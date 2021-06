Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 23 giugno 2021 fra cui spiccano il penultimo volume di HAIKYU!!, il secondo volume di SUPER DRAGON BALL HEROES e CAPITAN TSUBASA COLLECTION 5.

Le uscite Star Comics del 23 giugno 2021

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 2

di Yoshitaka Nagayama

€ 4,50

PATTUGLIA TEMPORALE, SI PARTE! Re Megicabula sta raccogliendo le sette Sfere del Drago oscure per riportare l’Oscuro Mondo Demoniaco all’antico splendore! La Pattuglia Temporale, guidata dalla Kaioshin del Tempo e di cui fa parte anche Trunks, lo affronta chiamando a raccolta tutti i guerrieri su cui può contare. La prima parte della missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco giunge a compimento!

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 3

di Gosho Aoyama, Takahiro Arai

€ 5,50

SCOPRIAMO LA VITA QUOTIDIANA DELL’UOMO DALLE MOLTEPLICI IDENTITÀ Nonostante le sue diverse identità, Amuro trascorre una quotidianità che si direbbe del tutto comune e affronta ogni cosa con sincerità. Un giorno, però, mentre insegna a un certo ragazzino ad andare in bicicletta, gli torna in mente un particolare ricordo d’infanzia…

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 2

di Keiko Iwashita

€ 5,50

LA COMMEDIA SENTIMENTALE SHOJO PIÙ ATTESA ARRIVA FINALMENTE IN ITALIA! Grazie al supporto dei coinquilini, Miko ha finalmente cominciato ad abituarsi alla sua nuova vita. Inoltre, Matsunaga comincia a piacerle parecchio, tanto che, mentre festeggiavano un suo successo lavorativo con una cena a base di takoyaki, i due… si sono scambiati accidentalmente un bacio! Presa dal momento, Miko si è aperta rivelandogli i suoi sentimenti, ma come la prenderà Matsunaga?!

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 26

di Mizuho Kusanagi

€ 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO. Dopo aver liberato il loro potere per proteggere Yona, i Quattro Draghi sono crollati privi di sensi. Yotaka, curato nell’accampamento della Tribù del Vento, si rimette in viaggio verso il Regno di Xing per riferire alla principessa Koren la volontà di Suwon di aprire delle trattative di pace, ma qui assiste al vile attacco del sacerdote Gobi e dei suoi uomini… Come andranno a finire i negoziati tra i regni di Koka e Xing?

HAIKYU!! 44

di Haruichi Furudate

€ 4,30

IL VOLLEY PIÙ BELLO E COINVOLGENTE NEL PANORAMA MANGA. Hinata e Kageyama si ritrovano sul campo della V-League! Durante il match di altissimo livello tra gli Adlers e i Black Jackal, Hinata dà il massimo e mostra tutto ciò che ha imparato negli anni trascorsi all’estero! Dal canto suo, Kageyama lo guarda con grande ammirazione ripensando al passato, contento di ritrovarselo davanti come avversario…

MARS NEW EDITION 3

di Fuyumi Soryo

€ 8,00

Il fantasma di Sei tormenta gli animi di chi gli è sopravvissuto… Il ricordo del passato e i sensi di colpa continuano ad affliggere Rei, mentre Kira soffre per l’apparente impossibilità di alleviare le sue sofferenze. Il dio della guerra Mars ha tolto il sigillo dell’oblio, facendo emergere un dolore straziante, troppo grande da sopportare…

OROCHI 3

di Kazuo Umezz

€ 15,00

UN NUOVO, INQUIETANTE CAPOLAVORO DEL BRIVIDO DEL MAESTRO KAZUO UMEZZ. Il padre di Yuichi è morto in seguito a un incidente stradale, ma davvero a investirlo è stato il celebre personaggio di un programma televisivo per bambini come sostiene il figlio? E cos’ha a che fare Orochi con la tragica vicenda? Il terzo, inquietante volume dell’ennesimo capolavoro firmato dal maestro Umezz!

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION 14

di Hajime Yatate, Masato Natsumoto, Yoshiyuki Tomino

€ 5,50

L’Operazione Stardust è ormai nella fase cruciale e la colonia manovrata dai superstiti di Zeon sta per abbattersi sulla Terra. Nina si avventura al suo interno per cercare di modificarne la rotta, ma Gato la raggiunge minacciandola armato di pistola. La donna sembra riuscire a convincerlo dell’assurdità di quella catastrofe, quando i due vengono raggiunti da Kou Uraki, accorso insieme a Kelley, e gli eventi precipitano…

CAPITAN TSUBASA COLLECTION 5

di Yoichi Takahashi

€ 30,00

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza! Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria! Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 17-21.

