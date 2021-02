LEGO e Adidas: la collezione cresce con DOTS e NINJAGO

Gruppo LEGO e adidas hanno annunciato poco fa l’imminente disponibilità di una nuova collezione di abbigliamento ispirata a LEGO DOTS e a LEGO NINJAGO, che si aggiungerà a quella già attualmente disponibile su www.adidas.it/LEGO, dove possiamo già ora trovare i vari articoli identificati con Prossimamente. Pronti a rinnovare gli armadi dei piccoli, grandi costruttori di casa?

La collaborazione tra i marchi LEGO e adidas nasce come una partnership pluriennale (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), che darà vita a nuovi prodotti per adulti e bambini quali calzature, abbigliamento e accessori. Ha preso il via con la sneaker adidas AZX800 nel settembre 2020 (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) ed è proseguita con una simpatica linea di vestiti e scarpe per bambini nei quattro colori originali LEGO (rosso, giallo, blu e verde). Vedremo presto aggiungersi all’assortimento due nuove collezioni ispirate a DOTS e NINJAGO.

La collezione adidas x LEGO DOTS è incentrata sull’infinito potenziale creativo dei bambini. I disegni vivaci accendono l’immaginazione e trasmettono un semplice messaggio ai bambini: sono loro a dettare le regole nel proprio mondo, e lo possono rendere quanto più dinamico lo vogliano!

La collezione adidas x LEGO NINJAGO comprende elementi che celebrano il 10° anniversario di questa linea LEGO, il mondo senza tempo di NINJAGO. Con la nuova collezione, i bambini possono saltare in azione e vivere la loro vita come dei veri ninja. Con vibranti disegni che rappresentano i poteri elementali di NINJAGO, la collezione permette ai bambini di esprimersi ed essere dei veri ninja. “Essere Ninja” significa: padroneggiare le abilità ninja, essere un buon amico, fiducioso, inclusivo e fedele a se stesso. I dettagli della collezione richiamano il processo di apprendimento per padroneggiare i poteri dei ninja e diventare uno di loro, sostenendo i bambini nel loro viaggio.