Attraverso il sito ufficiale dell’editore sono state diffuse le uscite Sergio Bonelli Editore dal 4 al 7 novembre 2021. Nessun volume da libreria mentre l’edicola è monopolizzata dall’inossidabile Tex anche con l’esordio della nuova collana di ristampe Supertex.

Storia del West 32 – Abilene

di D’Antonio Gino, Polese Renato, GFB Comics (colori)

19 x 27 cm, colori, 96 pagine, B.

Dopo la fine della guerra, gli allevatori del Texas come Pat McDonald sono pieni di bestiame che nessuno acquista. Ma in Kansas un imprenditore lungimirante, Joseph McCoy, vuole fare di Abilene un punto di raccolta per la vendita al Nord. Pat, il figlio Ben e un paio di vecchi amici non perdono l’occasione e affrontano un percorso di centinaia di miglia alla guida di una mandria semiselvaggia…