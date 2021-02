Le vignette di Sio sul mitico Cucciolone

Sio, fumettista e youtuber estremamente popolare fra i giovanissimi, ha creato le nuove “barzellette” che appariranno sul biscottone del mitico Cucciolone che entrerà in commercio nella prossima stagione estiva in cui speriamo il Coronavirus possa finalmente darci tregua.

Sio è solo l’ultimo di una lunga tradizione di autori noti e meno noti che ha prestato il proprio estro alle barzellette che appaiono sul gelato sin dagli inizi della sua commercializzazione.

In questo senso famosissimo è il restyling attuato negli anni ’80 dal grande Giorgio Cavazzano che non solo disegnò le barzellette sul gelato (il cui autore era un banchiere di Prato!) ma curò tutta la campagna pubblicitaria del marchio Eldorado partendo dal nuovo look della mascotte Eldoleo.

La partnership fra il maestro Cavazzano e la Eldorado durò quasi vent’anni, anche dopo l’assorbimento del marchio in seno alla Algida, e culminò con una serie di brevi fumetti pubblicati fra il 1990 e il 1993 sulle pagine di Topolino, Il Giornalino e Il Corrierino.

A proposito di Sio

Sio ha debuttato nel campo autoproducendo alcuni numeri di un fumetto sulle vicende di un rotolo di carta igienica, l’Uomo Scottecs. Con Shockdom pubblica i volumi Tutto Scottecs (2008) e Tutto Scottecs 2 (2009), mentre un terzo volume, intitolato però ironicamente Tutto Scottecs 4, uscirà solo tre anni dopo nel 2012. Nel settembre 2013 viene pubblicata una raccolta di questi tre volumi, più alcuni inediti, dal titolo Tutto Tutto Scottecs.

Dal 2011 è sempre presente al Lucca Comics & Games e nel 2013 vi ha partecipato in videochat dal Giappone, disegnando trenta strisce di fumetti in trenta minuti. Nel 2012 ha pubblicato il primo video sul proprio canale YouTube, mentre nel mese di febbraio 2013 ha contribuito alla realizzazione della prima stagione della serie Fiabe brevi che finiscono malissimo, scritte da Francesco Muzzopappa e disegnate e raccontate dallo stesso Sio. La seconda stagione è stata invece pubblicata nel corso del 2014.

Il 5 febbraio 2015 esce nelle edicole il primo numero della rivista Scottecs Megazine, edita da Shockdom con periodicità trimestrale. La prima uscita ottiene un discreto successo, rendendo subito necessaria una ristampa e arrivando a vendere oltre 50 000 copie.

Nell’agosto 2015 viene annunciato da Panini Comics l’inizio della collaborazione di Sio con il periodico Topolino della Disney. In occasione del Lucca Comics & Games 2015 viene presentato in anteprima l’albo speciale Topolino incontra Sio, in uscita il 12 novembre, che contiene un contributo di Tito Faraci e due storie.

Nell’ottobre del 2016, in collaborazione con Tito Faraci, esce Le entusiasmanti avventure di Max Middlestone e del suo cane alto trecento metri, edito da Feltrinelli Editore. Nel settembre 2018 una seconda collaborazione tra i due autori porta alla pubblicazione di Il pesce di lana e altre storie abbastanza belle (alcune anche molto belle, non tante, solo alcune) di Maryjane J. Jayne.

Il 30 maggio 2019 viene pubblicato Super Cane Magic ZERO – Legend of the Cane Cane, il suo videogioco in collaborazione con Studio Evil. Nel dicembre 2020 ha lanciato la rivista Shonen Ciao.