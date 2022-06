Wizards of the Coast ha pubblicato oggi sul mercato Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, l’ultima espansione del gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering.

Espandendo quanto già fatto con il set del 2020 Leggende di Commander, Battaglia per Baldur’s Gate rinnova ulteriormente il formato Limited aggiungendo personaggi iconici e meccaniche avvincenti del popolare gioco di ruolo Dungeons & Dragons, con un totale di ben 361 carte all’interno dell’intero set.

Baldur’s Gate è la metropoli più influente di tutti i Forgotten Realms, che attrae mercanti in cerca di ricchezza, rifugiati senza un soldo e altri personaggi da tutto il Faerûn alla ricerca di opportunità all’interno delle sue imponenti mura. Con personaggi iconici di D&D come Tasha la Strega Regina o il duo preferito dai fan Minsc e Boo, Battaglia per Baldur’s Gate consentirà ai giocatori di intrecciare una storia di potere e intrighi mentre si combatte coi propri amici nel formato multiplayer più popolare di Magic.

A differenza di Leggende di Commander, questa nuova espansione offrirà ai giocatori molta più libertà nel costruire i propri deck: oltre ad essere appositamente progettato per essere draftato, Battaglia per Baldur’s Gate infrange la regola del “una copia sola per carta nel mazzo“, tipica del formato Commander e consentendo di includere due o più copie della stessa carta.

Come ogni nuova espansione, anche questa presenterà delle meccaniche innovative e inedite, a cominciare dalla presenza di Incantesimi Leggendari chiamati Backgrounds. questi saranno in grado di dare dei bonus al proprio comandante e molto spesso saranno abilità acquisite o un aumento della sua forza e/o costituzione.

I veterani di D&D sanno quanto sia importante l’Iniziativa, tanto che anche in Battaglia per Baldur’s Gate vi sarà un’abilità chiamata proprio così. Questa attiva tre bonus significativi: prima di tutto, ogni volta che un giocatore prende l’iniziativa, si avventura ad Undercity (una nuova carta dungeon). In seguito, il giocatore con Iniziativa si avventura nuovamente nel dungeon all’inizio del suo mantenimento. Infine, molte carte nel set migliorano se hai l’iniziativa.

Avventura, invece, sarà un tipo di magia e dividerà la carta in due parti, permettendo di giocare il costo dell’abilità prima di metterla in campo ed esiliandola dopo il suo utilizzo (nonostante possa poi essere evocata dall’esilio stesso)

In linea con la tradizione di Baldur’s Gate, il secondo set di Leggende di Commander vede il ritorno dei Rulebook Frame, una cornice disegnata con l’aspetto grafico del Manuale dei Mostri di Dungeons & Dragons, che evoca l’estetica classica del regolamento amata dai fan del gioco da tavolo.

Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate è disponibile nei classici Booster Draft, nei Set Booster e nei Collector Booster, così come nei mazzi Commander pre-costruiti, nei Pre-Release pack e nello speciale Bundle contenente un dado a 20 facce in versione Oversize. Se volete immergervi anche voi nelle atmosfere di Leggende di Commander: Battaglia per Baldur’s Gate, vi consigliamo proprio quest ultimo, contenente inoltre 8 Set Boosters, 20 Terre Base FOIL, 20 Terre Base regular, 1 Carta Rara promo FOIL (Bacchetta delle Meraviglie) e 1 Scatola porta collezione. Potete acquistarlo semplicemente cliccando su questo link.