Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 27 settembre al 3 ottobre 2021. Da segnalare l’esordio della nuova testata Le grandi Storie Bonelli mentre in libreria arriva Dylan Dog – I racconti di domani 5: Ammazzando il tempo.

Trovate le novità Sergio Bonelli Editore di novembre 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 27 settembre al 3 ottobre 2021

28 settembre

Attica 4 – Capelli azzurri

di Bevilacqua Giacomo Keison

17×23, b/n, 80 pagine, brossurato

I poteri di Cilla si manifestano con tutta la loro potenza e un nuovo tassello si aggiunge all’indecifrabile piano. Il viaggio continua alla ricerca della Guida, mentre il Cacciatore osserva la sua preda…

Tutto Tex 606 – Caccia infernale

di Boselli Mauro, Ginosatis Yannis e Villa Claudio (copertina)

16×21 cm, b/n, 112 pagine, brossurato

Il Sudovest è di nuovo in fiamme! Misteriosi incursori indiani, appartenenti a diverse tribù, giungono nottetempo da Sud del confine con il Messico per attaccare e depredare fattorie e villaggi isolati. Dopo aver fatto drammaticamente il loro incontro, Tex e Tiger s’imbattono, a Tucson, in Johnny Laredo, capo degli scout di Fort Apache, deciso a scoprire la verità sui misteriosi predoni. Il fratello di uno dei suoi scout è riuscito a infiltrarsi nelle loro schiere e a scoprire che il loro rifugio è sulla Sierra Madera e che il loro leader è un sinistro profeta che si fa chiamare Revekti, il “diviso”. Sulla pista dei predoni, intanto, oltre ai nostri eroi, parte verso il Messico un secondo gruppo armato, composto dai tagliagole arruolati da un potente ranchero, il colonnello Cunningham, e di cui fa parte una vecchia conoscenza di Tex e Laredo, l’ex-tenente Parkman…

29 settembre

Le grandi Storie Bonelli 1 – Comancheros

di Boselli Mauro, Andreucci Stefano e Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 290 pagine, brossurato

Per inaugurare una collana di ristampe in un solo volume di classici moderni della nostra Casa editrice, alcuni dei quali esauriti e ormai introvabili, abbiamo scelto di iniziare con un’avventura-simbolo del cosiddetto rinascimento zagoriano degli anni Novanta. Ma c’è un’altra ragione: questa storia, insieme alla prossima che uscirà tra due mesi, “Fratelli di sangue”, fa parte di una saga in Texas che finalmente, dopo due decenni, avrà un seguito, previsto per dicembre 2021, con l’attesissimo Speciale Tex Willer in cui il nostro ranger incontrerà lo Spirito con la Scure! Preparatevi dunque a immergervi nell’epica storie della Miniera perduta degli Alvarez, in compagnia del ranger riluttante Adam, del Comanche Lupo Grigio in cerca dei figli scomparsi, dello spietato comanchero filosofo El Diablo e, naturalmente, di Zagor, Cico e Digging Bill!

30 settembre

Dylan Dog 421 – La variabile

di Barbato Paola, Celoni Fabio e Cestaro Raul & Cestaro Gianluca (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, brossurato

Dylan viene convocato suo malgrado da due comitati di rappresentanza di Paradiso e Inferno, che si trovano in un’imbarazzante empasse. Un prigioniero del Limbo è fuggito sulla terra, oltre il controllo di entrambe le giurisdizioni. Per evitare le conseguenze catastrofiche che potrebbe portare la sua presenza tra gli umani, all’inquilino di Craven Road viene data l’incombenza di creare una task-force per catturarlo. L’Indagatore dell’Incubo procede di malavoglia all’arruolamento di una strega, un demone e un angelo caduto, sue vecchie conoscenze. Per festeggiare i trentacinque anni di vita editoriale, in regalo un allegato specialissimo! Il primo, mitico albo di Dylan Dog, tutto a colori!

Dylan Dog – I racconti di domani 5: Ammazzando il tempo

di Sclavi Tiziano, Furnò Davide e Brusco Giulia (colori)

22×30 cm, colore, 64 pagine, cartonato

«Certo è che questa fine di secolo ha in serbo infinite speranze. Il Novecento vedrà un mondo migliore. Grazie al progresso tecnologico di cui io e gli altri scienziati stiamo ponendo le basi, non ci saranno più guerre, né povertà, né sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo. Sì, sarà un meraviglioso futuro» I racconti di domani, la nuova serie di Tiziano Sclavi!

Acquista Dylan Dog – I racconti di domani 5: Ammazzando il tempo su Amazon.

01 ottobre

Julia 277 – Nel nome del padre

di Berardi Giancarlo, Calza Lorenzo, Pittaluga Luigi e Spadoni Cristiano (copertina)

16×21 cm, b/n, 116 pagine, brossurato

Romy Horowitz è una “donna in carriera”. Una brillante principessa del foro, che ha dedicato tutta la vita alla realizzazione professionale, trascurando quella privata. Con Tina Davis, nota giornalista televisiva, e Julia, la criminologa di Garden City, formano un trio inossidabile, le uniche del giro di amiche rigorosamente senza figli. Romy, però, ha deciso di capitolare per prima facendo ricorso alla fecondazione artificiale. Il giorno del parto, al suo cellulare arrivano messaggi di minacce: “Sono il padre, voglio quello che mi spetta”.

Zagor 675 – Rakosi!

di Rauch Jacopo, Venturi Walter e Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, brossurato

Zagor, Cico, Frida e i loro amici, raggiungono l’antico dominio del barone Rakosi, sui carpazi ungheresi, dove incontrano nuovi alleati, in lotta da generazioni contro il malvagio potere del vampiro. Insieme organizzano l’offensiva contro il castello del non morto, ma anche il barone Rakosi può contare su molti seguaci al proprio servizio… E questa è la sua terra!

02 ottobre

Storia del West 31 – L’urlo degli Apaches

di D’Antonio Gino, Tarquinio Sergio e GFB Comics (colori)

19×27 cm, colori, 96 pagine, brossurato

In missione nel Nuovo Messico per conto di Pinkerton, Bill Adams ritrova per caso il vecchio amico Abele. I due incappano nel 3° reggimento volontari a cavallo al comando del Generale West, determinato a fare i conti una volta per tutte con gli Apaches che dominano la regione. Abele e Bill si propongono per portare agli indiani un messaggio di pace, che apra le trattative tra i due popoli. Incontrano così Geronimo e Mandas Coloradas, due grandi capi con due visioni molto diverse…

Dampyr 259 – L’occhio dell’inferno

di Boselli Mauro, Febbrari Marco, Majo, Viotti Dario e Riboldi Enea (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, brossurato