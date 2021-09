Attraverso il sito ufficiale dell’editore perugino sono state diffuse le uscite Star Comics dell’8 settembre 2021. Da segnalare il debutto di CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION.

CODENAME SAILOR V ETERNAL EDITION 1

di Naoko Takeuchi

14.5×21, colori & b/n, 274 pagine, B. con alette

La saga di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal Edition si è conclusa, ma per tutti i fan delle guerriere che vestono alla marinara Star Comics ha in serbo un’ultima chicca: il prequel che ha dato inizio al mito! Nei due volumi di cui si compone la miniserie seguiremo le avventure di un’eroina che cela la propria identità sotto il nome in codice di Sailor V… Minako Aino: una studentessa di prima media con una scarsissima propensione allo studio, la testa perennemente fra le nuvole, un carattere turbolento e una passione smodata per videogame, shopping e bei ragazzi. Chi sospetterebbe mai che sotto le spoglie di una ragazzina come lei si cela una paladina della giustizia destinata a difendere la pace nel mondo?! Il gatto Artemis avrà un bel da fare per aiutarla a calarsi nel ruolo di Sailor V, alias Sailor Venus… Che la trasformazione abbia inizio!

JOJONIUM 13

di Hirohiko Araki

15×21, colori & b/n, 332 pagine, C.

Dopo lo scontro sottomarino con Judgement, Jotaro e compagni approdano finalmente sulle coste egiziane, dove li attende l’incontro con un bizzarro “alleato”. Ma ad aspettarli c’è anche il prossimo sicario inviato da Dio Brando, detentore di uno Stand che simboleggia la divinità egizia della terra!

DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA 15

di Koyoharu Gotouge

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.

Finalmente Tanjiro raggiunge il corpo originale di Hantengu, membro delle Lune Crescenti, ma l’alba è imminente e Nezuko (che in quanto demone teme la luce del sole) è in pericolo! Preoccupato per lei, Tanjiro è indeciso se andare o meno ad abbattere Hantengu… Riuscirà a eliminarlo e al contempo salvaguardare Nezuko?

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 9

di Aka Akasaka

12.8×18, b/n, 240 pagine, B.+sovraccoperta

Questo nono volume raccoglie per intero il “saggio di ginnastica che per Ishigami sarà indimenticabile”! Illustra, con ampie modifiche e revisioni, le vicende che lo vedono alle prese con i tipi “yeah” e con i fantasmi del proprio passato, senza ovviamente tralasciare le strategie sentimentali di Kaguya e Shirogane! Assisterete inoltre all’allenamento speciale di quest’ultimo e della segretaria Fujiwara!

DOMANI IL PRANZO SEI TU 4

di Kiminori Wakasugi

12.8×18, b/n, 176 pagine, B.+sovraccoperta

“I.M.L.” è un regno fondato dal salvatore e grande shogun King Tao. Qui alle persone vengono garantite sicurezza e prosperità… Sempre che si faccia quello che dice Tao, naturalmente…

SAVAGE SEASON 6

di Mari Okada, Nao Emoto

11.5×17.5, b/n, 160 pagine, B.+sovraccoperta

Dopo avergli dichiarato i propri sentimenti, Kazusa si è messa insieme al suo amico d’infanzia Izumi. Mentre lei si gode il momento, le pulsioni sessuali delle altre ragazze iniziano a mettersi in moto: c’è chi decide di non mollare la presa, chi si rende conto dei sentimenti che prova per un’amica e chi si accinge ad affrontare lo scontro finale… Si alza il sipario su un importante momento di svolta per le nostre fanciulle!

VIGILANTE – MY HERO ACADEMIA ILLEGALS 11

di Betten Court, Hideyuki Furuhashi, Kohei Horikoshi

11.5×17.5, b/n, 208 pagine, B.

Hanno sparato a Pop e Koichi, che vorrebbe chiederle moltissime cose, deve prima aiutare la compagna a guarire. Proprio in quel frangente gli si para davanti un Hero che dice di chiamarsi O’Clock II e che sembra conoscere Pop…

ECHOES 7

di Kei Sanbe

12.8×18, colori & b/n, 208 pagine, B.+sovraccoperta

Grazie alle informazioni ottenute dall’individuo che fingeva di essere l’uomo del fuoco, Senri scopre il vero piano del suo nemico, che intende sbarazzarsi di Kazuto e mettere lui al posto di quest’ultimo. Dopo aver letto il messaggio lasciatogli dal fratello, Senri crede di aver trovato conferma di un suo terribile timore e decide di chiedere aiuto a una certa persona. Kazuto, dal canto suo, è determinato a eliminare l’uomo del fuoco, e non solo perché ha cercato di servirsi di Senri.

REQUIEM OF THE ROSE KING 14

di Aya Kanno

11.5×17.5, b/n, 192 pagine, B.+sovraccoperta

Richard è riuscito a conquistare la tanto agognata corona, nonché l’amore. Tuttavia sul regno grava l’oscura minaccia di Richmond, un aspirante al trono, e cominciano a girare voci sull’illegittimità del figlio del re. Come se non bastasse, il destino pone Richard di fronte a una nuova, difficile scelta. Nel frattempo, alle sue spalle, va delineandosi un intrigo tra Buckingham e Tyrrell…

QUANTUM & WOODY: L’ULTIMA SPERANZA PER LA TERRA

di Christopher Hastings, Ryan Browne

17×26, colori, 96 pagine, B.

Eric e Woody Henderson sono stati un sacco di cose: fratelli adottivi irritabili, individui fallimentari e, sin dallo strano incidente che ha dato loro i poteri, partner riluttanti nella lotta al crimine. Ma ora, contro ogni previsione, saranno l’ultima speranza della Terra, e dovranno impedire a una coalizione di scienziati pazzi di distruggere il pianeta!

CONAN IL CIMMERO 11 – IL DIO NELL’URNA

di Doug Headline, Emmanuel Civiello

21×28, colori, 64 pagine, C.

Godendo della discrezione che solo la notte può regalare, Conan si infiltra in un sontuoso palazzo per rubare una coppa dall’enorme valore. Silenzioso come un felino, viene notato solo dalla guardia Arus, che crede di riconoscere in lui un compagno di crimini. Per una sfortunata coincidenza, Conan si è appena presentato come il colpevole ideale dell’omicidio di Kallian Publico, il ricco e odiato proprietario del tempio in cui il cimmero è penetrato.

