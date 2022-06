Quest’anno LEGO festeggia i suoi (primi) 90 anni e le celebrazioni arrivano anche in Italia. Per celebrare questo importante compleanno, sono state programmate 8 settimane di gioco, che culmineranno proprio ad agosto, il mese di fondazione dell’Azienda nel lontano 1922.

Tante le promozioni, i premi e le iniziative con cui potremo festeggiare i 90 anni di vita dell’Azienda su LEGO.com: istruzioni alternative per la costruzione, i set LEGO speciali, promozioni e premi. Scopriamole insieme.

Il set in edizione speciale

Il set LEGO Classic #11021 90 Anni di Gioco è un prodotto in edizione speciale che con i suoi 1.100 pezzi permette di costruire la versione in scala micro di 15 tra i più famosi e amati set degli anni passati, tra cui tra cui il Segreto della Sfinge del 1998, LEGO BIONICLE Tahu del 2001 e il Dragone d’oro LEGO NINJAGO del 2013, passando per il famoso Castello Giallo del 1978 e l’astronave Galaxy Explorer del 1978.

Età: 5+

Pezzi: 1.100

Prezzo: € 49,99

Clicca qui per vedere la scheda del set

Set progettati appositamente per celebrare i 90 anni

Proseguiamo con alcuni set progettati appositamente per queste celebrazioni. Vediamoli insieme.

LEGO Classic #11019 Mattoncini e funzioni

Il set include una selezione di pezzi LEGO colorati e un manuale di istruzioni che consente di realizzare 7 divertenti modelli azionati da ingranaggi quali una ballerina piroettante e un elicottero con rotori funzionanti, per poi passare a creazioni di loro invenzione utilizzando le bustine di mattoncini extra.

Età: 5+

Pezzi: 500

Prezzo: € 29,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Friends #41703 La casa sull’albero dell’amicizia

Il set contiene tanti dettagli intricati per giocare senza limiti con la fantasia. Ci sono un alveare da cui ricavare il miele, casette per gli uccellini da costruire con la morsa da carpentiere, una turbina eolica da girare per far salire l’ascensore e uno scivolo gigante e un’altalena con cui giocare, oltre a dettagli nascosti da scoprire. Per celebrare il decimo anniversario di LEGO Friends, questo set è dotato anche di un codice QR che rivela i tesori nascosti della vecchia Heartlake City.

Età: 8+

Pezzi: 1.114

Prezzo: € 79,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO NINJAGO #71766 Dragone leggendario di Lloyd

Il set permette costruire il modello snodabile di un dragone, che può anche essere potenziato con una sella e ali più grandi in modalità di attacco e che si muovono realisticamente avanti e indietro. Il set include 4 minifigure: Lloyd con una spada (che può essere potenziato con un cappuccio), Nya con una lancia, Vipera volante con jetpack e spada e Pitone Dinamite dotato di dinamite e shooter. Una volta sconfitti i nemici dei ninja e completata la missione, si verrà premiati con un banner da collezionare.

Età: 8+

Pezzi: 747

Prezzo: € 59,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO Creator 3-in-1 #31129 Tigre Maestosa

Il set permette di costruire un modello di tigre in mattoncini con coda, zampe, corpo, spalle, testa e mandibola snodabili, che può anche cambiare le espressioni del muso. Sono disponibili almeno 3 diverse esperienze di costruzione e di gioco con questo set 3-in-1: si può costruire la tigre per poi ricostruirla in un panda rosso articolato con bambù e albero bonsai e che a sua volta può essere trasformato in un pesce koi con coda e pinne mobili e ninfee.

Età: 9+

Pezzi: 755

Prezzo: € 49,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

LEGO City #60320 Caserma dei Pompieri

Il set include il modello costruibile di una moderna stazione dei Vigili del Fuoco, i cui 3 piani ospitano una sala di controllo, alloggi dei Vigili del Fuoco, reception e garage, un elicottero che spara elementi acqua e un’autopompa che lancia dardi d’acqua. Il set include anche le minifigure dei pompieri, delle quali due sono personaggi della serie televisiva LEGO City. Un gatto e un cane completano il set. Inoltre, compresa nel set, troviamo una piattaforma stradale LEGO che permette di unire la Caserma agli altri edifici di LEGO City.

Età: 6+

Pezzi: 540

Prezzo: € 59,99

» Clicca qui per vedere la scheda del set

Set in omaggio

Le occasioni per festeggiare i 90 anni di LEGO continuano con premi e omaggi. Vediamo come.

Dal 15 al 22 giugno (salvo esaurimento scorte), con tutti gli acquisti di importo uguale o superiore a 150 € si potrà ricevere in omaggio il set LEGO Castle #40567 Rifugio della foresta. Questa fantastica, nuova edizione di uno dei set più amati della fine degli anni ’80 riproduce una casa sull’albero con spazi di gioco all’interno. Include una coppia di abitanti della foresta, un uomo e una donna forestman, un bersaglio per il tiro con l’arco e un barile contenente monete d’oro.

Per tutti gli acquisti di importo uguale o superiore a 40 €, fino al 22 giugno (salvo esaurimento scorte) si potrà ricevere in omaggio il set 30503 Build Animal Free – Set Make It Yours

Per tutti gli acquisti di importo uguale o superiore a 40 € in set e prodotti del tema LEGO Ninjago, fino al 30 giugno (salvo esaurimento scorte) si potrà ricevere in omaggio il set 30592 Mini Thunder Raider.

Il set altro non è che la versione in scala micro dello storico set LEGO Ninjago #71699 Cingolato del tuono

Doppi punti LEGO VIP

Acquistando fino al 30 giugno sia il set LEGO City #60329 Giorno di scuola che il set LEGO Speed ​​Champions #76909 Mercedes-AMG F1 W12 E Performance e Mercedes-AMG Project One, gli iscritti al programma LEGO VIP potranno accumulare punti VIP doppi.

Il “Gran Concorso 90 anni di gioco LEGO”

Fino al 10 agosto, tutti gli appassionati dei mattoncini, avranno la possibilità di partecipare al “Gran Concorso 90 anni di gioco LEGO”. Per ogni acquisto di importo uguale o superiore a 19,90 € effettuati presso i LEOG (Certified) Store italiani, si avrà l’opportunità di vincere tanti premi e gadget esclusivi, a tema 90 anni. Tutte le informazioni e il regolamento, sono disponibili al seguente link: www.90-years-of-LEGO-play.com

Sempre rimanendo sul tema dei festaggiamenti, il 18 giugno l’evento online (ad accesso gratuito) LEGO CON torna con altre rivelazioni ufficiali sul set, notizie esclusive e sbirciate dietro le quinte! Lo spettacolo virtuale sarà trasmesso in DIRETTA su YouTube dalla LEGO House. Per seguire l’evento in diretta, sabato 18 giugno, collegatevi qui a partire dalle 18:00: lego.com/LEGOCON.

Ultima ma non meno importante occasione per celebrare i 90 anni di LEGO, in partnership con adidas, LEGO sarà protagonista della manifestazione adidas Playground Milano League, il più importante progetto streetball mai realizzato sui playground milanesi, un contenitore di eventi che popola i campetti e i municipi della città, ogni estate dal 2018, il cui filo conduttore è la Strada, riunendo bambini, giovani e intere famiglie nel nome dello sport, dell’inclusività e della sostenibilità.

Già nel 2021 LEGO fu protagonista dell’adidas Playground Milano League, perchè in occasione del lancio del set LEGO #10282 adidas Originals Superstar, organizzò una mostra in tour presso i campetti che ospitavano la manifestazione di versioni alternative del set realizzate da alcuni noti artisti.

LEGO sarà protagonista per tutto il corso del torneo a partire dalle prime attività di minibasket che inizieranno l’11 Giugno e potrà contare su un Ambassador d’eccezione: Giulio Maria Papi, giocatore della Nazionale Italiana di basket in sedia a rotelle. Gli appuntamenti continuano il 2-3 Luglio con il torneo The League, in cui LEGO sarà lo sponsor ufficiale proprio della categoria Basket in carrozzina, e termineranno con due grandi appuntamenti il 7 e il 9 luglio. Infatti, in occasione dell’evento finale della adidas Playground Milano League che si svolgerà il 7 luglio in Piazza Minniti, nel cuore del quartiere di Isola, l’azienda danese organizzerà un esclusivo live building tenuto da Riccardo Zangelmi, LEGO Certified Professional Italiano. Un momento che renderà ancor più speciale una giornata a suon di musica, basket, divertimento e ospiti speciali. Lo vedremo realizzare qualcosa di spettacolare come fece lo scorso anno a Milano all’interno del LEGO (Certified) Store di Milano San Babila?

Infine, il 9 luglio, con il supporto di adidas, LEGO regalerà un ricordo indelebile alla città di Milano indirizzato ai bambini, ragazzi e alle famiglie!