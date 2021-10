Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 25 ottobre al 3 novembre 2021. Nessun volume da libreria da segnalare, mentre in edicola arrivano Dylan Dog 422 – Il momento blu e Zagor 676 – Il Castello del Vampiro.

Trovate le novità Sergio Bonelli Editore di novembre 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Attica 5 – La guida

di Bevilacqua Giacomo Keison

17×23, b/n, 80 pagine, B.

È giunto il momento di rintracciare la Guida! Gli indizi di Esse ci portano a New York… Ma chi è? E sarà davvero disposto a intraprendere il viaggio verso Attica, sfuggendo ancora una volta a Humbert, il Cacciatore?

Tutto Tex 607 – La valle degli dei

di Boselli Mauro, Ginosatis Yannis, Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, 112 pagine, B.

I tagliagole del colonnello Cunningham entrano in azione, ma le loro prime vittime non sono i sanguinari predoni del profeta Revekti. Ora Tex e Johnny Laredo sanno di dover combattere su due diversi fronti. Intanto, nel dedalo roccioso della Sierra Madera, dove, protetta da sentinelle armate e dalle paludi della “terra che fuma”, si cela la “Valle degli Dei”, Revekti manda due uomini a spiare le mosse dei nemici: il suo valoroso braccio destro, Ahwig, e un ambizioso Apache, Goyaklee, fratello di Mazay, uno degli scout di Fort Apache agli ordini di Laredo…

Dylan Dog 422 – Il momento blu

di Cavaletto Andrea, Possenti Christopher e Cestaro Gianluca & Cestaro Raul (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Dylan Dog va a prendere Avril, la figlia dell’attuale fidanzata, che frequenta un’esclusiva scuola internazionale situata in un suggestivo isolotto. La ragazzina non manca di prendersela con l’Indagatore dell’Incubo, aspettandosi, invece del suo arrivo, quello della madre, mentre nell’ombra un paio di studenti, in apparenza disagiati, stanno tramando ai danni dei propri compagni…