5,95

Dopo mesi di lotta incessante in un ambiente ostile, la fine della guerra contro Sawada e l’arrivo di un neonato accende una nuova speranza. Quelli per i quali la vita non aveva più niente da offrire sembrano aver finalmente trovato un senso alla loro esistenza. Ma un’ultima minaccia incombe sul gruppo… e la soluzione al problema è tutt’altro che unanime.

HIMITSU THE TOP SECRET VOL. 8 [DI 12]

di Reiko Shimizu

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

Seinen/Thriller/Poliziesco

€ 7,50

Un atroce omicidio è avvenuto in una scuola elementare e il dipartimento scientifico scopre rapidamente che un testimone era sulla scena del crimine e probabilmente ha visto tutto. Tuttavia, per qualche strana ragione, la scansione del cervello della vittima non identifica il testimone o il colpevole…

I MISERABILI VOL. 7 [DI 8]

di Takahiro Arai, Victor Hugo

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

Seinen/Drammatico

€ 5,95

Settimo volume per il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai. La passione tra Cosette e Marius è ormai incontenibile, nonostante la vita dei giovani sia sconvolta dalla rivoluzione ormai imminente…

RIN VOL. 13 [DI 14]

di Harold Sakuishi

12,2×17,8, 180 pp, b/n

Seinen/Drammatico/Slice of life

€ 6,95

Inizia il confronto tra Fushimi e il suo rivale Kite Taki per la supremazia sulla rivista Taurus! Dal pennino di Harold Sakuishi, già conosciuto in Italia per la serie di “Beck”, continua la storia del ragazzo che vuole diventare mangaka.

MAHOROMI VISIONI SPAZIO TEMPORALI VOL. 4 [DI 4]

di Kei Toume

12×17, B+sc, 192 pp, b/n

Seinen/Mystery/Supernatural

€ 5,95

Niwa, studentessa in architettura ha probabilmente un “super-potere” molto particolare. Quando è nei paraggi di un vecchio rudere riesce a percepire lo spirito della costruzione stessa. Sarà proprio così? O c’è una spiegazione più profonda? Lo scopriremo leggendo questa miniserie di Kei Toume, una mangaka che già abbiamo avuto modo di conoscere in Italia per opere come Kurogane, Hitsuji no uta – Il silenzio degli innocenti, Vita da cavie e che saprà nuovamente appassionarvi e deliziarvi in questi quattro volumi.

SAINT YOUNG MAN VOL. 16

di Hikaru Nakamura

B+sc, 12×16,9, 128 pp, b/n

Seinen/Commedia

€ 6,50

Il vincitore del Premio culturale Osamu Tezuka, campione d’incassi in Giappone, ritorna nelle librerie e fumetterie italiane. La commedia capolavoro di Hikaru Nakamura, nella quale Gesù e Buddha, stanchi di essere i “leader” delle loro rispettive religioni si concedono una vacanza in Giappone (come dar loro torto), mischiandosi con la gente comune.

OMEGA TRIBE VOL. 8 [DI 14]

di Yukio Tamai

12,2 x17,8, B, b/n, 204 pp

Seinen/Action/SF

€ 5,95

Sono presenti fin dai primordi della vita dell’uomo sulla Terra e hanno tatuato sul corpo un fregio che ricorda la lettera greca Omega. Che vorrà questo misterioso gruppo di eletti? Lo scopriremo in questa miniserie di 14 volumi. Kaji viene improvvisamente attaccato da un uomo ricoperto di scaglie. Proprio quando sta per soccombere, in sua difesa arriva una misteriosa donna. Ma anche lei è una Omega!

& (AND) VOL. 7 [DI 8]

di Mari Okazaki

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

Josei/Young-Adult/Slice of life

€ 6,95

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &. Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.

OGGI SONO IN FERIE! VOL. 9 [DI 13]

di Mari Fujimura

B+sc, 11×17, 184 pp, b/n

Josei/Romance

€ 6,50

Asao decide di confessarsi proprio il giorno del mio compleanno. Ho rifiutato immediatamente, ma le sue parole non mi escono dalla testa, anche con Tanokura qui. Dopo aver passato tutta la giornata con lui, i miei veri sentimenti iniziano a manifestarsi…

SUPPLEMENT 10 [DI 11]

di Mari Okazaki

12,2×17,8 B+sc, 172 pp, b/n

Slice of life/Adult/Josei

€ 5,95

Un tradimento viene alla luce e tutto cambia per le protagoniste di Supplement! Il delicato e fragilissimo equilibrio tra lavoro e amore cede definitivamente e una dura, crudele realtà cambierà per sempre il destino di Minami e delle sue colleghe. Un volume imperdibile creato dalla maestra Mari Okazaki!!!

DEVILS AND REALIST VOL. 13 [DI 15]

di Madoka Takadono, Utako Yukihiro

12×17, B+sc, b/n

Josei/Young Adult/Fantasy

€ 6,50

Sitri, che è stato portato in Paradiso da Metatron, eredita il ruolo di Gabriele e l’ordine di occuparsi di Michele. Nel frattempo Dantalion, apparso di fronte a William dopo molto tempo, lo implora di ascoltare quale è stato il suo peccato originale.

FOOD WARS: L’ETOILE VOL. 2 [DI 8]

di Yuto Tsukuda e Shun Saeki e Yuki Morisaki

11×17 B+sc, 192 pp circa, b/n + miniposter

Shonen/Young-Adult/Commedia

€ 5,95

Lo spin-off di FOOD WARS si concentra sull’esordio come chef di Kojiro Shinomiya, durante il suo primo periodo a Parigi, in Francia, prima di essere conosciuto come “Il mago dei vegetali”! Nonostante si sia diplomato con il massimo dei voti alla prestigiosa Accademia Totsuki, Shinomiya scoprirà presto che la strada per diventare uno chef stellato in Francia, per un giapponese, è molto più difficile del previsto…

UQ HOLDER! VOL. 17

di Ken Akamatsu

11×17, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 6,50

Tota e la UQ Holder sono riusciti ad arrivare sull’ascensore orbitale in tempo per impedire l’attacco missilistico… solo per scoprire che un nuovo attacco è già in atto. E senza la possibilità di resettare il tempo di Kirie, questa volta non potranno fare alcuno sbaglio. C’è un solo modo per salvare l’umanità dalla distruzione, anche se potrebbe significare il sacrificio finale di Tota…

PRIDE VOL.2 [DI 4]

di Yoichi Takahashi

13×18, B+sc, 192 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

“Pride”, è il nuovo manga calcistico scritto e disegnato da Yoichi Takahashi, autore del celeberrimo “Captain Tsubasa” (Holly e Benji). I protagonisti appartengono alla squadra “Hakodate Troopers”, e ciascuno di loro a testa alta persegue un ambizioso obiettivo sportivo: chi quello di portare agli onori il proprio team di appartenenza (che gioca nella Seconda Divisione della J League), chi il sogno individualistico di una brillante carriera. In questo volume facciamo la conoscenza con il manager della squadra: Shinichiro Kamitsuka. Un entusiasmante viaggio nel mondo delle future star del calcio!

TEIICHI HIGH SCHOOL VOL. 11 [DI 14]

di Usamaru Furuya

12,2×17,8, B+sc, 224 pp, b/n + posterino col.

Shonen/Young-Adult/Drammatico

€ 6,95

All’interno del Consiglio del Liceo Kaitei, Teiichi deve ora affrontare l’attacco di Kikuma, uno dei nuovi candidati, che attacca Teiichi facendo leva sull’attrazione del ragazzo per Mimiko. Si tratta di amore o di condotta illecita?

KARAKURI CIRCUS VOL.31 [DI 46]

di Kazuhiro Fujita

123×18, B+sc, 192 pp

Shonen/Action/Fantasy

€ 5,95

Dopo un confronto con il nonno, Masaru ha finalmente scoperto l’atroce verità sulla sua esistenza e sul pericolo che rappresenta. Come farà a convincere il nonno di poter evitare che la sua anima venga sopraffatta? O è già troppo tardi?

LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA VOL. 3

di Tetsuo Hara e Seibou Kitahara

12,2×17,8 B+sc, 226 pp, b/n + col

Action/Storico

€ 7,50

Dal pennino del mitico autore della saga di “Ken il Guerriero”, LA LEGGENDA DI ODA SABURO NOBUNAGA racconta le epiche gesta di Oda Nobunaga, famosissimo condottiero che nel XVI secolo guidò vittoriose campagne militari alla conquista del Giappone. La storia si sofferma sulla giovinezza del celebre guerriero, tracciando un ritratto a metà strada tra realtà storica e inventio narrativa, esaltato dai magnifici disegni del maestro Hara, che non mancherà di conquistare sia gli storici fan del sensei, sia i nuovi lettori delle imprese eroiche del “figlio della battaglia”!

XENOGLOSSIA VOL. 2 [DI 2]

di SONG Chi-Hoon

14×21, B+sc, 226 pp, b/n + col

Action/Storico

€ 6,95

L’impero Landi è forte e prosperoso, ma non è stato sempre così. In passato ha combattuto una temibile guerra contro il Signore del Caos, un potentissimo stregone, aiutato dal Signore dei Cavalieri, che ha mandato più della metà dell’impero in rovina. Dopo la vittoria dell’impero e l’esecuzione del Signore del Caos, l’imperatore ha portato tutte le ragazze che hanno il potenziale per divenire streghe nella scuola San Gloria, per controllarle. Una studentessa di nome Liz attira l’attenzione di tutti e l’esercito imperiale si propone di eliminarla prima che diventi un grave pericolo… Continua la bellissima avventura fantasy magistralmente disegnato da SONG Chi-Hoon.

FORZA GENKI VOL. 16 [DI 32]

FORZA SUGAR

di Yuu Koyamai

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

Shonen/Sport/Action

€ 6,95

Dopo l’ultimo incontro Genki decide di godersi una breve ma meritata vacanza. Ma il tempo per rilassarsi è poco: il ragazzo deve iniziare di nuovo ad allenarsi se vuole proseguire lungo la strada del professionismo. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

E SE FOSSE AMORE? VOL. 8 [DI 10]

di Hiromu Muto

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Romantico/Slice of life

€ 5,95

Ichino è una liceale che odia i maschi da quando suo fratello la tradì in gioventù, rubando tutti i beni della madre e scomparendo nel nulla. Per questo la ragazza giurò di non lasciarsi mai più ingannare dagli uomini e diventare così più forte. Poco alla volta, Ichino e Shin hanno iniziato a comunicare tra loro. Ora, per fermare il conflitto tra ragazze e ragazzi nella scuola, decidono di inflitrarsi nelle “linee nemiche” travestendosi… Riprende la pubblicazione di uno dei nostri shojo manga più amati.

IL SENTIERO DEI FIORI VOL.11 [DI 16]

di Ako Shimaki

11×17, B+sc, 192 pp, b/n

Shojo/Urban Fantasy

€ 6,95

Per la nuova rappresentazione Kyonosuke e Kazuya dovranno lavorare in coppia. I due sono motivati e pronti, ma proprio prima della messa in scena, Kyonosuke ha un problema! “Sono confuso dai due ruoli, e non so come recitarli…”

MUSICAL CODE ZYKLUS VOL.3

di Ikumi Katagiri, Ai Ninomiya

12,2×17,8, B+sc, b/n, pp

Bishonen/Fantastico/Azione

€ 6,95

Gli strumenti musicali hanno un’anima, pensieri e sentimenti. Il protagonista Rentaro ne ha scoperto uno dalle caratteristiche molto insolite: Petrushka. Ora i due dovranno affrontare la minaccia di Leonid…

KARNEVAL VOL. 19

di Touya Mikanagi

13×18, B+sc, b/n, 208 pp

Bishounen/Fantastico/Azione

€ 7,50

Yogi riesce finalmente a ritrovare sé stesso e ritorna al Circo con la giovane sorella. Ma il tempo dell’addio si avvicina. Nel frattempo l’incontro tra Karoku e Mu segna l’inizio di un nuovo capitolo…

HUNGRY JOKER (CONT.NUM 1/3) € 13,50

DEVILS LOST SOUL (CONT NUM.1/6) € 42.00

MANKITSU (CONTIENE NUMERI 1/5) € 29,75

LA CROCIATA DEGLI INNOCENTI (CONT.NUM 1/6) € 29,70 DANGUARD (CONTIENE NUM.1/2) € 15.00

Le uscite Lineachiara di giugno 2021

ASSASSIN’S CREED: RIVOLTA 1 – PUNTI IN COMUNE 1

di Alex Paknadel, Dan Watters, Jose Holder

16,8×25,6, C, 112 pp, col.

Azione/Avventura/Videogames

€ 14,95

Un nuovo, sconvolgente capitolo nella saga di Assassin’s Creed! Con il Progetto Fenice prossimo al completamento, la tensione è al massimo tra la Fratellanza e l’Ordine dei templari. Un nuovo ordine mondiale è alle porte e solo Charlotte e i suoi nuovi alleati hanno le conoscenze e le abilità per salvare l’umanità dall’asservimento!

JIM CUTLASS PACK

di Jean Giraud, Jean Michel Charlier, Christian Rossi

€ 36,00