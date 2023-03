E’ disponibile da oggi per il pre-ordine LEGO 2K Drive, il nuovo gioco di avventura di guida che evolve l’iconica esperienza di gioco LEGO e che è solo il primo titolo di quella che sarà una partnership multi-titolo tra LEGO e 2K, software house che sviluppa e pubblica videogiochi per consolle, PC e dispositivi mobili.

LEGO 2K Drive

(tutte le versioni, per tutte le piattaforme)

Anticipato da un teaser pubblicato sui profilo Twitter di LEGO e di 2K, LEGO 2K Drive è stato sviluppato dalla divisione Visual Concepts di 2K e porta per la prima volta in un gioco di guida LEGO la qualità Tripla A, ovvero profondità del gameplay e grafica a livello dei migliori videogiochi multi-piattaforma.

We are not supposed to say anything but tune in for March 23rd pic.twitter.com/i0NUiF3bqG — LEGO (@LEGO_Group) March 20, 2023

LEGO 2K Drive combina infatti i migliori elementi della guida open-world e delle corse competitive e frenetiche, introducendo però anche un sistema di personalizzazione dei veicoli in classico stile LEGO. Triangolando la collaborazione con McLaren Automotive, all’interno del gioco potremo trovare anche le stesse McLaren Solus GT e McLaren F1 LM incluse nel recente set LEGO Speed Champions #76918 McLaren F1 LM & McLaren Solus GT (ve ne abbiamo parlato dettagliatamente in questo nostro articolo e più in generale in quest’altro articolo), che celebra i (primi) 60 anni dalla fondazione della McLaren stessa da parte del pilota e ingegnere Bruce McLaren.

Remi Marcelli, Head of LEGO GAME, ha dichiarato:

I videogiochi sono da tempo un modo importante per i nostri fan di sperimentare la magia del LEGO System-in-Play e la solida esperienza di 2K nel fornire titoli innovativi e di qualità per un’ampia gamma di pubblico li rende il partner perfetto per creare i prossimi iconici giochi LEGO Tripla A. LEGO 2K Drive è solo l’inizio, non vediamo l’ora che i fan sperimentino una nuova versione che si basa sull’umorismo e sul divertimento che i fan si aspettano da LEGO

Gli ha fatto eco Greg Thomas, Presidente di Visual Concepts, che ha aggiunto:

Con la storia del marchio LEGO, eravamo consapevoli della responsabilità che avevamo nei confronti dei nostri partner e dei fan di lunga data dei giochi LEGO, pur pensando a come portare qualcosa di nuovo e unico in un titolo LEGO. Per LEGO 2K Drive, abbiamo riunito un team di creatori di giochi tra i migliori della categoria, che ha riversato il proprio cuore in un’esperienza indimenticabile che non vediamo l’ora di condividere con i fan

Infine, anche David Ismailer, Presidente e CEO di 2K, ha voluto dire la propria:

LEGO è un marchio iconico con decenni di esperienze innovative per i consumatori, e siamo stati entusiasti dell’opportunità di collaborare con loro mentre continuiamo a espandere il portafoglio 2K a un nuovo pubblico in tutto il mondo. LEGO 2K Drive è un primo incredibile passo nel nostro impegno per la realizzazione di nuovi e rivoluzionari giochi LEGO

Indice degli argomenti

LEGO 2K Drive: presentazione e caratteristiche

Le caratteristiche principali di LEGO 2K Drive sono quelle che ci si può aspettare da un gioco di guida Tripla A, per quanto riguarda ambientazione, circuiti e percorsi, personalizzazione dei veicoli e giocabilità singolo utente o multiplayer. Andiamo insieme a scoprirle!

Una storia ambientata in un vasto open world

I giocatori viaggeranno attraverso le molteplici regioni del bioma (foreste, deserti, pianure, colline montagne etc.) unico di Bricklandia mentre competono contro una serie di carismatici rivali con la speranza di vincere un giorno l’ambito Trofeo Sky Cup. In LEGO 2K Drive, i giocatori scelgono come giocare, con un vasto open world da esplorare pieno di corse, minigiochi, sfide, oggetti da collezione, cose da distruggere e veicoli ben noti dai temi LEGO City, Creator, Speed Champions e altri ancora.

Corse LEGO a elevato numero di ottani!

Correre in LEGO 2K Drive è un’esperienza frenetica e fuori dagli schemi, in cui i giocatori si sfidano su un’ampia gamma di tracciati, sfruttando al contempo abilità uniche di potenziamento che possono trasformare la posizione del giocatore nella gara con la semplice pressione di un pulsante.

Personalizzazione unica e innovativa

LEGO 2K Drive introduce un sistema di personalizzazione che permette ai giocatori di costruire il proprio veicolo in base ai propri gusti, con oltre 1.000 pezzi LEGO unici disponibili nel corso dell’avventura, oltre a una grande quantità di disegni a colori, adesivi, decorazioni e altro ancora.

Giocabilità singolo utente o multiplayer

LEGO 2K Drive offre una solida modalità cooperativa e un’emozionante modalità multigiocatore competitiva per divertirsi con gli altri. Giocate con la famiglia e gli amici in locale, con uno schermo diviso per due persone, oppure partite online con altri intrepidi corridori con livelli di abilità simili.

LEGO 2K Drive: le tre diverse edizioni

Saranno tre le versioni del gioco tra le quali i giocatori potranno scegliere, sia in formato fisico che digitale:

La Standard Edition sarà disponibile al prezzo di € 59,99 per PS4, Xbox One, PC e Nintendo SwitchTM e di € 69,99 per PS5 e Xbox Series X|S;

sarà disponibile al prezzo di € 59,99 per PS4, Xbox One, PC e Nintendo SwitchTM e di € 69,99 per PS5 e Xbox Series X|S; La Awesome Edition sarà disponibile al prezzo di € 99,99 e includerà un nuovo veicolo, un’immagine del veicolo, una minifigure LEGO da utilizzare nel gioco e il Drive Pass Anno 1, che introdurrà un bioma tutto nuovo, oltre a quattro stagioni individuali di contenuti Drive Pass successive al lancio, ciascuna con nuovi veicoli e temi;

sarà disponibile al prezzo di € 99,99 e includerà un nuovo veicolo, un’immagine del veicolo, una minifigure LEGO da utilizzare nel gioco e il Drive Pass Anno 1, che introdurrà un bioma tutto nuovo, oltre a quattro stagioni individuali di contenuti Drive Pass successive al lancio, ciascuna con nuovi veicoli e temi; La Awesome Rivals Edition sarà disponibile al prezzo di 119,99 dollari e includerà diversi nuovi veicoli, una decorazione per veicoli, varie minifigure LEGO da utilizzare nel gioco e il Drive Pass Anno 1, che introdurrà un bioma tutto nuovo, oltre a quattro stagioni individuali di contenuti Drive Pass successive al lancio, ciascuna con nuovi veicoli e temi;

La Awesome Edition e la Awesome Rivals Edition di LEGO 2K Drive saranno disponibili in formato fisico e digitale per per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store e Steam a partire dal 16 maggio 2023, fino a esaurimento scorte presso rivenditori selezionati nel caso delle versioni fisiche. Parlato e testi saranno disponibili nelle seguenti lingue, oltre ovviamente all’italiano: inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco, portoghese brasiliano, spagnolo dell’America Latina, giapponese e coreano. Per quanto riguarda olandese, danese, thailandese e cinese sia tradizionale che semplificato, sono stati tradotti solo gli elementi testuali.

La LEGO 2K Drive Standard Edition sarà invece disponibile in tutto il mondo il 19 maggio 2023 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC tramite Epic Games Store e Steam.

I giocatori che effettueranno il pre-ordine prima del giorno del lancio riceveranno l’Aquadirt Racer Pack (in versione digitale), una speciale pacchetto di espansione che include una vettura stradale, un fuoristrada e una barca da corsa. Non solo, acquistando la versione Awesome Edition del gioco in formato fisico, si potrà ricevere in omaggio un vero set LEGO:

Su questa offerta però, le informazioni sono ancora un po’ fumose. Continuate a seguirci per rimare aggiornati: torneremo da voi non appena disporremo di informazioni più dettagliate.

LEGO nei videogiochi di guida: un po’ di storia

Non è la prima volta che veicoli LEGO vengono inseriti in videogiochi di guida. Il caso più recente è quello di Forza Horizon 4, per il quale venne rilasciato il pacchetto di espansione LEGO Speed Champions Expansion che consentiva al giocatore di guidare nel videogame la versione digitale di alcuni set LEGO Speed Champions in commercio all’epoca. Vediamo quali.

LEGO Speed Champions #75895 Porsche 911 Turbo 3.0

La descrizione originale del set (unico dei 4 set ad avere il logo del videogioco incluso nella grafica della scatola) recitava così:

Gli appassionati della Porsche adoreranno costruire, guidare ed esporre il modello della Porsche 911 Turbo 3.0 del 1974 LEGO Speed Champions 75895. Questo modello bianco collezionabile di una delle auto sportive classiche più riconoscibili al mondo è dotato di abitacolo per minifigure e parabrezza rimovibile e tanti dettagli autentici, tra cui l’iconico spoiler posteriore a forma di coda di balena. Una classica minifigure di pilota della Porsche 911 e 3 coni stradali per ricreare gli scenari di gara sono anche inclusi in questo set di auto LEGO. I fan possono aggiungere un’avvincente dimensione digitale al loro gioco e “guidare” questa vettura con il pacchetto di espansione LEGO Speed Champions di Forza Horizon 4 (venduto separatamente)

LEGO Speed Champions #75890 Ferrari F40 Competizione

La descrizione ufficiale del set riportava:

Costruisci, gareggia ed esibisci la Ferrari F40 Competizione 75890 LEGO Speed ​​Champions, quindi trasformala nella classica F40, l’ultimo modello creato sotto la guida di Enzo Ferrari! Ricco di autentici dettagli, questo modello 2 in 1 è dotato di abitacolo per minifigure con parabrezza rimovibile, cofano e alettone intercambiabili per trasformare la Competizione nella versione da strada della F40. Questa vettura giocattolo include anche una minifigure di pilota Ferrari per ricreare emozionanti scenari di gara

LEGO Speed Champions #75892 McLaren Senna

La descrizione ufficiale del set era la seguente:

Guida al limite con il modello della McLaren Senna 75892 LEGO Speed Champions! Questa fantastica versione LEGO della road car ispirata al leggendario e coraggioso pilota Ayrton Senna è dotata di abitacolo per minifigure, parabrezza rimovibile, cerchi intercambiabili e adesivi con il logo della McLaren e di Senna. Questo set include anche una galleria del vento costruibile con ventola rotante e la minifigure del pilota della McLaren per giocare a sviluppare l’assetto della vettura e ricreare scenari da corsa

LEGO Speed Champions #75894 Mini Cooper S Rally del 1967 e Mini John Cooper Works Buggy del 2018

La descrizione ufficiale del set riportava quanto segue:

Organizza una gara tra auto classica e auto da rally moderna con la Mini Cooper S Rally del 1967 e il Buggy MINI John Cooper Works del 2018 LEGO Speed ​​Champions 75894! La Mini Cooper S Rally del 1967 è dotata di portapacchi con 2 ruote di scorta, proprio come l’auto originale, mentre il Buggy MINI John Cooper Works del 2018 è dotata di sospensioni per guidare su terreni accidentati. Ricrea emozionanti gare di rally con le 4 minifigure LEGO e la stazione del pit stop completamente attrezzata e contenente un martinetto per auto costruibile, carrello per meccanico, porta-attrezzi, attrezzi assortiti e schermo di computer

E voi? Pronti a consumarvi dita e polpastrelli su joypad, controller, joystick e tastiere gareggiando da soli o con i vostri amici alla guida di fantastici veicoli LEGO in forma digitale?