Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 1 dicembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di My Hero Academia e di Detective Conan New Edition.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Star Comics del 1 dicembre 2021

Detective Conan New Edition 7

di Gosho Aoyama

5,90€

Attirato da una misteriosa lettera di invito, Conan si reca su un’isola sperduta, finendo coinvolto in una serie di omicidi accompagnati da una musica di pianoforte. Ma il piccolo detective non fa in tempo a risolvere il caso che viene raggiunto da Ran… Placare l’ira della ragazza, questa volta, sarà una bella impresa!

Edens Zero 12

di Hiro Mashima

4,90€

Drakken ha avviato il suo Overdrive. Di fronte a quel potere schiacciante, Shiki si trova a un passo dalla sconfitta, ma viene salvato dall’intervento di Weisz, che si lancia nella mischia senza curarsi delle conseguenze. Il resto della ciurma ha raggiunto il dispositivo di preservazione vitale di Drakken, sperando di riuscire a ribaltare la situazione, ma… “Undead Joe” continua a mostrare le zanne in una forma che nessuno si sarebbe aspettato, e la battaglia mortale contro l’alchimista oscuro giunge all’apice!

My Genderless Boyfriend 2

di Tamekou

6,50€

Meguru forma un duo con Sasame, rappresentato dalla sua stessa agenzia, e si prepara a debuttare per davvero nel mondo dello spettacolo. Che impatto avrà la cosa sulla sua storia con Wako? Il viaggio a Hiroshima, una cena di lusso, un brindisi a casa… Per la coppia è in arrivo una valanga di momenti romantici!

My Hero Academia 30

di Kohei Horikoshi

4,30€

Mentre Gigantomachia prosegue la sua devastante avanzata, Izuku Midoriya, scagliatosi contro Shigaraki, si ritrova faccia a faccia col suo avversario all’interno del One for All. Nel frattempo, Dabi mette in atto il suo piano, rivelando al mondo intero la sconvolgente verità sulle proprie origini…

My Hero Academia 30 Limited Edition

di Kohei Horikoshi

4,90€

One Piece Novel Law

di Eiichiro Oda, Shusei Sagakami

15,00€

Isola di Swallow, Mare Settentrionale. Alla morte di Corazon, Law, in fin di vita, si salva grazie ai poteri del Frutto Ope Ope. In seguito, un incontro fortuito lo porta a conoscere Bepo, Shachi e Penguin. Immergetevi nella storia della crescita e della maturazione del giovane Law, del suo rapporto con un inventore dell’isola, di una “rondine che vola in mare” e di un leggendario tesoro, fino ad arrivare alla formazione dei Pirati Heart!

Shaman King Final Edition 17

di Hiroyuki Takei

5,90€

Malgrado la confessione di Yoh sia stata piuttosto scioccante, sono tutti in attesa che arrivi la notte per sentire il suo racconto nei dettagli. Intanto Mikki Asakura, il padre di Yoh, si presenta di fronte a Ren, Horohoro e Chocolove. Il suo intento è quello di insegnare loro il “Supremo compendio ai giudizi della divinazione” per sconfiggere Hao, ma…

The Seven Deadly Sins Collection 1

di Nakaba Suzuki

25,80€

Sui Seven Deadly Sins grava l’onta di una calunnia: avrebbero tentato di rovesciare il regno sovvertendo l’ordine costituito. Costretti alla clandestinità, si sono dunque separati. Dieci anni dopo qualcosa cambia… e comincia così una grande avventura, ora raccolta in un pack imperdibile. Contiene “The Seven Deadly Sins” voll. 1-6.

Uzaki-Chan Wants To Hangout 2

di Take

5,90€

Uzaki e il suo senpai continuano a passare molto tempo assieme, tanto che qualcuno potrebbe pensare che tra loro ci sia qualcosa… È il caso, ad esempio, di Itsuhito, un vecchio amico di Shinichi che, oltre a spronarlo continuamente a godersi gli anni universitari, non appena conosce la sua prosperosa kohai comincia subito a ficcare il naso nel loro rapporto!

Whisper Me a Love Song 3

di Eku Takeshima

6,50€

Nonostante la risposta alla dichiarazione di Yori sia stata rimandata, il rapporto tra le due liceali non è tornato quello di prima. Così, nella speranza di far innamorare Himari, la giovane cantante decide di dedicarsi con tutta se stessa alla band. Nel frattempo, però, Aki nota la preoccupazione di Yori e decide di rivelare i suoi sentimenti a Himari… “Posso prendermi Yori?”.

