Le uscite Star Comics del 20 ottobre 2021

ADOU 1

di Jaku Amano

14,5×21, B, b/n, 256 pp, € 6,90

In un Giappone futuristico e globalizzato, durante i disordini causati da una rivolta, la giovane e sfrontata Riko salva un bambino che stava per essere travolto da un camion. Il piccolo, però, caparbiamente piantato in mezzo alla strada, è chiuso in un ostinato mutismo. Ritrovandolo in giro all’uscita dal lavoro, la ragazza decide di accompagnarlo alla stazione di polizia, dove scoprirà che la sua identità è avvolta nel mistero… Da quel momento ha inizio un’escalation di eventi tanto inspiegabili quanto drammatici, che

porteranno Riko e il suo protetto a fuggire, minacciati da un vero e proprio esercito! Qual è il segreto che fa del piccolo Eight una preda tanto importante?

Da cosa deriva il suo spaventoso potere? Per scoprirlo tuffatevi nel vortice di questa fantascientifica storia d’azione, tanto incalzante quanto graficamente impeccabile, che strizza l’occhio al mitico Akira!

CHILDREN OF THE WHALES 18

di Abi Umeda

14,5×21, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il misterioso predatore che ha ingoiato Ouni e Shuan trasforma le persone in uomini-nous. Per proteggere la Balena di Fango da tale minaccia, Chakuro e i suoi compagni prendono un’importante decisione…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION 4

di Gosho Aoyama

12,8×18, B, b/n, 192 pp, € 5,90

Ran riesce a trascinare suo padre e Conan al museo, ma la loro visita verrà turbata dalla scoperta di un terribile omicidio ispirato al cruento soggetto di un’opera d’arte. Successivamente, Conan avrà l’occasione di incontrare nuovamente gli uomini in nero, e di scoprire un piccolo ma fondamentale elemento sulla loro identità…

GINTAMA 75

di Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,90

Degli individui sconosciuti inseguono Gintoki senza dargli tregua. Sembra che il tuttofare abbia addosso qualcosa di molto prezioso di cui vogliono appropriarsi… Di che si tratta? Ma, soprattutto, cos’avrà combinato il nostro nei due anni in cui ha fatto perdere le sue tracce?!

JOJOLION 25

di Hirohiko Araki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,70

Il mistero che circonda le creature roccia, il risultato di un altro percorso dell’evoluzione della vita, viene svelato! Finalmente Josuke si trova a fronteggiare il direttore sanitario, ma proprio mentre si appresta ad attaccare l’insetto roccia liberato dal suo avversario, accade qualcosa di inaspettato… Riuscirà Josuke a fermare il flusso della calamità?!

ONE PIECE NEW EDITION 90

di Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

La bandiera pirata della Ciurma di Cappello di Paglia svetta sul mare, al confine del territorio di Big Mom… I nostri saranno riusciti a sopravvivere al violento attacco della ciurma della furibonda Imperatrice?! La saga di Whole Cake Island giunge infine alla sua conclusione, e per tutti quanti è ormai ora di prepararsi al Reverie, l’Assemblea Mondiale, fulcro di propositi segreti e vorticanti ambizioni!

SHAMAN KING FINAL EDITION 14

di Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, € 5,90

Il primo incontro del torneo vede la squadra “The Ren” affrontare la squadra “Team della Terra”, formata da uomini di Hao. Grazie alla grande prestazione di Chocolove, i “The Ren” riescono ad aggiudicarsi la vittoria… ma i festeggiamenti durano pochissimo, perché nel secondo incontro fa la sua comparsa Lyserg, con addosso l’uniforme degli X-Laws!

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 7

di Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 5,50

Per salvare Shirayuki, rapita dalla banda di pirati “Artigli del mare”, Zen e compagni si precipitano in territorio nemico. Durante la missione la vera identità di Mukaze, il capo della banda di briganti “Leoni di montagna” accorsa in loro aiuto, verrà finalmente a galla…

SUMMER TIME RENDERING 13

di Yasuki Tanaka

12,8×18, B, b/n, 240 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Shinpei, cresciuto sull’isola di Hitogashima, vive a Tokyo da quando ha finito le scuole medie. Un giorno però riceve una triste notizia: Ushio, sua grande amica d’infanzia, è scomparsa improvvisamente in seguito a un incidente in mare. Tornato sull’isola per il funerale, il ragazzo sarà costretto a fare i conti con le ombre che si nascondono all’interno della ristretta comunità dell’isola e, mentre le circostanze della morte di Ushio si rivelano sempre più misteriose, cominciano a verificarsi avvenimenti inquietanti che precipiteranno Shinpei in una spirale oscura e drammatica! Inseguendo Shide, Shinpei si ritrova nel mondo di Haine. Per impedire il finale desiderato dal suo acerrimo nemico, lo affronta assieme a Ushio in un’ultima, disperata battaglia… Come si concluderà il complicato e paradossale duello che ha avuto luogo sull’isola? Preparate i fazzoletti, perché è in arrivo un finale… coi fuochi d’artificio!

YOTSUBA&! 13

di Kiyohiko Azuma

12,8×18, B, b/n, 224 pp, € 6,90