Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 15 settembre 2021. Da segnalare il debutto di KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! ed il secondo volume di SORCELINE.

Potete visionare le novità previste a settembre 2021 targate Star Comics grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Star Comics del 15 settembre 2021

KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 1

di Sumito Owara

14.5×21, colori & b/n, 160 pagine, B.+sovraccoperta

Midori Asakusa sogna di realizzare un anime, ma da sola non riesce a fare il primo passo. Tutto cambia quando incontra Tsubame Mizusaki, una modella influencer che frequenta il suo stesso anno di liceo, e scopre che anche lei sogna di diventare un’animatrice. Con l’aggiunta della scaltra Sayaka Kanamori, un’amica spilungona che ambisce solo a far soldi, inizia l’implacabile avanzata delle tre esuberanti ragazze per creare il “mondo definitivo”!

Acquista KEEP YOUR HANDS OFF EIZOUKEN! 1 su Amazon.

SOLO LEVELING 4

di Chugong, DUBU(REDICE STUDIO)

15×21, colori, 144 pagine, B.+sovraccoperta

Insieme alla squadra d’assalto guidata da Dongsuk Hwang, un hunter di grado C, Jinwoo continua l’esplorazione di un dungeon pieno di mostri insetto. Ma qualcos’altro di terribile lo aspetta nell’oscurità di quei cunicoli…

Acquista SOLO LEVELING 4 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 12

di Hiroyuki Takei

11.5×17.5, colori & b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Grazie all’impegno di Ryu, Yoh e i suoi compagni sono riusciti a sconfiggere Boris, ma la vittoria ha lasciato a tutti l’amaro in bocca. Ecco infatti apparire, poco dopo, un gruppo di individui che si presentano come X-LAWS: si tratta di un’organizzazione che combatte Hao… Quale sarà la reazione di Yoh alla loro entrata in scena?!

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 12 su Amazon.

RECORD OF RAGNAROK 6

di Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

12.8×18, colori & b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Lo scontro tra Jack lo Squartatore, il più spregevole esponente del genere umano, ed Eracle, l’eroe retto e tutto d’un pezzo, si fa sempre più cruento! Quale oscura verità si cela dietro la nascita del più efferato serial killer della storia?! L’infido e perverso assalto di un uomo nato dalla disperazione e cresciuto nella follia si abbatte su Eracle!

Acquista RECORD OF RAGNAROK 6 su Amazon.

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 2

di Gosho Aoyama

12.8×18, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

Conan ha trovato alloggio nell’ufficio del detective Kogoro Mori, il padre della sua fidanzata Ran. Per non destare sospetti, continua a frequentare la scuola elementare, ma nel frattempo aiuta di nascosto il suo maldestro “suocero” a risolvere i casi più disparati…

Acquista DETECTIVE CONAN NEW EDITION 2 su Amazon.

DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 5

di Gosho Aoyama

11.5×17.5, b/n, 276 pagine, B.+sovraccoperta

Intorno a Conan sono apparsi tre personaggi sospetti: lo studente universitario Subaru Okiya, la detective del liceo Masumi Sera e l’investigatore privato Tooru Amuro. Chi di loro è una spia dell’organizzazione degli uomini in nero con nome in codice Bourbon? La risposta viaggia su treno espresso con destinazione ignota…

Acquista DETECTIVE CONAN VS. UOMINI IN NERO 5 su Amazon.

TO YOUR ETERNITY 15

di Yoshitoki Oima

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

In seguito alla battaglia contro i knocker, Fushi è riuscito ad aprire la strada a un’epoca di pace. Lentamente l’immortale comincia ad abituarsi alla sua nuova vita, quando all’improvviso l’osservatore compare dinanzi a lui annunciandogli che ora ha un corpo umano e che i knocker sono tornati a colpire. Nonostante lo sconforto per il suo fallimento, Fushi non si dà per vinto e si prepara nuovamente a combattere. Riuscirà a riportare la tranquillità in un mondo in cui la pace sembra essere solo un’illusione?

Acquista TO YOUR ETERNITY 15 su Amazon.

YOUNG BLACK JACK 16

di Osamu Tezuka , Yoshiaki Tabata , Yu-go Okuma

12.8×18, colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Megumi Kisaragi è scomparsa lasciando dietro di sé solo una lettera che ci condurrà all’epilogo del lungo e commovente capitolo sulla sua storia d’amore con Hazama. Riprenderemo le fila delle vicende di Kuroo in America, seguite dall’incontro tra il medico dell’esercito Kiriko e il dottor Hyakki, diventato un mercenario in Vietnam. E per finire tornerà in scena anche il Dottor Joker! Un ultimo, sensazionale volume ricco di incontri e scontri fatali!

Acquista YOUNG BLACK JACK 16 su Amazon.

THE ANCIENT MAGUS BRIDE 14

di Kore Yamazaki

12.8×18, colori & b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Lucy è stata assalita durante un’escursione fuori dalla scuola, e lo stesso è successo al professor Simeon all’interno del College. Nel frattempo, si è scoperto che un libro proibito, che avrebbe dovuto essere conservato nella biblioteca, è stato rubato. Si tratta di una copia de Il testamento di Carnamagos, che tempo prima anche Elias aveva letto velocemente. Mentre sorge il sospetto che tutti questi eventi possano essere collegati, Chise riesce a respingere gli uomini-bestia che stanno dando la caccia agli ultimi sopravvissuti della famiglia dei ragni tessitori di libri, tuttavia…

Acquista THE ANCIENT MAGUS BRIDE 14 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 6

di Sorata Akiduki

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Shirayuki sta soggiornando presso il castello di Tanbarun sotto lo sguardo vigile di Obi. Nel frattempo Zen e gli altri vengono a sapere che i misteriosi individui che la stanno cercando hanno scoperto dove si trova. Preoccupato per l’incolumità della ragazza, Zen parte alla volta di Tanbarun, nonostante l’opposizione di Izana… Cosa lo attenderà una volta giunto a destinazione?

Acquista SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 6 su Amazon.

GINTAMA 74

di Hideaki Sorachi

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Davanti alla determinazione di chi, con o senza armi, è disposto a lottare a costo della propria vita, i sentimenti di Utsuro iniziano a vacillare e, quando la reazione della Vena del Drago scompare del tutto, l’Immortale si ritrova con le spalle al muro e le spade di Gintoki e compagni puntate contro. La lunga guerra combattuta a oltranza dai nostri amici è finalmente prossima alla fine! Quale sorte attende il pianeta Terra?!

Acquista GINTAMA 74 su Amazon.

SORCELINE 2 – LA RAGAZZA CHE AMAVA GLI ANIMOSTRI

di Paola Antista, Sylvia Douyé

17×25, colori, 48 pagine, C.

Lo stage in fantasticologia presso l’esimio professor Archibald Balzar prosegue. Ma Sorceline è consumata dal senso di colpa. La giovane pensa di essere la responsabile delle misteriose sparizioni dei suoi compagni, quindi fa fatica a concentrarsi durante le lezioni. Ed è sempre più difficile nasconderlo, soprattutto ad Alcide, che è un po’ troppo premuroso, Willa, troppo curiosa, e Merode… Decisamente strana. Eppure, Sorceline non è l’unica a essere riservata. Quando verrà il momento delle rivelazioni, tutti rimarranno a bocca aperta! La giovane aspirante fantasticologa accompagna i lettori in un tuffo in un universo meraviglioso, un Harry Potter in chiave criptozoologica. Una serie di magia e amicizia, con abbondanti dosi di avventura.

Acquista SORCELINE 2 – LA RAGAZZA CHE AMAVA GLI ANIMOSTRI su Amazon.