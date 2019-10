Il Dracula di Bela Lugosi torna in una graphic novel con Legendary Comics

Il leggendario attore Bela Lugosi tornerà, almeno nelle sembianze, ad interpretare Dracula, in una trasposizione a fumetti dell'opera di Bram Stoker, grazie a Legendary Comics.

Il prossimo anno torneranno a vivere due grandi icone dell’horror, per gentile concessione di Legendary Comics, con una nuova graphic novel che adatterà il romanzo di Bram Stoker Dracula, ma con una svolta decisamente inaspettata: il famoso vampiro sarà interpretato da Bela Lugosi.

“Bram Stoker’s Dracula Starring Bela Lugosi” verrà pubblicato alla fine del 2020, in collaborazione con Lugosi Estate e Kerry Gammill, editore di “Bela Lugosi’s Tales From the Grave”. Attraverso la direzione artistica dello stesso Gammill e realizzato dallo studio El Garing, il libro segnerà il ritorno dell’attore nel ruolo che aveva interpretato per la rima volta intorno agli anni ’20.

“Bela Lugosi ha creato un ritratto unico del conte Dracula sul palco di Broadway ed è diventato un’icona culturale per la sua interpretazione nel film del 1931”, ha dichiarato Lynne Lugosi Sparks, nipote dell’attore e CEO della Lugosi LLC. “Questa graphic novel risponde magnificamente alla domanda: come sarebbe la performance di Lugosi in un’interpretazione diretta del romanzo di Bram Stoker? Crediamo che Legendary Comics abbia dimostrato ciò che i fan già sanno: Bela Lugosi è Dracula.”

“Ci sono state grandi Graphic Novel su Dracula, ma unire il romanzo di Bram Stoker in un fedele adattamento, con il Dracula definitivo nella figura di Bela Lugosi, è un sogno che diventa realtà“, ha aggiunto il Senior Vice President di Legendary Comics Robert Napton.

Ulteriori informazioni sul progetto, la cui uscita è prevista per la fine del 2020, saranno svelate durante il panel “Legendary Comics 2019 and Beyond” al Comic Con di Los Angeles. Il panel includerà sicuramente informazioni su altri progetti di Legendary Comics, incluso “The Witches Of Silverlake” e “Lost in Space: Countdown to Danger“.