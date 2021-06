Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore 18 giugno/25 giugno 2021. Da segnalare lo Speciale Tex 37 (il più comunemente albo annuale di grande formato noto come Texone) con disegni di Giampiero Casertano, il volume Il Cuore di Lombroso e il ritorno in edicola, con un nuovo formato, di Attica.

Le uscite Sergio Bonelli Editore 18 giugno/25 giugno 2021

Tex Classic 112 – Tamburi nel deserto

di Bonelli Gianluigi, Muzzi Virgilio, Galleppini Aurelio e GFB Comics (colori)

64 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

Dopo aver distrutto Huerta, Tex e Carson si dovranno scontrare con gli Yaqui, difensori del nuovo impero azteco del Gran Serpente, fondato dalle tredici mummie inavvertitamente riportate in vita dal professor Nizon. Solo una ritirata strategica per cercare di contattare i Navajos può dare ad Aquila della Notte la speranza di fermare il terribile sacerdote Amaxos!

Tex Willer 32 – I pionieri del Montana

di Boselli Mauro, Del Vecchio Pasquale e Dotti Maurizio (copertina)

64 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

La neve si tinge di sangue nelle foreste del futuro territorio del Montana. Riusciranno Tex e i suoi compagni a sfuggire all’agguato dei Crow di Corvo Nero? Che cosa li attende nella comunità di Fort Owen, dove vivono i pionieri della Bitterroot Valley? La vendetta del perfido sciamano Crow sta per abbattersi su due innocenti artisti, un pianista e una cantante, che si sono allontanati dalla loro carovana…

Speciale Tex 37 – Old South

di Ruju Pasquale, Casertano Giampiero

240 pagine – 21×29,7 cm, b/n, brossurato

In onore della loro Patria sconfitta hanno chiamato Old South la cittadina sorta ai margini del territorio Apache… Ma gli ex soldati del Sud non devono solo difendersi dalla minaccia degli indiani. C’è tra loro un nemico più subdolo e terribile: l’avidità, che rischia di mettere gli uni contro gli altri gli antichi compagni d’arme…

Nathan Never Missione Giove 2 – La Creatura nel Ghiaccio

di Vigna Bepi, Bertolini Max, Bonazzi Germano e Zoni Ivan (copertina)

96 pagine – 16×21 cm, B/N, brossurato

L’astronave Overgate ha raggiungo l’orbita di Giove per recuperare la nave Icarus, che trasportava i resti di una creatura aliena sconosciuta. Intanto, sulla Terra, Mister Alfa e Solomon Darver si accorgono di essere le ultime pedine di un gioco che si trascina da millenni e che ha determinato il destino della Terra e dei suoi abitanti.

Nathan Never, salito a bordo dell’Icarus, si trova a dover affrontare un nemico inaspettato. La situazione diventa incontrollabile e l’Agente Alfa non riesce a impedire che la sua nave precipiti sul pianeta Giove. Ma è davvero la fine di tutto?

Il Cuore di Lombroso

di Barzi Davide, De Stena Francesco e Di Gennaro Aldo (copertina)

128 pagine – 22×31 cm, B/N, cartonato

La Torino di fine Ottocento, città cosmopolita e ricca di fermenti economici e culturali, fa da sfondo a un racconto “involontariamente” poliziesco che ha per protagonista Cesare Lombroso, pioniere della criminologia moderna, considerato un genio al suo tempo e poi figura controversa e molto discussa nel secolo successivo. L’indagine di Lombroso, partita dal suicidio inspiegabile del maestro Giulio Perboni, si incrocia con i personaggi e il mondo raccontato da Edmondo De Amicis nel suo romanzo Cuore, in un gioco di specchi che intriga e avvince pagina dopo pagina.

Attica 1 – La Ragazzina con gli Occhi d’Argento

di Bevilacqua Giacomo Keison

80 pagine – 17×23 cm, B/N, brossurato