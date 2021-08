Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 2 all’8 agosto 2021. Si tratta di una settimana all’insegna dei Color Fest che coinvolgono Zagor, Tex e Dylan Dog, da segnalare anche il volume Tutto Bonelli 1980-2020. L’era moderna.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 2 all’8 agosto 2021

03 agosto

Color Zagor 13 – La prigioniera degli Huron

di Mignacco Luigi, Romeo Val, GFB Comics (colori) e Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21, 128 pagine, brossurato, colore

Chi è veramente Banack, il primo compagno d’avventure di Zagor, quando ancora il re di Darkwood non aveva incontrato Cico? Quali avventure i due hanno vissuto insieme? È lo stesso Spirito con la Scure a raccontarlo al suo amico messicano, narrandogli la drammatica ricerca di una ragazza scomparsa durante la quale il giovane Spirito con la Scure è affiancato dal misterioso guerriero irochese. Un lungo inseguimento, pieno di colpi di scena, che cambierà la vita di tutti e tre.

Julia 275 – La vita è un optional

di Berardi Giancarlo, Calza Lorenzo, Di Clemente Paolo e Spadoni Cristiano (copertina)

16×21, 116 pagine, b/n, brossurato

Seth Dudley, 49 anni, sposato, due figli. Freddato nell’autosalone di sua proprietà da 7 colpi di pistola. Sul suo cellulare messaggi compromettenti testimoniano le sue molteplici relazioni extraconiugali e l’ossessione per le scommesse sui cavalli. Seth aveva un tenore di vita ingestibile e numerosi potenziali nemici… Chi ha premuto il grilletto? La moglie gelosa? Un’amante usata e abbandonata? Un usuraio a cui doveva molti soldi? Julia saprà scegliere la pista che porta alla verità!

Zagor 673 – Le notti di Londra

di Rauch Jacopo, Della Monica Raffaele e Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21, 96 pagine, b/n, brossurato

Zagor e Cico giungono a Londra in cerca di Frida. L’ombra del barone Rakosi incombe su di lei. Intanto il capitano Manfred Moor, promesso sposo della stessa Frida, è scomparso e un assassino terrorizza la città lasciando dietro di sé una scia di giovani donne uccise… e senza una sola goccia di sangue in corpo!

04 agosto

Tex Willer Extra 2 – El Verdugo

di Boselli Mauro, Andreucci Stefano e Dotti Maurizio (copertina)

16×21, 80 pagine, b/n, brossurato

Uno stagionato veterano, un aspirante pistolero venuto dall’Est e un giovane, ma già leggendario fuorilegge: Dusty, Will e Tex sono i compagni d’avventura sulla pista del Verdugo, lo spietato killer che Tex intende catturare vivo, per farsi scagionare da una falsa accusa. Ma il gruppo è male assortito e, tra le calde e aride montagne, oltre ai temibili comancheros, forse sono in agguato l’avidità e il tradimento…

05 agosto

Storia del West 29 – Gli avvoltoi

di D’Antonio Gino, Tarquinio Sergio e GFB Comics (colori)

19×27, 96 pagine, colore, brossurato

Il Sud è piegato dalla guerra e dalla sconfitta, inerme di fronte a torme di avvoltoi che intendono approfittarne. Abramo Lincoln, tra i pochi che lavoravano per una pacificazione, cade vittima di un attentato. Bill Adams è sulle tracce dell’assassino, ma i militari arrivano prima di lui impedendogli di raccogliere informazioni: forse qualcuno sta cercando di nascondere una congiura che parte da lontano. Intanto gli sciacalli sono arrivati anche a Rock Spring, il paese alle porte del quale abita Pat MacDonald…

Dampyr 257 – Messico e sangue

di Giusfredi Giorgio, Del Campo Andrea, Riboldi Enea (copertina)

16×21, 96 pagine, b/n, brossurato

“Erano gli anni di Pablo Escobar. Per le strade di Medellín scorrevano piombo e sangue”, comincia così Bobby Quintana a raccontare il suo passato e la storia dell’agente della DEA Joe Dern, l’uomo che gli ha insegnato a tenere in mano una pistola… Bobby chiede aiuto a Dampyr perché il suo vecchio maestro sembra passato dalla parte del male e non sembra invecchiato un giorno… Che sia un vampiro? E che sia proprio lui “El Gringo Rubio”, il famigerato, potentissimo nuovo re del narcotraffico tra Messico e Stati Uniti?

Tutto Bonelli 1980-2020. L’era moderna

A cura di Mauro Giordani e Gisello Puddu

16×21, 656 pagine, brossurato, colore

La fumettografia completa di una Casa editrice ormai diventata la “Fabbrica dei sogni”. Molto più di un catalogo, i due volumi di Tutto Bonelli contengono la descrizione accurata di ogni collana e titolo, l’elenco puntuale di tutte le edizioni, dai primi anni Quaranta, lungo i decenni fino ad arrivare alle uscite più recenti. Con l’utilizzo di schede, immagini e approfondimenti, ripercorriamo non solo la storia degli albi Bonelli, ma un capitolo, ampio e originale, della storia stessa del fumetto italiano. Un’opera preziosa per i collezionisti, gli appassionati e per tutti i lettori curiosi di scoprire il mondo dei fumetti Bonelli.

06 agosto

Color Tex 19 – Il killer fantasma

di Manfredi Gianfranco, Cossu Ugolino, Celestini Oscar (colori) e Villa Claudio (copertina)

16×21, 160 pagine, colore, brossurato

Si fa chiamare Jack-in-the-box, come i babau nella scatola che terrorizzano i bambini. Anche lui appare e scompare all’improvviso… Ma Jack Palmer è uno spietato killer e la sua caratteristica principale è che è già morto! Ora è tornato nella cittadina di Roxanne, per uccidere uno a uno i suoi nemici… Tra lo spettro e le sue vittime, ci sono solo le colt di Tex e Carson!

Dylan Dog Color Fest 38 – Groucho Terzo

di La Rosa Davide, Barbato Paola, Sio, Bertelé Luca, Piccatto Luigi, Nerolini Manuela, Piccatto Luigi, Chiabotti Virginia, Sio (colori) e Piccatto Luigi (copertina)

16×21, 96 pagine, b/n e colore, brossurato

Il bambino di Baskerville: Chi è e da dove proviene il misterioso bambino che suona alla porta del n. 7 di Craven Road? Dylan lascia al suo baffuto assistente il compito di scoprirlo in un’infinita ridda di gag… Groucho Profondo: Una serie di imprescindibili numi tutelari della comicità di tutti i tempi devono vedersela con un Groucho sprofondato negli abissi spaziali… Un Groucho da collezione: Che sia scoccata l’ora tanto temuta? Groucho irrompe all’improvviso nello studio dell’Inquilino di Craven Road con una lettera in mano… Una lettera di dimissioni!

07 agosto

Morgan Lost Scream Novels 2 – La notte degli stranieri

di Chiaverotti Claudio, Maresca Luca e De Tommaso Fabrizio (copertina)

17×23, 64 pagine, b/n, brossurato

Loro sono gli Strangers, quattro eroi con capacità straordinarie ma assolutamente umane: agilità da atleti olimpici, forza fisica, intelligenza, conoscenza e uso delle armi. Non hanno padroni, agiscono secondo la loro coscienza e hanno avuto il coraggio di ribellarsi al potere assoluto… ma ora qualcuno vuole eliminarli e loro scelgono di farsi aiutare dal cacciatore di assassini numero uno di New Heliopolis!

Tex 730 – Il mostro del gran lago salato

di Rizzo Antonello, Ruju Pasquale, Benevento Michele e Villa Claudio (copertina)

16×21, 112 pagine, b/n, brossurato