LEGO: 10 set per ampliare la nostra City LEGO senza spendere troppo

Avete una città in mattoncini alla quale state lavorando in questi giorni di “arresti domiciliari”? Perché allora non approfittarne per espanderla le nostre City LEGO? Per farlo, abbiamo a disposizione alcuni set, tutto sommato economici ma certamente interessanti sia per passare un po’ di tempo giocando e costruendo, sia per arricchire i nostri diorama o magari per per arricchire anche il nostro magazzino-pezzi. Vi proponiamo una selezione di set City e Creator 3-in-1 che staranno benissimo nelle vostre città in mattoncini. Buona costruzione!

I migliori set per espandere la nostra LEGO City

Perchè non aggiungere alla nostra City LEGO una giostra a tema spaziale con insegna UFO, completa di biglietteria, di una gelateria e di una panchina dove “sedersi” aspettando il proprio turno? I “passeggeri” potranno scegliere tra 4 “veicoli”: un razzo, uno “space shuttle”, un velivolo alieno e una simpatica mucca pezzata.

Interessante set/kit di espansione a tema Luna Park, aggiunge e integra i set a tema “parco divertimenti” con un carretto dei gelati, il gioco del tiro a segno con pistola, un tavolino per il face painting, il gioco dell’anatra e della prova di forza. Gli accessori includono 2 anelli, 3 paperelle di gomma, un cappello con elica, coni gelato, ghiaccioli, un pennello con 6 barattoli di vernice, un orsacchiotto, un palloncino-animale, hot dog e un martello costruibile. Le minifigure incluse sono invece ben 14: 1 trampoliere, 2 bambini, 2 bambine, 2 teen-ager, un nonno, una nonna, una mamma, un papà, un artista del face painting, un gelataio e il simpatico addetto del luna park.

Sempre restanto in tema “parco divertimenti“, potremmo anche aggiungere alla zona Luna Park il contenuto di questo set/kit di espansione a tema appunto Luna Park, che aggiunge e integra i set del tema con un mini-poligono di tiro da costruire completo di shooter e 2 dolcissimi orsacchiotti come premi per il gioco.

Un dettaglio che non può mancare nella nostra City LEGO è una fantastica Officina per il Tuning dei nostri bolidi in mattoncini! Il set include un’officina per le personalizzazioni, un carro attrezzi e persino un piccolo concessionario di automobili che vende auto modificate e preparate, oltre ad un tipico Hot-Rod americano e una moto Custom.

Se abbiamo aggiunto alla nostra City LEGO una Officina per il Tuning, allora non possiamo non aggiungere anche una Stazione di Servizio con tutti i comfort, sia per veicoli elettrici che a benzina. Il set include la palina di ricarica alla quale collegare il SUV per ricaricarne le batterie con Octan E, il distributore di carburante per rifornire il camper e un negozio visitabile.

Anche le minifigure hanno diritto alla merenda e a un po’ di svago, di tanto in tanto. Perché allora non aggiungere alla nostra City LEGO un bel negozio di ciambelle e un fantastico negozio di giocattoli? Il set include un camion e un rimorchio per gru con manopola per sollevare la gru e un braccio estensibile con catena, una piattaforma per la ciambella gigante e stabilizzatori estendibili, motocicletta della polizia, taxi con tetto rimovibile, furgone delle news con tetto apribile, parabola satellitare, schermi TV e apparecchiature di produzione all’interno, oltre a un velopresso con ombrellone.

Questo set è una simpatica e decisamente più economica alternativa ai classici Modulari LEGO Creator Expert. Il set include una casa a due piani, con un appartamento al primo piano e un negozio di giocattoli al piano terra, oltre ad una razzo-giostra funzionante. In alternativa, si potranno costruire una pasticceria con un’area dotata di posti a sedere e di un laboratorio-cucina sul retro oppure un grazioso negozio di fiori con lucernario.

Altra interessante e più economica alternativa ai classici Modulari LEGO Creator Expert. Il set include un edificio a 2 piani con caffetteria, cucina al livello superiore e terrazza panoramica, oltre ad un edificio a 3 piani con negozio di animali, appartamento e terrazza panoramica. In alternativa, si potranno costruire una banca a più piani o una strada con mercato e tram.

Chiudiamo la lista con due veicoli che farebbero una fantastica figura in qualsiasi città. Il primo è un “food truck” molto particolare: è un food truck in formato “monster truck” e completo di tanti dettagli in mattoncini come il gigantesco hamburger sul tetto, la scaletta pieghevole e il cane. In alternativa, essendo un set LEGO Creator Expert 3-in-1, si potranno costruire un fuoristrada e un trattore da competizione che traina una zavorra.

L’ultimo set della lista che vi proponiamo è un classico delle località di villeggiatura: il furgone dei gelati. Il modello include lo spazio all’interno del furgone per lavorare e guidare, un cliente su skateboard e un simpatico cagnolino.