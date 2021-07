Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 13 al 18 luglio 2021. Da segnalare il settimo volume delle indagine del Commissario Ricciardi, il secondo volume Zagor Contro Hellingen (recuperate la nostra recensione del primo volume) e i due albi BIS dedicati a Zagor e Dylan Dog.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 13 al 18 luglio 2021

13 luglio

Le Storie 105 – Il piccolo ranger

di Lavezzolo Andrea, Gamba Francesco, Donatelli Franco

112 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Un fuorilegge defunto e la mappa indecifrabile che portava con sé sono i primi passi di un lungo e rocambolesco percorso costellato di insidie e colpi di scena, banditi e pellerossa, che porterà il giovane Kit a lambire il segreto della leggendaria “valle perduta”…

Zagor Classic 29 – Il mare bianco

di Nolitta Guido, Ferri Gallieno, GFB Comics (colori)

80 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

Zagor, Cico e i marinai scomparsi sono prigionieri di Ly-Cieng e della sua banda di misteriosi cinesi mascherati: solo l’insperato intervento di un amico potrà salvarli dall’assedio! Tornati sulla terraferma, i nostri due amici incontrano Freddy Duncan, alla ricerca di un antico tesoro nella foresta di Darkwood…

14 luglio

Speciale Brendon 21 – L’ultima possibilità del diavolo

di Chiaverotti Claudio, Spadavecchia Cristiano, Talami Giovanni

64 pagine – 17×23 cm, b/n, brossurato

In una città della Nuova Inghilterra, Brendon ritrova Demi, perduto amore della sua giovinezza. Oggi Demi è una donna affascinante, anche se distrutta dalla vita, e nasconde un segreto che le divora l’anima. Il Cavaliere di Ventura è pronto a sfidare tutti i diavoli dei Libri Maledetti, per aiutare colei che, in fondo al proprio essere, non ha mai smesso di cercare…

15 luglio

Zagor contro Hellingen 2 – Ora zero!

di Nolitta Guido, Donatelli Franco, Ferri Gallieno

304 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

C’è un solo indiano rimasto a Darkwood: il valoroso capo dei Mohawks Tonka. È con lui che Zagor e Cico vanno in un vulcano spento, l’Occhio del Diavolo, nel quale si dirigono convogli di militari. Zagor riesce a penetrare all’interno, scopre una base avveniristica, con piattaforme di lancio per missili, e ritrova un antico nemico. Incredibilmente, ancora vivo… Il secondo volume della raccolta completa delle storie che vedono lo Spirito con la Scure affrontare Hellingen.

Tex Nuova Ristampa 471 – La collina della morte

di Nizzi Claudio, De La Fuente Víctor, Villa Claudio

112 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Ely Parker intende arrestare gli agenti indiani che affamano le riserve rivendendo gli aiuti governativi a biechi mercanti: farabutti come il vile Berkamp e lo sporco affarista Thompson che lucrano alle spalle degli Apaches di Joselito. I sakem delle tribù danneggiate devono recarsi a Washington per testimoniare, guidati da Tex e Carson, ma Parker ha una spia nel suo ufficio e gli speculatori, informati dell’imminente bufera, tentano di fermare la missione. Berkamp, catturato dai pards dopo un agguato fallito, viene ucciso dai suoi stessi soci prima che possa confessare!

Dylan Dog 418 Bis – Qwertyngton

di Vanzella Luca, Genovese Luca, Cavenago Gigi

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

La madre di Jennifer incarica Dylan di rintracciare la figlia scomparsa. L’unico elemento sul quale basarsi per iniziare le indagini sono delle enigmatiche cartoline provenienti da un luogo situato chissà dove: Qwertyngton. Una volta che l’Old Boy riuscirà a scoprirne la collocazione, molte saranno le incredibili sorprese che lo attendono.

Il commissario Ricciardi 7 – In fondo al tuo cuore

di De Giovanni Maurizio, Terracciano Paolo, Nespolino Alessandro, Bigliardo Daniele, Preziosi Giovanni (colori)

192 pagine – 19.5×26, colore, cartonato

Una calda giornata estiva a Napoli. Il professor Tullio Iovine del Castello cade dalla finestra del suo studio. Si è suicidato o qualcuno lo ha buttato di sotto? I sospetti ricadono sull’ex guappo Peppino il Lupo, che ha perso la moglie per un’errata valutazione del medico che, fra i suoi segreti, celava anche la relazione con un’amante. Quali sono le vere passioni che hanno scatenato il delitto e sulle quali dovrà indagare il commissario Ricciardi?

16 luglio

Zagor 672 Bis – Un uomo in fuga

di Burattini Moreno, Mangiantini Marcello, Piccinelli Alessandro

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato

Dopo una rapina, un bandito in fuga uccide un vecchio trapper per rubargli il cavallo che l’uomo tiene nella stalla, riuscendo così a raggiungere i complici con cui aveva concordato un punto di ritrovo. Zagor si unisce al gruppo che dà la caccia alla banda di rapinatori… ma anche il figlio della vittima, Miles, deciso a vendicare il padre, vuole farla pagare personalmente all’assassino del padre. E Miles in realtà è qualcuno che Zagor conosce con un altro nome…

Tex Classic 114 – Un uomo intrepido

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio, GFB Comics (colori)

64 pagine – 16×21 cm, colore, brossurato

Tex e i Navajos spazzano via l’esercito Yaqui e, nel concitato corpo a corpo con Amaxos, il Ranger distrugge il misterioso amuleto che la mummia porta al collo… le terrificanti figure si dissolvono, liberando da un oscuro sortilegio tutti i membri della spedizione Nizon! Scongiurata l’antica minaccia, Aquila della Notte si trova coinvolto in una terribile rivolta indiana: cinque giovani Navajos vengono uccisi a tradimento da due ricchi e potenti uomini bianchi, protetti dalle alte sfere politiche e militari. Tutti i tentativi per evitare la guerra falliscono… le tribù sono pronte a disseppellire l’ascia di guerra!

17 luglio

Nathan Never 362 – La casa della gioia

di Marzorati Stefano, Catacchio Onofrio, Giardo Sergio

96 pagine – 16×21 cm, b/n, brossurato