Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 19 al 22 ottobre 2021. Da segnalare il 17° speciale di Dampyr e il volume da libreria Zagor contro Hellingen 3 – Terrore dal sesto pianeta.

Tex Willer 36 – La diligenza dell’oro

di Rauch Jacopo, De Angelis Roberto, Dotti Maurizio (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 64 pagine

Nathan Never 365 – Memorie di un assassino

di Eccher Giovanni, Jannì Mario, Giardo Sergio (copertina)

16×21 cm, b/n, B., 96 pagine

L’ambasciatore Gordon Foreman è la nuova superstar della squadra diplomatica di Solomon Darver, abile mediatore che è riuscito a instaurare un proficuo scambio perfino con le oligarchie marziane. Guai se l’opinione pubblica venisse a scoprire che si tratta in realtà di un sofisticato androide, in cui sono state riversate le esperienze dei più grandi diplomatici della storia umana… Ma non è questo l’unico segreto che Gordon nasconde: preoccupato per le sue frequenti fughe notturne, Darver decide di chiedere a Nathan e a Sigmund di scoprire cosa accade durante questi continui blackout di controllo…