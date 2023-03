Torniamo a parlare di Lego, dopo avervi già segnalato quella che è l’ottima offerta che Amazon sta proponendo sullo splendido set Lego Architecture dedicato all’iconica Statua della Libertà di New York, spostandoci ora su di un altro grande store online, che pure si sta dedicando a scontare i celebri mattoncini danesi.

Stiamo parlando di Yeppon, e della tornata promozionale che lo store sta dedicando a diversi set Lego dedicati al mondo dei supereroi Marvel, con sconti al 20% che possono abbassare in modo interessante il prezzo di diversi set, alcuni dei quali anche molto collezionabili.

La scelta, in realtà, non è vastissima, ma nel mezzo ci sono almeno due o tre opzioni davvero eccezionali, come ad esempio il set dedicato al celeberrimo Guanto dell’Infinito, così come impugnato da Thanos nei film del Marvel Cinematic Universe!

Un set ormai già molto collezionabile e che, difatti, pur essendo stato a lungo in sconto, è spesso reperibile solo e soltanto al suo prezzo originale di 89,99€, senza possibilità di risparmiare qualche soldo. Cosa che, come avrete intuito, è invece possibile oggi su Yeppon dove, grazie al succitato sconto del 20%, questo bellissimo set è disponibile a soli 59,99€, ed è un affare!

Composto da 590 pezzi, questo set è una riproduzione fedele del Guanto originale, secondo il design e la colorazione ammirati nel corso dei vari film del MCU. Progettato per essere esposto (il piedistallo è parte integrante della struttura, e non può essere rimosso), il Guanto dell’Infinito by Lego misura 31 cm di altezza, 13 cm di larghezza e 11 cm di profondità e, oltre ad avere un aspetto dorato e lucido, include anche alcuni dettagli davvero sfiziosi come le famose 6 Gemme dell’Infinito, nonché tutte le dita mobili, che vi permetteranno di esporlo anche nella posa del celebre “schiocco” o “snap”, se preferite la dicitura inglese, con cui Thanos annientò la metà dell’universo.

Un prodotto davvero unico che, come detto, è solo uno dei set proposti i sconto da Yeppon, motivo per cui vi invitiamo a consultare i restanti recandovi direttamente alla pagina dello store dedicata all’offerta.

