Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 19 al 25 luglio 2021. Da segnalare gli albi Bis dedicati a Tex e Dragonero Il Ribelle e il settimo volume dello spin-off di Dragonero, Senzanima nonché il primo Dampyr Color.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 19 al 25 luglio 2021

20 luglio

Tex Willer 33 – Sfida a Fort Owen

di Boselli Mauro, Del Vecchio Pasquale e Dotti Maurizio (copertina)

64 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

Birdy è in cella accusato d’omicidio e i cercatori d’oro si alleano con i trappers guidati da Hannigan e Gomez. Ora Tex ha più avversari che amici disposti a impugnare la pistola al suo fianco. Il sangue sta per scorrere nella verde Bitterroot Valley, mentre Carson, Clemmons e Lena si avvicinano a Fort Owen…

Dampyr Color 1 – La biblioteca dell’orrore

di Boselli Mauro, Colombo Maurizio, Giusfredi Giorgio, Rossi Luca, Masellis Helena, De Stena Francesco, Scibilia Alessandro, Cropera Michele, Baggi Alessandro, Genzianella Nicola e Vattani Matteo (copertina)

128 pagine, 16×21 cm, colore, brossurato

La Biblioteca del Teatro dei Passi Perduti nasconde molti segreti, tra cui una sezione speciale con le opere mai scritte, ma solo sognate, e forse vissute, dai grandi autori del fantastico. Quando Ambrose Bierce scopre un suo racconto inedito che lo vede protagonista durante la Guerra di Secessione, lui e Harlan vengono rapiti in un vortice d’immaginazione e terrori, tra castelli maledetti, mostri, vampiri, incubi metropolitani e terrificanti cimiteri di navi…

21 luglio

Tex 729 Bis – Agente indiano

di Boselli Mauro, Dotti Maurizio e Villa Claudio (copertina)

176 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

Nel classico “Sangue Navajo” scoprimmo che Aquila della Notte non è solo capo dei Navajos, ma anche loro agente, dipendente dunque dal Bureau of Indian Affairs diretto da Ely Donehogawa Parker. Ma come e quando fu nominato? Lo scoprirete in questo numero speciale!

22 luglio

Dragonero Senzanima Volume 7 – Assedio

di Vietti Stefano, Enoch Luca, Olivares Giancarlo, Francescutto Paolo (colori), Alberti Mario (copertina)

80 pagine, 22×30 cm, colore, cartonato

Merovia è stretta d’assedio dalle truppe imperiali, fiancheggiate dalle compagnie mercenarie, tra le quali spiccano le lame dei Senzanima. Nel tentativo di spezzare le difese della città, il giovane Ian Aranill escogita un piano d’azione tanto astuto quanto azzardato, con l’appoggio del comandante dei mercenari, Greevo. Quale sarà l’esito del colpo di mano? La presunzione e l’arroganza di Ian condurranno i Senzanima al successo… oppure alla morte?

Nathan Never Magazine 7

di Vigna Bepi, Giardo Sergio

176 pagine, 16×21 cm, colore e b/n, brossurato

Interamente dedicato al satellite del nostro pianeta, il Magazine propone, per la prima volta in formato Bonelli, l’avventura a colori Destinazione Luna, racconto di Bepi Vigna visualizzato e colorato da Sergio Giardo, che ruota attorno al Lunar Gateway, piattaforma orbitante attorno alla Luna, punto di partenza dei futuri viaggi dell’Uomo verso Marte: un mistero nel futuro di Nathan Never a onda le radici nel nostro presente… In più, dossier illustrati a tema lunare, un’aggiornatissima sezione scientifica a cura dell’ASI, la partecipazione speciale di Martin Mystère, con una sequenza a fumetti “lunare”, un estratto del racconto neveriano dedicato ai “lunamoti” e un corposo numero di pagine anticate tratte da Greystorm e dedicate alle suggestioni che la Luna ha sempre avuto sulle menti umane più brillanti!

ZAGOR CONTRO HELLINGEN – ORA ZERO

di Nolitta Guido, Donatelli Franco e Ferri Gallieno (copertina)

304 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

C’è un solo indiano rimasto a Darkwood: il valoroso capo dei Mohawks Tonka. È con lui che Zagor e Cico vanno in un vulcano spento, l’Occhio del Diavolo, nel quale si dirigono convogli di militari. Zagor riesce a penetrare all’interno, scopre una base avveniristica, con piattaforme di lancio per missili, e ritrova un antico nemico. Incredibilmente, ancora vivo… Il secondo volume della raccolta completa delle storie che vedono lo Spirito con la Scure affrontare Hellingen.

23 luglio

Speciale Martin Mystère 38 – Fiamme sulla laguna

di Artusi Andrea, Zilio Mirco, Castelli Alfredo, Ongaro Paolo, Mangiantini Marcello, Montanari Giuseppe, Piccoli Claudio e Alessandrini Giancarlo (copertina)

196 pagine, 16×21 cm, colore e b/n, brossurato

Il mistero della Fenice, finalmente svelato… Nel flip book, tre racconti in b/n.

24 luglio

Nathan Never Missione Giove 3

di Vigna Bepi, Bonazzi Germano, Bertolini Max e Zoni Ivan (copertina)

96 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

Che relazione c’è tra un presunto ufo-crash, avvenuto nel 1947 della vecchia datazione, e un filmato tenuto segreto per anni? In quale losca trattativa è coinvolto Mister Alfa? Il viaggio verso l’orbita di Giove porterà l’Agente Speciale Alfa a svelare antichi segreti che riguardano l’origine stessa della civiltà terrestre…

Dragonero Il Ribelle 21 Bis – Sulla pista dei ricordi

di Enoch Luca, Vietti Stefano, Barbieri Luca, Ceregatti Ludovica, Bonesso Diego, Riccardi Vincenzo, Gizzi Emanuele e Pagliarani Gianluca (copertina)

96 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato