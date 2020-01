E’ prenotabile da qualche settimana: “100 Ways to Rebuild the World (100 modi per ricostruire il mondo)“; un volume da tenere in considerazione per essere aggiunto alla propria lista di libri a tema LEGO. DK Publishing ha pubblicato un volume a tema “LEGO” con l’obiettivo di promuovere la creatività tra i bambini. Il libro LEGO 100 Ways to Rebuild the World (100 modi per ricostruire il mondo) fa eco alla missione di LEGO di coltivare le capacità creative della prossima generazione.

Il libro non riguarderà semplicemente il giocare con i mattoncini, ma cercherà di affrontare anche tematiche quali lo stile di vita ed i comportamenti sociali, oltre a trattare tematiche legate alla cura dell’ambiente, la valorizzazione dell’importanza della flora e della fauna e l’importanza di coinvolgere su questi elementi anche la società con cui ci si interfaccia. Il tutto spiegato utilizzando in modo creativo i mattoncini LEGO come strumento di apprendimento.

100 Ways to Rebuild the World

“Una guida per bambini per essere un buon cittadino e rendere il mondo un posto migliore, con 100 attività ispirate dai mattoncini LEGO.”