Attraverso il sito ufficiale del distributore Pegasus Distribuzioni sono state diffuse le uscite RW Goen, Lineachiara e Real World del 28 maggio. Per RW Goen termina Kannagi: Crazy Shrine Maidens con gli ultimi due volumi. Per Real Word c’è invece il volume Assassin’s Creed Origins mentre per Lineachiara esce il secondo e conclusivo integrale di Jim Cutlass.

Potete recuperare le novità in arrivo a giugno targate RW Goen, Lineachiara e Real World tramite il nostro articolo dedicato.

Le uscite RW Goen, Lineachiara e Real World del 28 maggio

Le uscite RW Goen del 28 maggio

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS Vol.11 (di 12)

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp

€ 6,95

Il corpo di Nagi inizia a ferirsi non appena pensa a Jin. L’unico modo per evitarlo è tenersi a distanza… A Kaminagi-cho, invece, sono in corso i preparativi per il Capodanno, ma nel cielo c’è un’ombra minacciosa! Il tanto atteso undicesimo volume, da leggere a occhi spalancati!

KANNAGI: CRAZY SHRINE MAIDENS Vol.12 (di 12)

12,2×17,8, B+sc, b/n, 176 pp.

€ 6,95

Proprio alla vigilia del Nuovo Anno, tutto sembra precipitare… Ma, all’improvviso, giunge un misterioso aiuto dai cieli. La divertentissima e deliziosa storia creata dalla penna di Eri Takenashi giunge all’epilogo. Siete pronti a scoprire il finale della saga della dea Nagi?

DEVILS AND REALIST Vol. 11

12×17, B+sc, b/n

€ 6,50

Il destino di Baphomet è stato segnato grazie ai disegni del demone Baalberith. Senza il supporto e l’aiuto dei sui vecchi amici, come potrà Dantalion resistere come candidato al trono? Possibile che anche le melliflue parole di William non siano sufficienti a calmare l’ira di un Granduca degli Inferi?

I MISERABILI Vol. 4

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

€ 5,95

Prosegue con il quarto volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai. Dopo aver riconquistato la libertà, Jean Valjean desidera onorare la promessa fatta a Fantine: liberare Cosette. Arriva a Montfermeil la vigilia di Natale e trova Cosette ancora vestita di stracci. Scambiando qualche parola con il giovane servitore, Jean Valjean riconosce la figlia di Fantine. Dopo averle regalato la bambola tanto desiderata, paga i terribili locandieri e prende Cosette con sé.

I MISERABILI Vol. 5

11×17, B+sc, 252 pp, b/n e col.

€ 5,95

Prosegue con il quinto, intenso volume il capolavoro di Victor Hugo, reso magistralmente dal disegno di un ispiratissimo Takahiro Arai. Ritroviamo Jean e Cosette pochi anni dopo aver lasciato il convento. Cosette è una ragazza giovane e bella che attrae gli occhi degli uomini, soprattutto quello di Marius. Quest’ultimo si è abituato a contemplarla ogni giorno nei Giardini del Lussemburgo.

Jean se ne accorge e mette fine alle loro uscite al parco. Ma tutti i nostri personaggi finiranno a casa Gorbeau, dove Jean affronterà di nuovo i Thenardiers, che hanno in mente un terribile piano.

HIMITSU THE TOP SECRET Vol. 5

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

€ 6,95

Una nuova indagine per il reparto scientifico. Un cadavere è stato ritrovato nella foresta e la sua morte pare risalga a più di 60 anni prima! Trovare il colpevole sarà estremamente complicato ma anche sorprendente. Infatti, stanno avvenendo nuovi delitti che sembrano utilizzare lo stesso modus operandi per il precedente. Da Reiko Shimizu, mangaka de La Principessa Splendente, riprende la serie manga avvincente e piena di mistero che ci farà compagnia per 12 numeri.

HIMITSU THE TOP SECRET Vol. 6

12,2×17,8, B+sc, bn/ + col.

€ 6,95

Una donna perde la testa e accoltella una coppia nel mezzo del quartiere di Ginza! Le indagini mostrano che la folle ha già fatto altre vittime. Il dipartimento scientifico, incaricato di scoprire il motivo degli omicidi, scopre una sordida verità. Ma, nel frattempo, Maki si comporta in modo strano…

MARUHAN IL MERCENARIO 5

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 5,95

Direttamente dal duo creativo KIM Sung-jae, KIM Byung-jin, che ha dato vita al manhwa coreano più amato e venduto nel mondo, Chonchu, arriva un nuovo capitolo del fantasy che ha stracciato molti record di vendita in Corea e in Francia: Maruhan, il Mercenario! Nell’antica era del supercontinente, dove non esistevano barriere tra Est e Ovest, la razza umana deve contrastare l’invasione delle Bestie Demoniache, che hanno rotto il secolare patto di non aggressione. Disperati, gli umani organizzano un esercito con lo scopo di uccidere Rhode, il Re delle Bestie Demoniache. Il destino degli uomini è in mano a Maruhan, il mercenario dell’Oscurità! Sangue e onore in un manga disegnato magistralmente, e altrettanto magistralmente sceneggiato! Un titolo intenso, che piacerà a tutti gli amanti dei fantasy drammatici come Berserk o l’Attacco dei Giganti!

FORZA GENKI Vol. 14

12,2×17,8, B+sc, 184 pp, b/n

€ 6,95

Dopo l’ultimo incontro Genki decide di godersi una breve ma meritata vacanza. Ma il tempo per rilassarsi è poco: il ragazzo deve iniziare di nuovo ad allenarsi se vuole proseguire lungo la strada del professionismo. Un nuovo volume del manga che ha ispirato uno degli anime sportivi più importanti degli anni Ottanta, conosciuto in Italia con il titolo di “Forza Sugar”, ancora una volta non deluderà tutti i suoi appassionati!

& (AND) Vol. 6

12,2×17,8, B+sc, b/n, 224 pp

€ 6,95

Dopo SUPPLEMENT abbiamo il piacere di pubblicare un’altra serie attualissima della grande Mari Okazaki, intitolata &. Aoki Kaoru è una donna di 26 anni che non ha mai avuto un fidanzato. Demotivata dalla vita che conduce decide di aprire un salone di manicure in aggiunta al suo lavoro di operatrice sanitaria. Pur avendo una grave avversità per il contatto fisico, è costretta a confrontarsi con la sua paura quando incontra un uomo che non può fare a meno di toccare gli altri. Un altro spaccato di vita di una donna giapponese della grandissima Mari Okazaki.

Nuovamente disponibili: FOOD WARS 36, DENTRO MARI 2, DENTRO MARI 7 e JUNJO ROMANTICA 4.

Le uscite Real World del 28 maggio

ASSASSIN’S CREED: ORIGINI

16,8×25,6, C, 112 pp, col.

€ 14,95

Antico Egitto, una terra maestosa sull’orlo dell’annientamento a causa di una spietata lotta per il potere. Scoprite misteri oscuri e miti dimenticati mentre tornate al momento cruciale: l’Origine della Confraternita degli Assassini! Scritto da Anthony Del Col (Kill Shakespear) e magistralmente illustrato da PJ Kaiowa (How to pass as Human), e direttamente collegato al videogame di culto Assassin’s Creed.

Le uscite Lineachiara del 28 maggio

LIBERTALIA Vol. 1

21×27, C, col., 64 pp

€ 10,95

L’utopica lotta dei pirati per una città libera. All’inizio del XVIII secolo, in Madagascar, nacque una città utopica, fondata dai pirati, grazie alla ribellione di un prete italiano, Caraccioli, deciso a lottare contro il lusso sfrenato della Chiesa. A Libertalia, nella città di tutte le utopie, oscurità e luce si scontrano in una lotta all’ultimo sangue, senza vincitori né vinti.

JIM CUTLASS L’INTEGRALE Vol. 2

C, 17×24, 256 pp, col.

€ 18,95

Secondo e ultimo volume del ciclo di Jim Cutlass, che vede il metafisico Giraud all’opera su tematiche che fondono il suo amato western con il mondo dell’horror e del sovrannaturale. Zombie, magia e misteriose forze incrociano il cammino dell’ex ufficiale nordista; ma ciò che terrorizza davvero l’animo dell’eroe di Giraud e Rossi è il razzismo degli uomini dei Ku Klux Klan con cui si trova a lottare in un’ambientazione che fonde il reale, l’irreale e le assurdità di menti deviate dall’odio. Un’opera complessa e splendidamente illustrata da Christian Rossi, finalmente disponibile in Italia in versione completa grazie a RW-Lineachiara.

