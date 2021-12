Sono state diffuse le uscite Tunué di gennaio e febbraio 2022. Da segnalare Gli Incubi di Kafka di Peter Kuper, il nuovo volume di Simple&Madama e il secondo graphic novel della serie 7 Crimini (recuperate la nostra recensione del primo volume).

Le uscite Tunué di gennaio e febbraio 2021

GLI INCUBI DI KAFKA di Peter Kuper – 20 gennaio

17×24 cm, pp. 160 bianco e nero, cartonato

Euro 19,90

A lungo affascinato dal lavoro di Franz Kafka, Peter Kuper ha iniziato a illustrare le sue storie nel 1988. Inizialmente attratto dall’umorismo oscuro del maestro, Kuper ha adattato i racconti nel corso degli anni per sondare le loro verità più profonde. Lavorando a partire da nuove traduzioni dei testi classici, Kuper ha reinventato queste storie iconiche per il ventunesimo secolo, utilizzando l’ambientazione e la prospettiva per commentare questioni contemporanee come i diritti civili e i senzatetto. Gli incubi di Kafka contiene l’adattamento di alcune delle sue storie più seducenti come Nella colonia penale, La tana e Un digiunatore.

TI SBLOCCO UN RICORDO di Simple&Madama – 4 febbraio

14×20,5 cm, pp. 400 a colori, cartonato

Euro 17,50

Simple e Madama sono una coppia molto legata che, tra passioni a volte non proprio in comune, incomprensioni, battute e un pizzico di dolcezza, si ritrovano a vivere insieme la quotidianità. Questo libro è un racconto inedito, un viaggio, un percorso attraverso la raccolta di tutte le vignette che li hanno fatti conoscere sul web e che ora si trasformano in veri e propri ricordi. E così una Madama che ha perso la memoria dovrà sfidare una parte di sé stessa che adora giocare e, a colpi di indovinelli, dovrà aprire una a una le porte della sua memoria. Simple e Madama vivranno insieme un’altra fantastica avventura, dove dovranno sbloccare tutti i ricordi, belli e brutti, che rendono speciale un rapporto di coppia!

PABLO E L’ARTE DELL’AMICIZIA di Remy Lai – 18 febbraio

14×20,5 cm, pp. 240 a colori, olandese

Euro 15,50

Ogni sabato, Pablo trotterella in città con un cestino, una lista della spesa e soldi in contanti per comprare la spesa per la sua famiglia. Un giorno, incontra l’undicenne Jo, che sbircia fuori dalla finestra di casa sua, annoiata e sola. Stupito dalla vista di un adorabile cane con il cesto, Jo segue Pablo, e quando viene vista al suo fianco da un gruppo di ragazzi della sua scuola, la scambiano per la proprietaria. Eccitata dall’idea di fare nuove amicizie, Jo mente e accetta di lasciare che il “suo” cane faccia da modello per un corso d’arte a cui partecipano i ragazzi. Cosa potrebbe andare storto? Quello che inizia come una piccola bugia diventa rapidamente grande quanto un alano quando gli accalappiacani ricevono lamentele su un cane che vaga per le strade senza guinzaglio. Con la libertà di Pablo in gioco, Jo è disposta a svelare la verità e mettere a rischio le sue nuove amicizie?

7 CRIMINI – LA VIOLENZA di Katja Centomo, Emanuele Sciarretta, Massimo Picozzi, Mauro De Luca e Giorgio Pontrelli – 18 febbraio

17×24 cm, pp. 96 B/N

Euro 14,50

Bloccato in un rifugio montano da una tormenta, un gruppo di persone si mette all’ascolto del racconto di uno di loro, il giudice Massimo D’Ettori, che inizia a parlare dei sette crimini che meglio descrivono la parte oscura dell’animo umano. Il secondo crimine è “La violenza”. Una vicenda di violenza sessuale dai tratti singolari, in cui, in un crescendo di colpi di scena, i ruoli all’apparenza scontati si capovolgono, si contraddicono e si annullano a vicenda.

M.C. ESCHER – MONDI IMPOSSIBILI di Lorenzo Coltellacci e Andrés Abiuso – 25 febbraio

17×24 cm, pp. 144 a colori, cartonato

Euro 17,50