Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 16 giugno 2021 fra cui spiccano l’esordio del webtoon Tower of God mentre per la linea Astra c’è il graphic novel Bacteria di Matteo Bussola, Paola Barbato e Emilio Pilliu.

Eccovi tutte le uscite nel dettaglio!

Le uscite Star Comics del 16 giugno 2021

Le uscite Star Comics del 16 giugno 2021

TOWER OF GOD 1

SIU

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 12,90

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di difficoltà e prove dagli esiti mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scomparsa al suo interno spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le tracce… Ma cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante? Tra antichi segreti e mostri terrificanti, comincia un’avventura con la “A” maiuscola, in questo popolarissimo e celebratissimo webtoon tutto a colori!

Acquista TOWER OF GOD 1 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 6

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Arrivato al secondo incontro, Yoh si trova di fronte il necromante Faust VIII. Il comportamento disumano dell’avversario manda il nostro eroe su tutte le furie, mettendolo con le spalle al muro. Apparentemente Yoh ha quasi esaurito il suo potere medianico… Come farà a cavarsela?

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 6 su Amazon.

RECORD OF RAGNAROK 5

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

13×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il furioso duello tra Kojiro Sasaki, il più forte dei perdenti, e Poseidone, il tiranno degli oceani, giunge infine al suo epilogo. Lo scontro successivo vedrà affrontarsi il più famoso assassino della storia, Jack lo Squartatore, e l’incrollabile dio guerriero Eracle. Si apre uno scontro tra bene e male! Chi vincerà?!

Acquista RECORD OF RAGNAROK 5 su Amazon.

YOTSUBA&! 11

Kiyohiko Azuma

13×18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Con l’arrivo dell’autunno, una stagione di strabilianti novità si dispiega davanti a Yotsuba! Tanto per cominciare: castagne appena raccolte, pizza d’asporto e udon fatti a mano sul fronte culinario, bolle di sapone “solo per adulti” sul fronte dei giochi più ambiti di sempre e una macchina fotografica a suo uso esclusivo sul fronte “lavorativo”. Unica nota dolente, Giulalmin va incontro a un brutto infortunio… Ma anche la tristezza, come le foglie, verrà spazzata via dal vento dell’amicizia!

Acquista YOTSUBA&! 11 su Amazon.

MIX 16

Mitsuru Adachi

11,5×17,5, B, b/n e col, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,50

Esplode la seconda estate di Toma e Soichiro! Oltre all’ormai mitica batteria di fratelli che è sotto i riflettori, in campo c’è una squadra che eccelle nella corsa, nell’attacco e nella difesa. Quest’anno, la squadra dell’istituto Meisei, che partecipa al torneo come “testa di serie”, non ha punti deboli!

Acquista MIX 16 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 2

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,50 in libreria e store online

Seguendo il suo sogno di diventare erborista di corte, Shirayuki supera brillantemente gli esami. Al palazzo reale, dove si incontra e studia con molte persone, approfondisce sempre più il suo legame con Zen. Un giorno, alla fortezza di Luxd, territorio sotto la giurisdizione del principe, i soldati iniziano uno dopo l’altro a sentirsi male, perdendo inspiegabilmente conoscenza.

Acquista SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 2 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 3

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Izana, il principe primogenito, è ritornato a casa e da quel momento la serenità sembra aver abbandonato il castello di Wistal… L’erede al trono, che a quanto pare non vede di buon occhio il rapporto tra il fratello minore Zen e l’erborista di corte Shirayuki, invita al castello il principe Raji, proprio colui per il quale la ragazza aveva dovuto abbandonare il regno di Tanbarun!

Acquista SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 3 su Amazon.

GINTAMA 71

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Utsuro porta avanti il suo piano di distruzione totale, che da ultimo prevede un impatto devastante tra l’Altana presente sul pianeta Terra e l’arma di distruzione dell’Esercito di Liberazione. Mentre il Kiheitai lotta fino allo stremo per impedire che quest’ultima venga attivata, qualcuno decide di compiere l’atto più eroico e fatale della sua vita…

Acquista GINTAMA 71 su Amazon.

LEVIUS/EST 8

Haruhisa Nakata

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il Southern Slam, il torneo supremo, è al culmine. Di fronte alla forza schiacciante di Oliver, il sovrano indistruttibile, per il giovane sfidante Levius sembra sia arrivato il momento di sostituire il braccio destro a uso medico, che l’ha accompagnato per anni, con uno a uso militare… Con il cuore in balia di sentimenti incontrollabili, a cominciare da quelli per A.J., che sta sacrificando la propria vita per consentirgli di vincere, Levius sprigiona tutta la forza di cui è capace…

Acquista LEVIUS/EST 8 su Amazon.

VINLAND SAGA 24

Makoto Yukimura

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Tornati nella natia Islanda, per Thorfinn e compagni è giunto il momento di iniziare i preparativi per il viaggio verso il Vinland, la terra in cui intendono edificare una società diversa. Tra addii, volti nuovi e ritorni, il tempo passa e la partenza si fa ormai imminente…

Acquista VINLAND SAGA 24 su Amazon.

Le uscite Astra del 16 giugno 2021

HITLER È MORTO 1

Jean-Christophe Brisard, Alberto Pagliaro

21×28, cartonato, colore, 64 pp, € 13,90

Quando il 2 maggio 1945 l’Armata Rossa entra a Berlino, Stalin dà mandato a due tra i migliori agenti segreti sovietici di indagare e trovare prove della morte del Führer. La potente agenzia NKVD (antenata del KGB), e il misterioso Smersh (l’agenzia di contro-spionaggio) si lanciano in una corsa sfrenata alla ricerca del corpo del dittatore. Colui che lo troverà è atteso da gloria e potere. Ma non c’è possibilità di errore… L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto una trilogia a fumetti storicamente rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.

Acquista HITLER È MORTO 1 su Amazon.

BACTERIA

Matteo Bussola, Paola Barbato, Emilio Pilliu

17×25, cartonato, colore, 144 pp, € 14,00

Futuro remoto. Dopo l’ultimo conflitto mondiale, il pianeta è in ginocchio. Le radiazioni e gli effetti dell’agire umano sul clima hanno modificato le condizioni atmosferiche, e il mondo è in larga parte ritornato alla natura più selvaggia. Sono sopravvissuti cinque ceppi di esseri umani, che vivono isolati, nell’odio reciproco. È impossibile combattere una guerra, non ci sono più i mezzi, ma ogni popolo è arroccato nel proprio territorio, senza contatti con gli altri. Nella terra più a nord i comandanti meditano di conquistare tutte le altre terre, visto che sono riusciti a recuperare un’arma straordinaria. Nei loro laboratori, quattro ragazzi sono stati cresciuti perché un giorno potessero sacrificarsi per il bene del loro popolo. Non si sono mai incontrati tra loro. Sono portatori sani di alcune tra le più mortali malattie, e hanno un terribile compito: fare quanti più danni possibile nei territori nemici. Il contatto con il mondo esterno e l’innato istinto di sopravvivenza li faranno aggrappare alla vita, ma proveranno il desiderio di instaurare legami emotivi che per loro sono impossibili. Due dei più amati scrittori italiani presentano, insieme a un astro nascente del graphic novel, una storia imperdibile, intensa e drammaticamente attuale.

Acquista Bacteria su Amazon.