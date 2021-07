Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics del 7 luglio 2021 fra cui spiccano i nuovi volumi di One Piece Z: Il Film Anime Comics 1, il 10° volume dello spin-off di My Hero Academia, Vigilante Illegals e il 14° volume di Demon Slayer. Per Astra invece da segnalare il volume unico Blacking Out.

Potete già controllare le novità Star Comics in arrivo a luglio 2021 grazie al nostro articolo dedicato!

Le uscite Star Comics del 7 luglio

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS 1

di Eiichiro Oda

€ 9,90

Un nuovo, imperdibile anime comics di One Piece in due volumi interamente a colori per assistere alla grande battaglia della mitica Ciurma di Cappello di Paglia contro il terribile Z e i suoi scagnozzi Ain e Binz! Mentre Rufy e compagni stanno navigando nel Nuovo Mondo, un ex ammiraglio che si fa chiamare Z sottrae le micidiali dynapietre da un deposito della Marina. Il ladro odia la Marina e trama per distruggere il Nuovo Mondo. Quando Cappello di Paglia e i suoi si imbattono in lui, ha inizio un violentissimo scontro…

GOLDEN SPARKLE

Minta Suzumaru

13×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

La vita scolastica di Himari, che si è iscritto in un liceo maschile perché non sopporta le donne, scorre serena insieme all’amico e compagno di classe Gaku. Tuttavia, uno “strano” fenomeno fisiologico tormenta il ragazzo in piena pubertà… Himari non hai mai confidato a nessuno la cosa ma Gaku, per caso, ne viene a conoscenza e si offre di insegnare all’amico come risolvere il suo “problema”. Ben presto, però, quella che sembrava una semplice amicizia si rivelerà essere qualcosa di più… Una storia d’amore adolescenziale, tanto innocente quanto appassionata, tra due liceali alle prese con i problemi della loro età.

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 14

Koyoharu Gotouge

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

I Demoni delle Emozioni si sono separati da Hantengu per fondersi tra loro, escludendo il demone principale allo scopo di attaccare Tanjiro. Durante la lotta, il ragazzo esprime tutta la sua indignazione per essere stato accusato dallo stesso Hantengu di “tormentare i deboli”. Nel frattempo, la Colonna della Foschia Tokito recupera i ricordi del suo passato e affronta Gyokko, ma all’improvviso in lui avviene un cambiamento…

JOJONIUM 12

Hirohiko Araki

15×21, cartonato, b/n e col., 312 pp, € 15,90

Dopo aver sconfitto l’ennesimo nemico durante la traversata del Deserto Arabico, la marcia dei nostri eroi prosegue insieme a un bambino che hanno il compito di portare dal medico più vicino. Ma un nuovo Stand è già pronto a entrare in azione, e stavolta l’attacco arriverà nientemeno che dal mondo dei sogni…

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 10

Kohei Horikoshi, Hideyuki Furuhashi, Betten Court

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Così com’era scomparsa, all’improvviso Pop ricompare, ma questa volta in veste di nemica! Cosa sarà successo nel frattempo? È quello che si chiede The Crawler, che si adopera con ogni mezzo per far tornare sul volto della ragazza il sorriso di un tempo…

AJIN – DEMI HUMAN 16

Gamon Sakurai

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il colpo di pistola contro Kaito ha scatenato il fenomeno “flood” e Nagai emette un’incredibile quantità di IBM, imitato subito dopo anche da Sato. La base di Iruma si riempie così di un numero infinito di spettri neri. Mentre all’interno della struttura si scatena il caos, il più grande studioso di ajin, il professor Ikuya Ogura, cerca di dirigersi sul posto. L’istante fatale che porterà al nucleo del mistero degli ajin sembra sempre più vicino…

SAVAGE SEASON 5

Mari Okada, Nao Emoto

11,5×17,5, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Kazusa ha deciso di dichiarare a Izumi ciò che prova nei suoi confronti, ma anche Niina, colei che per prima ha pronunciato la parola “sesso”, comincia a rendersi conto dei sentimenti sbocciati nel suo cuore per lui… Inizia così il festival culturale, che rappresenterà per tutte un punto cruciale sulla strada dell’amore!

VITA DA SLIME 15

Fuse, Taiki Kawakami, Mitz Vah

13×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Mentre riecheggia la Parola del Mondo, Limur inizia la trasformazione in Re Demone. Per realizzare i suoi desideri, il Grande Saggio comincia ad agire in silenzio nelle profondità della sua anima, dove nemmeno lo stesso Limur può giungere. Una volta che il processo sarà ultimato, riuscirà quest’ultimo a non perdere la ragione? E Shion e tutti gli altri potranno davvero tornare in vita?

P&ME – POLICEMAN AND ME 13

Maki Miyoshi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Kako, Mikado e Jiro vanno a casa di Kota per farsi aiutare nello studio. A dar loro una mano c’è anche Ryu, un collega di Kota entrato in polizia nel suo stesso anno. Per quanto riguarda la vita coniugale dei due sposini, di fronte alle insistenti richieste di Kako, finalmente Kota si decide a farsi avanti…!

Le uscite Astra del 7 Luglio

PSI-LORDS 2

Fred Van Lente, Renato Guedes

17×26, B, colore, 112 pp, € 8,90

Chi sono gli esseri cosmici noti come Psi-Lord e come potranno cambiare il corso dell’Universo? Quattro astronauti si risvegliano in una prigione extraterrestre, senza ricordare come ci sono arrivati. Qual è la connessione che li lega agli Psi-Lord? E come riusciranno a scappare? Si conclude l’emozionante mini-serie che rivoluzionerà l’Universo Valiant!

BLACKING OUT

Chip Mosher, Peter Krause

20×30,5, cartonato, colore, 56 pp, € 13,90

Conrad, ex poliziotto caduto in disgrazia, cerca la redenzione tentando di risolvere un omicidio irrisolto durante la stagione degli incendi della California meridionale. Connie segue un unico indizio, un crocifisso, per scoprire le ragioni dietro la morte di Karen Littleton, il cui corpo è stato ritrovato in mezzo a un incendio che ha devastato la regione. La ricerca lo porta a scontrarsi con il padre della vittima (nonché principale sospettato), Robert Littleton, ma anche con gli ostili ex colleghi delle forze di polizia locali. Per tutto il tempo, Conrad combatte contro un pesante alcolismo, che annebbia le sue facoltà. La discesa di Conrad nelle parti più buie della città rischia di farlo perdere, ma per fortuna può contare su Anita, sua vecchia amica, e su Mattie, abile meccanico. Un thriller veloce e grintoso, a metà tra Fate Fuori Ramirez, True Detective e The Truth About the Harry Quebert Affair, caratterizzato da continui colpi di scena.

