LEGO 76105 – Hulkbuster: Ultron Edition, la recensione

All’interno del ricchissimo panorama del mondo LEGO, non poteva certo mancare un comparto dedicato ai supereroi, vera e propria miniera di possibilità per l’impero dei coloratissimi mattoncini. LEGO è sempre molto attenta ad intercettare il gradimento dei nuovi fenomeni culturali, come dimostrato recentemente anche con la linea dedicata a Overwatch, e per tenere fede a questa sua filosofia ha aperto il proprio mondo ai supereroi, Marvel e DC Comics. All’interno di questa sezione LEGO trovano spazio set dedicati ai più piccoli, che possono rivivere le avventure dei loro beniamini, e set da collezione che si rivolgono invece ai nerd più intransigenti. E proprio da quest’ultima categoria arriva il set LEGO 76105 – Hulkbuster: Ultron Edition

Lego Marvel Super Heroes: i mattoncini da collezionare

Prima del 76105, era già stato realizzato un set dedicato all’armatura di Iron Man nata per fermare un Hulk fuori controllo. La precedente versione, per quanto già interessante, viene messa in secondo piano dal set 76015, che nasce con un intento preciso: rendere onore ai 10 anni dei Marvel Studios. All’interno della linea Marvel Super Heroes era già stato presentato un set incredibile, il 76042, che consentiva di creare l’Helicarrier S.H.I.E.L.D visto nel primo film della saga cinematografica degli Avenges. L’Hulkbuster: Ultron Edition si presenta come un set decisamente più contenuto rispetto all’elivolo, nei costi e nella realizzazione, ma una volta completato fa comunque la sua bella figura nella nostra collezione.

Il set 76015 consente di realizzare, come detto, l’armatura di Tony Stark utilizzato in Avengers: Age of Ultron, durante lo scontro tra Tony Star e un Hulk posseduto dalle visioni di Scarlet. Non vi ricordate la scena? Ecco un bel ripasso!

Sin dalla comparsa del trailer del film, la Hukbuster era divenuta una delle armature di Iron Man preferita dai fan. Poterla ora costruire con i celebri mattoncini colorati è una tentazione irresistibile, e i più di 1.600 mattoncini che compongono la Hulkbuster sono il modo giusto per dare soddisfazione a questa passione.

Una scatola degna delle Stark Industries

La scatola del set è adatta a ciò che vedremo una volta completata la costruzione: mastodontica. Realizzata con i classici colori dell’armatura di Iron Man e con una colorazione che esalta il fascino della Hulkbuster, la confezione è un oggetto da collezione per i veri appassionati dei LEGO, anche se va riconosciuto che i dieci sacchetti che contengono i pezzi necessari a costruire la Hulkbuster: Ultron Edition sarebbero stati tranquillamente in un package più contenuto.

Una volta aperta la scatola, troveremo i sacchetti contenenti i necessari mattoncini, di cui solo nove numerati. Non si tratta di una mancanza da parte della casa produttrice, dato che il sacchettino privo di numero non lascia dubbi su quale ruolo abbiano i voluminosi pezzi contenuti: la base di appoggio della nostra armatura.

In un’apposita busta sono contenuti il voluminoso libretto con le istruzioni per il montaggio e gli sticker con cui andare a valorizzare la nostra Hulkbuster. La documentazione contenuta, salvo qualche presentazione di set più piccoli ispirati a Infinity War, si limita a presentare le necessarie istruzioni. Sarebbe interessante che in set del genere fossero presenti anche degli extra che presentino il percorso creativo o i bozzetti dei progetti. Ai fini della realizzazione del modello non cambia nulla, ma per i collezionisti questi aspetti sono dettagli in più che fanno sempre gola.

Io sono Iron Man

All’interno del set Lego 76105 Hulkbuster: Ultron Edition è presente anche una minifigure esclusiva dedicata a Iron Man, con la sua armatura Mark 43.

Una prima versione di questa armatura era già stata presentata in passato da LEGO nel set 76301 (Hulkbuster smash, del 2015), ma all’interno della Hulkbuster: Ultron Edition è presente una nuova versione della Mark 43, con maggiore definizione dei dettagli del torso del personaggio e una serie di nuove features nelle gambe.

Assemblare una Hulkbuster

Il montaggio del set LEGO 76105 Hulkbuster: Ultron Edition è semplice ed immediato. La suddivisione della procedura del montaggio in sette passaggi (escluso il piedistallo), è studiata al meglio.

Seguendo le istruzioni, il primo passo della costruzione del Set LEGO 76105 Hulkbuster: Ultron Edition è la composizione del torso della gigantesca armatura. All’interno del corpo centrale dell’armatura trovano posto anche la minifigure di Iron Man, che sarà visibile con l’elmo della Hulkbuster sollevato. Ad esser particolarmente interessante è la presenza di un light brick, mattoncino in grado di illuminarsi a dando l’impressione di vedere in funzione il reattore ARC tipico di Iron Man. La posizione del mattoncino è perfetta per la sua funzione, ma l’accensione è comandata da un leggera pressione sul dorso del corpo centrale. Il meccanismo che dovrebbe attivarlo non è proprio funzionale, troppo rigido, ma in compenso il posizionamento è adatto per quando sarà necessario il cambio della pila: si rimuove facilmente un blocco di dorsale e il light bick scivola facilmente fuori dal torso.

Sistemato il torso, si procede con le gambe, partendo dalla parte inferiore. Gli stivali dalla Hulkbuster sono studiati per riprodurre fedelmente l’armatura vista in Age of Ultron e offrire al contempo stabilità al modello una volta completato. Funzione non indifferente, considerato che la presenza degli snodi alle ginocchia consente di impostare diverse pose della Hulkbuster, che pur non eccedendo in varietà, sono sufficienti per dare un’impostazione dinamica all’occorrenza.

Maggiore dinamicità è data alla parte superiore del corpo della Hulkbuster: Ultron Edition. Il corpo centrale può ruotare, grazie ad un apposito meccanismo, rispetto alle gambe e le braccia, con un sistema di giunture e articolazioni, possono esser impostate in diverse posizioni. Inoltre, è possibile sostituire una delle braccia con il dispositivo usato da Stark in Avengers: Age of Ultron per ‘intrappolare’ il pugno di Hulk.

Il piedistallo di appoggio è ispirato alle strumentazioni di Stark viste nei dieci anni del Marvel Cinematic Universe. Alla piattafomra di assemblaggio dell’armatura sono attaccabili due bracci robotici, che dovrebbero aiutare Tony nell’indossare la Hulkbuster, ed un piano di appoggio in cui sono inseriti due schermi con le specifiche dell’armature e del modulo Veronica.

Conclusione

A montaggio completato la Hulkbuster: Ultron Edition fa decisamente la sua figura. Le rifiniture e gli sticker sono in grado di rimandare a quanto visto al cinema, complice la presenza di nuovi pezzi LEGO che riescono a riprodurre le numerose superfici curve e lisce dell’armatura di Stark. Provando a dare mobilità all’armatura una volta completata, si notato le rigidità della parte inferiore, mentre si possono provare diverse possibilità per le braccia, andando anche a valorizzare la presenza dei repulsori, l’arma per eccellenza delle armature di Iron Man.

Il Set LEGO 76105 Marvel Super Heroes Hulkbuster: Ultron Edition è un modello perfetto per gli appassionati Marvel con il debole per mattoncini colorati. La sua realizzazione consente di apprezzare al meglio la definizione dei dettagli del modello, rendendo appassionante la costruzione. Considerato il prezzo, è consigliabile l’acquisto a chi ha la passione per il mondo Marvel.