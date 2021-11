Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 29 novembre al 05 dicembre 2021. Da segnalare Dylan Dog & Vasco Rossi – Cofanetto e lo Speciale Tex Willer 3 con l’incontro fra il giovane Tex e Zagor.

Trovate le novità Sergio Bonelli Editore di gennaio 2021 in questo nostro articolo dedicato.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dal 29 novembre al 05 dicembre 2021

30 novembre

Dylan Dog 423 – Nella stanza del guerriero

di Ambrosini Carlo, Ornigotti Gabriele, Cestaro Gianluca & Cestaro Raul (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

La giovane Leida si rivolge a Dylan perché, da qualche tempo, sinistre creature antidiluviane compaiono nottetempo nella sua casa per poi sparire improvvisamente nel nulla. Per risolvere il caso, l’Inquilino di Craven Road deve scoprire cosa le collega a una vicenda, risalente a molti secoli prima, riguardante un giovane guerriero cimbro in fuga da un violentissimo assalto alla sua orda da parte dell’esercito romano.

Dylan Dog & Vasco Rossi – Cofanetto

di Barbato Paola, Contu Gabriella, Baraldi Barbara, Roi Corrado, Gerasi Sergio, Furnò Davide, De Tommaso Fabrizio & Cavenago Gigi (copertina)

22 x 31 cm, b/n, 336 pagine, C.

Tre canzoni, tre donne, tre storie. Grazie all’inedita collaborazione tra uno degli artisti italiani più amati di sempre e Sergio Bonelli Editore, per la prima volta nella sua storia Dylan Dog è protagonista di un ciclo di storie in cui ogni volume si ispira a una canzone di Vasco Rossi e a una delle sue muse. Un omaggio dell’Indagatore dell’Incubo al rocker emiliano e alle sue “Sally”, “Albachiara” e “Jenny”. Il cofanetto è realizzato a tiratura limitata e numerata in 1.499 copie, e contiene anche tre stampe su carta di pregio che riproducono le copertine disegnate da Fabrizio De Tommaso in cui Vasco Rossi e Dylan Dog si sono “incontrati” per la prima volta.

01 dicembre

Julia 279 – Tanti i volti del peccato

di Berardi Giancarlo, Calza Lorenzo, Bonanno Francesco, Spadoni Cristiano (copertina)

16×21 cm, b/n, 116 pagine, B.

Julia viene coinvolta nelle ricerche di padre Jamie Cavanaugh, un uomo di fede brillante e volitivo, pieno di entusiasmo e disponibilità nei confronti dei suoi parrocchiani. Il suo appartamento è stato messo a soqquadro, un’ingente somma di denaro è stata trafugata e nella sua stanza da letto ci sono evidenti segni di colluttazione e schizzi di sangue…

02 dicembre

Dampyr 261 – Opera mortale

di Boselli Mauro, Falco Claudio, Delladio Simone, Riboldi Enea (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Mefistofele, Carmen, la Regina della Notte, il Barbiere di Siviglia… Perché i personaggi delle opere hanno preso di mira e cercano di eliminare gli amici del Dampyr? Quale misterioso avversario è dietro i sortilegi e i misteriosi attentati che sconvolgono la città magica?…

Zagor 677 – La diabolica trappola

di Burattini Moreno, Esposito Bros., Piccinelli Alessandro (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Lasciata l’Europa, Zagor fa ritorno a Darkwood e riabbraccia Jenny, una delle ragazze di Pleansant Point, segretamente innamorata di lui e decisa a dichiarargli i suoi sentimenti. Non riesce a farlo, però, perché ad attenderlo al varco lo Spirito con la Scure c’è anche un antico nemico che ha tessuto un diabolico complotto per consumare la più crudele delle vendette! …Attorno al trading post di Pleasant Point si stringe un laccio mortale nel quale il nostro eroe rimane intrappolato, sotto gli occhi di numerosi suoi amici che assistono impotenti.

03 dicembre

Speciale Tex Willer 3 – Bandera!

di Boselli Mauro, Piccinelli Alessandro, Dotti Maurizio (copertina)

16×21 cm, b/n, 96 pagine, B.

Nelle selvagge Texas Hills del Texas, nel cuore della Comancherìa, nonostante le buone intenzioni dell’agente indiano Bob Neighbors, è in corso una sorda guerriglia tra i Comanche di Peta Nocona e Buffalo Hump e i Texas Rangers guidati da Rip Ford. Quando la moglie di Peta Nocona, madre del giovane Quanah Parker, viene rapita dai texani, il ranger rinnegato Adam Crane chiama in aiuto il suo fratello di sangue, giunto in Texas per vendicare un amico. Ancora una volta dalla parte degli indiani, che rischiano di perdere le loro terre, Za-gor-te-nay si oppone disperatamente all’inevitabile corso della Storia. Ma, affrontando per errore un giovane ranger che si rivela essere invece un fuorilegge in fuga, Zagor scopre in lui un nuovo, imprevisto alleato… Forse non tutto è perduto per i Comanche, se, al fianco dello Spirito con la Scure, ora si batterà anche Tex Willer!

Tex Classic 124 – Allarme a fort summer

di Bonelli Gianluigi, Galleppini Aurelio, Muzzi Virgilio, GFB Comics (colori)

16×21 cm, colore, 64 pagine, B.

Scoperta la vera identità di Tex, la situazione si fa presto molto complicata, ma il Ranger, aiutato dal maniscalco Pete Olsen e da Carson, può organizzare una solida difesa al ranch di Matt Rand, riportando l’ordine e la legge a Silver Bell! Ma ben presto arriva un nuovo incarico da Fort Summer: i cantieri della nuova ferrovia sono presi di mira e Tex si ritrova immediatamente coinvolto in una furiosa sparatoria!

04 dicembre

Supertex 2 – Terra di conquista

di Berardi Giancarlo, Letteri Guglielmo, GFB Comics (colori), Biglia Stefano (copertina)

16×21 cm, colore, 112 pagine, B.

Guthrie sta crescendo come una vera “boom town”, ma la lotta per la conquista delle terre non si placa!

Storia del West 33 – Campo di battaglia

di D’Antonio Gino, Tarquinio Sergio, Chiumento Flavio & Chiumento Francesco (colori)

19×27 cm, colore, 96 pagine, B.