LEGO 18 Plus: 6 fantastici set premium per le lunghe giornate d’autunno

Nata in occasione del lancio dei tre caschi LEGO Star Wars, la linea LEGO 18 Plus è stata pensata da LEGO per un pubblico di appassionati adulti: confezione premium che riflette la sofisticata natura del processo creativi che si cela dietro questi set pensati non tanto per giocarci quanto per essere costruiti ed esposti. Tutti i set che faranno parte di questa linea, pensata per essere trasversale sui temi più apprezzati dai costruttori adulti (Creator Expert, Star Wars, LEGO Ideas etc), saranno immediatamente riconoscibili dal layout delle scatole e delle istruzioni, dai contenuti esclusivi e dalla collocazione sia negli store fisici che in quello online (Shop@Home).

Il nuovo ed elegante packaging riflette il sofisticato processo di costruzione LEGO del set acquistato, per differenziare chiaramente i set pensati ed ingegnerizzati per gli adulti da quelli che sono invece destinati ai più piccoli e ad un uso più ludico. Il design dei set, cioè i soggetti riprodotti con i mattoncini, saranno ispirati dai film, dagli sport e dagli hobby preferiti dagli appassionati adulti, che potranno così mostrare con orgoglio le proprie creazioni una volta completate.

Se siete quindi appassionati di film, serie TV, sport arte etc… bando alle ciance e andiamo a vedere insieme i nostri “6 fantastici set LEGO 18 Plus per le lunghe giornate d’autunno“.

I migliori set LEGO 18 Plus

LEGO Ideas # 21323 Pianoforte a coda (Grand Piano)

Presentato ufficialmente a fine luglio e commercializzato a partire dal 1° agosto, il “Pianoforte a coda” (“Grand Piano”) è stato l’ultimo set LEGO Ideas ad arrivare sugli scaffali. Sei appassionato di musica? Ti piace rilassarti concentrandoti su un divertente progetto pratico nel tuo tempo libero? Allora l’incredibile set LEGO Ideas # 21323 Pianoforte a coda è quello che fa per te. Bello da vedere e da suonare: è una sofisticata versione in mattoncini di un pianoforte a coda da concerto con cui potrai effettivamente suonare. Ricrea l’azione del martelletto di ogni tasto, del pedale mobile e dei dettagli realistici come il coperchio della tastiera e il coperchio superiore che rimane aperto… oppure lascia che sia il set a suonare per te una delle 10 melodie pre-caricate nell’app dedicata. Un vero “pezzo d’arte” da esporre!Non è il primo set LEGO Ideas elemento di arredo. Nel 2018 venne infatti rilasciato un altro set da esposizione: il set LEGO Ideas # 21313 Nave in Bottiglia, che dato il successo ottenuto, si è appena guadagnato il ritorno sugli scaffali a partire dal prossimo 1° novembre, con un nuovo codice (# 92177, in omaggio alla data di nascita dell’autore, Jake Sadovich, nato il 21 settembre 1977) e con un “compagno di scaffale”, ovvero un altro set Ideas dall’enorme successo, ovvero il razzo LEGO Ideas # 21305 NASA Apollo Saturn V, che tornerà in vendita con il codice # 92176.

LEGO Super Mario # 71374 Nintendo Entertainment System (NES)

Set “top di gamma” del nuovo tema Super Mario, il “Nintendo Entertainment System” celebra il 25esimo anniversario della omonima piattaforma e contribuisce ai festeggiamenti per il 35esimo anniversario di Super Mario. Ricco di dettagli realistici, tra cui lo slot di apertura per il Game Pak, un controller con un cavo e una spina di connessione. Il set include anche una versione in mattoncini (ed in scala ridotta) di una TV in stile retrò anni ’80, completa di “schermo” a scorrimento con un personaggio di Mario a 8 bit bidimensionale. Il tutto è completo da un mattoncino multifunzione per eseguire la scansione di LEGO Mario (non incluso nella confezione), che gli consente di reagire a quanto accade sullo “schermo”. In uno scomparto nascosto “sotto” il lato destro della consolle in mattoncini, si cela la riproduzione in microscala di uno degli schemi di Super Mario. Se volete completare il set con il suo protagonista, non dovrete fare altro che acquistare il set LEGO Super Mario # 71360 Avventure di Mario – Starter Pack, l’unico set dell’intero tema a includerlo.

LEGO Creator Expert # 10277 Locomotiva “Coccodrillo”

Ispirato alla locomotiva di Classe Ce 6/8 II, costruita per la prima volta per le Ferrovie Federali Svizzere tra il 1919 e il 1927, è ricco di dettagli realistici: bielle laterali che seguono il movimento delle ruote, pantografi snodabili, accesso allo scompartimento dei macchinisti e una sezione di binario da costruire e da utilizzare per esporre il modello una volta completata la costruzione. Se già si dispone di un circuito ferroviario LEGO, completando la “Locomotiva Coccodrillo” con due elementi Powered Up (LEGO PoweredUP # 88009 e LEGO PoweredUP # 88013 – venduti separatamente, clicca sui rispettivi link per acquistarli), si potrà motorizzare la locomotiva.“Locomotiva Coccodrillo” e “guidarla” tramite l’apposita App. Se poi vorrete dare ulteriore lustro al vostro circuito ferroviario e foste disposti a fare un certo investimento, potreste anche procurarvi il set LEGO Creator Expert # 10194 Emerald Night (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon) e almeno due copie (per poter avere due locomotori e un minimo di 4 vagoni) del set LEGO Creator Expert # 10233 Horizon Express (» Clicca qui per acquistare il set su Amazon).

LEGO Technic # 42115 Lamborghini Sián FKP 37

Rappresentazione in elementi LEGO Technic dell’originale Lamborghini Sián FKP 37, la prima Supercar ibrida della Casa del Toro. La bellezza è nei dettagli! Livrea verde lime e cerchi dorati. Portiere ad ala di gabbiano. La tecnologia dell’originale c’è tutta: trasmissione a 8+R rapporti, cambio al volante a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale, volante e sterzo funzionanti, come le sospensioni anteriori e posteriori. Spoiler posteriore mobile e a scomparsa (come quello reale), cofano anteriore e posteriore apribili, freni a disco “a vista”. L’esclusivo volume rilegato con istruzioni per la costruzione, contiene immagini e interviste del dietro le quinte. Sotto il cofano anteriore trova posto un elemento stampato con un numero di serie univoco con il quale sbloccare i contenuto online. Il tutto chiuso nella confezione premium della “Lamborghini Sián FKP 37”. Una volta costruita ed esposta, farà una fantastica figura accanto ai due precedenti modelli della linea LEGO Technic Ultimate: la Porsche GT3 RS (set LEGO Technic # 42056 » Clicca qui per acquistare il set su Amazon) e la Bugatti Chiron (set LEGO Technic # 42083 » Clicca qui per acquistare il set su LEGO Shop@Home).

LEGO Disney # 43179 Topolino e Minnie personaggi costruibili

Il contenuto del set permette di costruire due figure che rappresentano Topolino e Minnie in pose dinamiche, con diversi accessori anch’essi costruibili, tra cui una chitarra, una macchina fotografica d’epoca, un treppiede e un album fotografico con le foto delle loro avventure. I due personaggi sono ricchi di dettagli e di grandi dimensioni. Topolino è alto 36 cm, largo 22 cm e profondo 16,5 cm. Le istruzioni di montaggio fornite in un libretto da esposizione completano questo set “Topolino e Minnie personaggi costruibili”: un vero e proprio pezzo da collezione per ogni, vero fan Disney e gli farà meritare l’esposizione in un punto speciale della tua casa.

LEGO Creator Expert # 10273 La casa stregata

Il set “La Casa stregata”è l’ultima aggiunta del tema “Parco Divertimenti”, inaugurato nel 2014 con il set LEGO Creator Expert # 10244 Giostra del luna park (questo se non teniamo conto dell’originalissimo e bellissimo set LEGO Creator Expert # 10196 La grande giostra del 2009). Dopo averlo costruito, il set offrirà tantissime cose da scoprire, con gli elaborati dettagli nascosti all’interno. Il modello si apre in modo da semplificare l’esplorazione degli interni, che includono una giostra a caduta libera funzionante e porte automatiche in cima alla torre. Aggiungendo al set due componenti LEGO POWERED UP (LEGO PoweredUP # 88009 e 2x LEGO PoweredUP # 88008 – venduti separatamente, clicca sui rispettivi link per acquistarli) si potrà motorizzare l’ascensore e controllarlo tramite l’app Powered Up.

