Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 26 luglio al 1° agosto 2021. Da segnalare il secondo Dylan Dog che omaggia Vasco Rossi e il terzo balenottero che ristampa La stirpe di Elän.

Trovate le novità Sergio Bonelli Editore di settembre 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 26 luglio al 1° agosto 2021

27 luglio

Maxi Martin Mystère 16 – La stirpe di Elän 3

di Memola Federico, Rossi Rossano, Giardo Sergio, Amodio Antonio, Vercelli Gino e Raho Rosario (copertina)

256 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

Giunti nella città neutrale di Astartis, Elphin Magee e Brent Malone si ritrovano fianco a fianco degli ardelliani guidati dal capitano Grayne Hornblower e fanno la conoscenza della tormentata Selene Keidam, capitano delle guardie consolari. Si illudono di essere al sicuro, tra le mura della città fortificata, ignari del fatto che l’impero tarkassiano, sotto la guida strategica del crudele cancelliere Dagon, sta mettendo in atto il piano per la conquista dell’intero continente!

28 luglio

Attica 2 – Il cuore, il marchio

di Bevilacqua Giacomo

80 pagine, 17×23, b/n, brossurato

Kat ha sempre sognato di visitare Attica, la città più bella del mondo e il misterioso Esse le ha promesso che la guiderà lì quando avrà trovato gli altri simboli che la seguiranno… Aiden è proprietario di una palestra, è nato ad Attica, ma vive a Park Avenue e ha una strana voglia sulla spalla… Che cosa li lega e che cosa rappresentano gli altri simboli?

29 luglio

Tutto Tex 604 – Attacco alla diligenza

di Nizzi Claudio, Rossi Rossano e Villa Claudio (copertina)

112 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

Un enigmatico messaggio da parte del generale Davis porta Tex e Carson ad Albuquerque. Ma il loro amico ufficiale dell’esercito non si presenta all’appuntamento: la diligenza che lo stava portando in città, sulla quale, segretamente, viaggiavano anche le paghe dei soldati di fort Wingate, è stata presa d’assalto dalla banda Corbett. Per sfuggire ai rapinatori, la carrozza e i suoi passeggeri sono finiti tra le acque del rio Grande e di Davis si è persa ogni traccia! Che fine ha fatto? È stato trascinato via dalla corrente del fiume, oppure i banditi l’hanno portato con sé? I pards non perdono tempo e cercano di ricostruire un’intricata vicenda sulla quale, più che dello zampino del fato, si trovano le impronte delle avide mani di qualche losco intrallazzatore!

30 luglio

Dylan Dog 419 – Albachiara

di Contu Gabriella, Gerasi Sergio e Cavenago Gigi, De Tommaso Fabrizio (copertina)

116 pagine, 16×21 cm, b/n, brossurato

Alba è una ragazza inseguita dagli sguardi insistenti e invadenti di chi le vuole bene e di chi le vuole male, di chi la idealizza e di chi la detesta, di chi non sa conoscerla per ciò che è davvero. Quanto violenti e pervasivi possano essere, a volte, gli sguardi degli altri, da renderci estranei persino a noi stessi? Dylan Dog è alle prese con l’incubo soffocante e straniante della vita di Albachiara. Un imperdibile albo speciale ispirato alla canzone “Albachiara” di Vasco Rossi, un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano. In più, 16 pagine extra con una speciale intervista di Luca Crovi a Vasco e i testi della canzone cui si ispira l’episodio.

Tex Classic 115 – Terra bruciata

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio e GFB Comics (colori)

64 pagine, 16×21, colore, brossurato

I Navajos, guidati da Aquila della Notte, scendono sul sentiero di guerra contro i soldati di Fort Defiance, guidati dall’ostinato colonnello Elbert. Tex, Kit e Tiger Jack assestano pesanti colpi alle Giacche Azzurre, privandole di ogni rifornimento. Ma Elbert non sente ragioni: gli indiani hanno paura e presto soccomberanno!

31 luglio

Speciale Julia 7 – Il caso del rave party

di Berardi Giancarlo, Calza Lorenzo, Copello Luigi, Martinelli Gloria, Lombardo Spartaco (colori) e Soldi Marco (copertina)

116 pagine, 16×21 cm, colore, brossurato