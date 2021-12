Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 22 dicembre 2021. Da segnalare il primo numero di Rosen Blood e il nuovo numero di Dragon Ball Super.

Scopriamo insieme tutti i dettagli delle prossime uscite!

Dragon ball Super 15

di Akira Toriyama , Toyotaro

4,50€

Dragon Quest The Adventure of Dai 2

di Koji Inada , Riku Sanjo , Yuji Horii

9,00€

Ernest & Rebecca 7

di Antonello Dalena , Guillaume Bianco

12,90€

Una nuova maestra dai metodi rigorosi ed estremamente autoritari è arrivata nella classe di Rebecca. La ferrea disciplina imposta dalla signorina Bello colpisce i bambini, abituati ai metodi “non convenzionali” del signor Rebaud. Metodi per cui l’amato maestro è stato licenziato. Ansiosi di ristabilire la giustizia, e contrari al clima di paura che ora regna in classe, Rebecca e i suoi amici (François, Nadine e ovviamente Ernest) uniranno le forze per salvare il signor Rebaud!

Fairy Tail Collection 6

di Hiro Mashima

25,80€

Ritornano le mirabolanti avventure della gilda più scatenata della storia dei manga, per la prima volta raccolta in undici pratici ed eleganti cofanetti. Il miglior modo per recuperare un’opera… magica! Contiene “Fairy Tail” voll. 31-36.

Immortals Fenyx Rising 1

di Looky , Nykko , Siamh

16,90€

È un’epoca in cui eroi mitologici e divinità banchettano insieme. Tantalo è in disgrazia per aver rubato i tesori di Zeus. Per tornare nelle sue grazie, Tantalo organizza una festa per onorare gli dei. Ma gli dèi dell’Olimpo scoprono presto che ha servito loro il proprio figlio Pelope, come sacrificio. Colmo di collera, Zeus chiede alla sua semi-divina figlia Fenyx, una potente eroina che in passato ha salvato gli dèi dal mostro Tifone, di esplorare l’Ade per riportare in vita Pelope. Comincia quindi la più avvincente, folle ed eroica delle traversate infernali!

Living-Room Matsunaga-San 5

di Keiko Iwashita

5,50€

Durante le vacanze estive, Matsunaga-san si convince per errore che Miiko e il loro coinquilino Ryo-kun stiano uscendo insieme! Per fortuna il malinteso viene presto risolto grazie all’intervento del giovane universitario. In seguito, dopo aver scoperto alcuni particolari del passato di Matsunaga-san origliando di nascosto, la liceale si lascia trasportare dai sentimenti e, mentre il designer è costretto a letto con la febbre, finisce per baciarlo…!

Mobile Suit Gundam 0083 Rebellion 15

di Hajime Yatate , Masato Natsumoto , Yoshiyuki Tomino

5,50€

La colonia dirottata dai superstiti zeoniani ha deviato la sua traiettoria iniziale per mano di Gato, evitando la caduta sul Quartier Generale Federale di Jaburo in favore di un altro obiettivo ancora misterioso. Tuttavia il piano finale dell’asso di Zeon resta oscuro, mentre su suo ordine la Delaz Fleet tenta di ricongiungersi alle navi di Axis. Nel frattempo Kelley è morto all’interno della colonia stessa, ma perlomeno Kou Uraki è riuscito a mettere in salvo Nina, per poi sfidare un’ultima volta il suo eterno rivale. La fredda luce delle stelle risplende imparziale sulle due fazioni in lotta, in attesa di conoscere l’esito dello scontro decisivo…

Rosen Blood 1

di Kachiru Ishizue

6,90€