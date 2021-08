Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 18 agosto 2021. Da segnalare l’esordio di FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE, il secondo volume di Tower of God e One Piece New Edition 89.

Potete visionare le novità previste ad agosto 2021 targate Star Comics grazie al nostro articolo dedicato.

Le uscite Star Comics del 18 agosto 2021

ONE PIECE NEW EDITION 89

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B., b/n, 208 pp, € 4,30

LE AVVENTURE DELLA BANDA DI PIRATI PIÙ CASINISTA E RUMOROSA ALLA RICERCA DEL ONE PIECE! Al fine di fermare Big Mom e la sua devastante crisi alimentare, il gruppo di Sanji si affretta a completare la torta. Nel frattempo Rufy è impegnato in un violentissimo combattimento all’ultimo sangue con l’imbattuto generale Katakuri… Chi avrà la meglio tra i duellanti?!

Acquista ONE PIECE NEW EDITION 89 su Amazon.

SHAMAN KING FINAL EDITION 10

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

TORNANO GLI SCIAMANI… PIÙ AGGUERRITI CHE MAI! Yoh e compagni si sono qualificati alla fase finale del torneo e vengono invitati dai Patch a visitare il loro villaggio in America! Si tratta in realtà di una nuova prova che consiste nel trovare l’insediamento con le proprie forze. Sperduti nelle sconfinate distese americane, Yoh e i suoi amici si mettono alla ricerca di qualche indizio che li conduca dai Patch…

Acquista SHAMAN KING FINAL EDITION 10 su Amazon.

TOWER OF GOD 2

di SIU

15×21, B. con sovraccoperta, col., 272 pp, con doppia sovraccoperta, € 12,90

Superato un primo test, la squadra composta da Bam il Venticinquesimo, Khun Aguero Agnis e Rak Wraithraiser si appresta ad affrontare una misteriosa prova somministrata dall’enigmatico Hansung Yu. Cosa si nasconde oltre la porta da cui provengono le urla degli altri team?

Acquista TOWER OF GOD 2 su Amazon.

ULTRAMAN 12

di Eiichi Shimizu , Tomohiro Shimoguchi

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N e col., 224 pp, € 5,90

La battaglia di New York contro la Stella dell’Oscurità si è chiusa con un triplice raggio Spacium sparato da Shinjiro, Shin Hayata e Bemular. Ma proprio quando tutto sembrava tornato alla normalità, una nuova battaglia appare all’orizzonte… Adad, infatti, dopo aver tradito l’Alleanza dell’Ammasso Stellare, è fuggito a Hong Kong, e al suo inseguimento sono stati inviati due sicari soprannominati “i Leoni”. In uno scontro con simili belve, lasciate libere di sfogarsi, esistono solo due possibilità: sopravvivere o morire.

Acquista ULTRAMAN 12 su Amazon.

YOTSUBA&! 12

di Kiyohiko Azuma

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N, 240 pp, € 6,90

UN VULCANO DI ENTUSIASMO, CURIOSITÀ E ALLEGRIA! Prendete un barattolo di vernice azzurra, un pennello, un tavolo e… il “patatrac” è fatto! Prendete un costume da zucca ad Halloween, metteteci dentro Yotsuba e… il “tric o trac” è fatto! Prendete tutto l’occorrente per andare due giorni in campeggio, la combriccola giusta e… lo spasso è a dir poco assicurato!

Acquista YOTSUBA&! 12 su Amazon.

YOUNG BLACK JACK 15

di Osamu Tezuka , Yoshiaki Tabata , Yu-go Okuma

12.8×18, B. con sovraccoperta, B/N e col., 176 pp, € 5,90

Megumi Kisaragi è vittima di un duro destino: il suo corpo è invaso da un cancro in rapido avanzamento. Hazama, contro il parere dei suoi stessi professori, decide di effettuare un intervento senza precedenti, imboccando così una strada da cui non si può più tornare indietro… La storia di Megumi Kisaragi si avvia verso il suo momento culminante!

Acquista YOUNG BLACK JACK 15 su Amazon.

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 5

di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 192 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,50

UN’EROINA DETERMINATA, ATIPICA E… DAGLI SPLENDIDI CAPELLI ROSSI! Shirayuki e Zen hanno chiarito i loro sentimenti, ma sembra proprio che per loro non ci sia mai un attimo di pace. Vengono infatti a sapere che un fantomatico “bel ragazzo” sta cercando Shirayuki. Cosa vorrà da lei? Come se non bastasse, la nostra fanciulla dai capelli rossi viene invitata a partecipare a un ricevimento serale a Tanbarun, il suo paese natale, e Zen decide di farla accompagnare da Obi… Che il viaggio possa rimettere in discussione il suo legame con lei?

Acquista SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 5 su Amazon.

GINTAMA 73

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B. con sovraccoperta, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 4,90

L’Amenotorifune ha perso il controllo e continua la sua discesa verso la Terra. Riponendo tutta la sua fiducia nei compagni, Hasegawa prende un’improvvisa quanto azzardata decisione. Mentre la fine del pianeta si avvicina inesorabile, davanti agli occhi dei Tuttofare si verifica uno sconcertante fenomeno riguardante Utsuro…

Acquista GINTAMA 73 su Amazon.

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 1

di Hijiki

12.8×18, B. con sovraccoperta, b/n e col., 192 pp, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

L’omega Naoto è un ragazzo madre che vive insieme alla sua bambina Shizuku. Naoto ama moltissimo sua figlia ma, in seguito all’incontro traumatico con alcuni alpha, ha deciso di non creare alcun legame. A una festa per single a cui è stato costretto a partecipare, tuttavia, incontra un alpha che sostiene di essere la sua “anima gemella”. In quell’occasione, Naoto riesce a darsi alla fuga… Ma qualche giorno dopo, nella sua nuova sede di lavoro, il giovane omega si trova davanti quello stesso ragazzo, l’alpha Hazuki, in divisa scolastica! L’Omegaverse approda sulle pagine di Queer, con una storia intensa e commovente, che ha conquistato il pubblico giapponese, vincendo anche numerosi premi!

Acquista FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 1 su Amazon.