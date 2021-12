Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 7 dicembre 2021. Da segnalare il nuovo numero di Ariadne In The Blue Sky e il primo numero di Il Duro Lavoro di Musubu.

Scopriamo insieme tutte le uscite!

Ariadne in The Blue Sky 10

di Norihiro Yagi

5,50€

L’avventura di Lacyl e Leana procede in un clima allegro grazie alla compagnia di vecchi e nuovi alleati. Tuttavia, ecco che il gruppo di viaggiatori si trova a scontrarsi con i Lion Heart, un corpo speciale che ha come obiettivo la distruzione dei Lost Eleven! In seguito fanno la loro comparsa la misteriosa razza dei Mau e alcuni soggetti piuttosto loschi che mirano ai “tre tesori segreti” che si dice conducano alla luce originaria. Il mondo si sta silenziosamente mettendo in moto…