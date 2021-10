Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 27 Ottobre 2021. Da segnalare il debutto di Mashle e il nuovo numero di Tower of God.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Le uscite Star Comics del 27 ottobre 2021

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 4

di Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

L’amore di Miko per il suo coinquilino rende la permanenza della ragazza nella share house sempre più complicata, anche se, grazie alla collaborazione di Ryo-kun e gli altri, la festa di compleanno per Matsunaga-san è stata un vero successo! Inoltre Miko viene invitata da lui a entrare nella sua stanza! Che la distanza tra i due cominci finalmente ad accorciarsi?!

Acquista Living-Room Matsunaga San 4 su Amazon.

MARS NEW EDITION 7

di Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 336 pp, € 8,00

Prima di suicidarsi, Sei aveva scritto una lettera. Scoprire la verità sulla sua misteriosa morte, come pure il sentimento di amore-odio e l’attaccamento che provava verso il fratello, fa gelare il sangue nelle vene a Kira. Nel frattempo anche Rei, seguendo i frammenti dei suoi ricordi, ha disseppellito il segreto riguardante i suoi genitori. Al richiamo del dio della guerra Mars, il passato si risveglia…

Acquista Mars New Edition 7 su Amazon.

Mashle 1

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 4,50

Siamo nel mondo della magia, dove chiunque possiede poteri magici e questi ultimi sono il motore di ogni attività. Il segreto del giovane Mash, che in una foresta lontana dalla civiltà si trasforma in un mostro dell’allenamento muscolare, è che è nato privo di magia, e non è assolutamente in grado di praticare incantesimi. -Quando questa verità nascosta viene scoperta, la sua vita cambia totalmente: per preservare la sua incolumità e quella del padre adottivo, il ragazzo si vede costretto a iscriversi alla più prestigiosa accademia di magia, puntando a diventare il nuovo “Illuminato Divino”, lo stregone dell’anno! Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo!

Acquista Mashle 1 su Amazon.

Mashle 1 – Magic Edition

di Hajime Komoto

11,5×17,5, B, b/n, 224 pp, € 6,50

Limited edition. Si alza il sipario su questo fantasy anomalo in cui muscoli allenati, forza fisica e… tanta imprevedibile astuzia polverizzano qualunque incantesimo! Per il primo volume è prevista anche un’edizione a tiratura limitata con una speciale Variant Cover! Cosa aspettate a prenotarla?! Disponibile solo in libreria, fumetteria e online.

SUPER DRAGON BALL HEROES – UNIVERSE MISSION!! 2

di Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con alette, € 4,50

Mentre sono intenti ad allenarsi con Whis sul pianeta di Beerus, Goku e Vegeta vengono informati da Mai che Trunks è scomparso in circostanze sospette. I due saiyan si mettono sulle sue tracce e, sotto la guida di Fu, un misterioso personaggio comparso all’improvviso, raggiungono la Prigione Planetaria… ma non sanno che li attende un’importante missione attraverso lo spazio-tempo! Come si concluderà la nuova avventura dei nostri eroi?! Il secondo e ultimo volume di questa miniserie assolutamente imperdibile per tutti gli appassionati dell’universo Dragon Ball!

Acquista Super Dragon Ball Heroes – Universe Mission! 2 su Amazon.

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO. Nel corso della guerra tra il Regno di Koka e la Provincia di Sen, i Quattro Draghi si fronteggiano tra loro cercando di guadagnare tempo. In prima linea, Hak lotta a rischio della vita fino all’arrivo di Kuelbo, con il quale inizia un sanguinoso duello. Nel frattempo, nel palazzo di Sen, dinanzi a Yona e Yuhlan, la moglie di Kuelbo, fa il suo ritorno il sacerdote Gobi… La saga della Provincia di Sen giunge al suo climax!

Acquista Yona La Principessa Scarlatta 30 su Amazon.

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 30 – LIMITED EDITION CON 30 CARTOLINE

di Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

UN’INCREDIBILE AVVENTURA FANTASY ACCLAMATA IN TUTTO IL MONDO. Limited edition che contiene 30 cartoline. Nel corso della guerra tra il Regno di Koka e la Provincia di Sen, i Quattro Draghi si fronteggiano tra loro cercando di guadagnare tempo. In prima linea, Hak lotta a rischio della vita fino all’arrivo di Kuelbo, con il quale inizia un sanguinoso duello. Nel frattempo, nel palazzo di Sen, dinanzi a Yona e Yuhlan, la moglie di Kuelbo, fa il suo ritorno il sacerdote Gobi… La saga della Provincia di Sen giunge al suo climax!

L’INNOMINABILE SORELLA 5

di Iida Pochi.

12,8×18, B, b/n e colore, 144 pp, € 5,90

Dopo l’improvvisa comparsa di Haru, Chiyo ha dovuto mettere da parte la propria diffidenza nei suoi confronti per accontentare Yu. Inizia così un periodo di vita domestica “a tre”, in cui tutto procede regolarmente e l’atmosfera è finalmente distesa… Ma quale rapporto lega Haru allo zio di Yu, al quale fa regolarmente visita in ospedale?

Acquista L’innominabile sorella 5 su Amazon.

LOW 5 – LA LUCE PORTA LUCE

di Greg Tocchini , Rick Remender

17×26 , colori, B., 192 pp., € 16

Salus risorge! Stel Caine affronta la più grande sfida alla sua esistenza, che può mettere in dubbio anche la sua stessa speranza: la rabbia di sua figlia, la timoniera, Delia. Giunge finalmente in Italia la fine di una straordinaria ed emozionante serie di vicende, rese uniche da un team artistico d’eccezione.

Acquista Low 5 su Amazon.

LOW OMNIBUS VOL. 1 & 2 CON COFANETTO

di Greg Tocchini , Rick Remender

21×28 , colori, C., 800 pp., € 79,80

In un futuro prossimo, la prematura espansione del sole ha irradiato la Terra, costringendo l’umanità a trovare rifugio nelle profondità degli abissi, all’interno di città schermate dalle radiazioni, mentre delle sonde perlustrano l’universo alla ricerca di mondi abitabili in cui trasferirsi. Dopo decine di migliaia di anni, una sonda fa ritorno, schiantandosi sulla superficie terrestre, luogo ormai alieno che nessun essere umano vede da diversi millenni. Un gruppo formato da pochi coraggiosi sarà incaricato di avventurarsi fuori dagli oceani, nella speranza di offrire un’alternativa a tutta l’umanità, imprigionata sotto le acque. Due imperdibili volumi di grande formato e ampia foliazione, impreziositi da un prestigioso cofanetto, raccolgono finalmente completa Low, serie capolavoro di fantascienza post-apocalittica firmata Rick Remender (Deadly Class, Black Science, X-Force) e Greg Tocchini (Wolverine: Father, Fantastic Four).

TOWER OF GOD 3

di SIU

15×21, B, colore, 280 pp, € 12,90

Il Crown Game, una prova “bonus” organizzata da Lero Ro, si avvia alla conclusione con lo svolgimento del quinto e ultimo round. Oltre alla squadra di Bam, Khun e Rak se ne presentano solo altre due, una delle quali scende in campo per la prima volta dall’inizio del gioco… Riusciranno le astuzie di Khun a garantire al suo team la vittoria sugli avversari? E cosa attende gli aspiranti alla scalata della torre al termine di questa sfida?

Acquista Tower of God 3 su Amazon.