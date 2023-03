Iniziano oggi 1° marzo le celebrazioni per il 100° anniversario di Disney grazie al lancio di alcuni set che ricrea alcuni dei momenti più amati dei film Disney, il tutto nell’ambito della nuova serie di video #SharetheWonder.

La serie di video, divisa in tre parti, presenterà scene di film Disney senza tempo e incoraggerà i fan a condividere i loro momenti Disney preferiti costruiti con i LEGO sui social media usando l’hashtag #SharetheWonder. La serie debutterà nel corso del prossimo mese su lego.com, sui canali social LEGO e su YouTube Disney. Disney100 è una celebrazione della narrazione senza tempo e dei personaggi indimenticabili che da un secolo divertono e ispirano persone di tutte le età. Per commemorare i 100 anni di Disney, LEGO invita le famiglie a condividere la meraviglia della narrazione, dell’immaginazione e del gioco creativo che LEGO Disney ha ispirato nei 24 anni dal suo lancio.

Utilizzando il mattoncino LEGO (e DUPLO), i due partner di lunga data onoreranno i momenti Disney preferiti dai fan, cattureranno la magia di nuove emozionanti storie Disney e riuniranno amici e famiglie per sognare, costruire e creare con i nuovi prodotti e le nuove esperienze ludiche LEGO Disney che verranno presentati nel corso del 2023.

Casper Rafn Voigt, responsabile dei prodotti LEGO Disney in LEGO , ha commentato:

Da quando abbiamo lanciato la prima linea LEGO DUPLO Winnie the Pooh nel 1999, LEGO Disney ha ispirato giochi gioiosi per i fan Disney e LEGO di tutte le età. Dai viaggi in alto mare alle valorose missioni, fino alla magia ipnotica dei castelli delle Principesse Disney, LEGO Disney ha incantato le famiglie di tutto il mondo dando vita alla fantasia e ispirando nuove avventure con i mattoncini LEGO. Siamo onorati di collaborare con Disney per celebrare questa importante occasione, mentre continuiamo a creare insieme magie ed esperienze narrative indimenticabili.

LEGO ha anche rivelato la prima parte della collezione di prodotti Disney100. Scopriamoli insieme.

LEGO BrickHeadz #40622 Disney 100th Celebration

Il divertente set da collezione LEGO BrickHeadz Disney 100th Celebration include le figure LEGO costruibili di Oswald il coniglio fortunato, Topolino, Biancaneve e Trilli, così che i fan possano rivivere i ricordi iconici dei film Disney con alcuni dei loro personaggi preferiti. Il set LEGO è disponibile da subito in esclusiva su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di € 39,99.

LEGO DUPLO #10998 Il Castello Magico Disney 3-in-1

Il Castello Magico Disney 3-in-1 LEGO DUPLO invita i costruttori più piccoli a vivere la magia del castello Disney con Topolino, Minnie, Paperino, Paperina e Figaro. Il set si trasforma in tre diverse costruzioni, assicurando che il divertimento non si fermi mai per i bambini dai 3 anni in su.

Il set sarà in vendita dal 1° aprile esclusivamente su LEGO.com e nei LEGO Store al prezzo di € 99,99.

LEGO Disney #43212 Il Treno delle Celebrazioni

Il Treno delle Celebrazioni LEGO Disney invita tutti i fan Disney più piccoli (è un set 4+) a salire a bordo e a partecipare alle celebrazioni dell’anniversario. Il treno da parata presenta gli amati personaggi Disney e Pixar di Topolino e Minnie, Moana, Peter Pan e Toy Story su carri da parata personalizzati. Il set sarà in vendita dal 1° aprile al prezzo di € 39,99.

LEGO Disney #43217 La Casa di ‘Up’

La Casa di ‘Up’ LEGO Disney è pronta per un’avventura da anniversario e invita i fan Disney e LEGO dai 9 anni in su a partecipare. Il modello LEGO dell’iconica casa patchwork raffigura Carl Fredricksen, l’Esploratore della Terra Selvaggia Russel e Dug mentre si preparano al decollo. Il set LEGO Casa Disney ‘Up’ sarà in vendita dal 1° aprile al prezzo di € 54,99.

Nuova serie di minifigure collezionabili LEGO Disney

La nuova serie di Minifigure Collezionabili LEGO Disney è composta dai 18 personaggi Disney più amati degli ultimi 100 anni. La serie sarà in vendita dal 1° maggio al prezzo di € 3,99 cad. bustina.