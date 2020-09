Adidas Lego: disponibili da oggi le Adidas Originals ZX 8000

Lo scorso 3 settembre, sui canali social e media ufficiali LEGO è stato presentato il primo teaser delle nuove sneaker Adidas Originals ZX 8000. Le scarpe, frutto della collaborazione tra i due brand e inserite nel contesto del progetto Adidas “A-ZX Series”, che dal debutto nel 2008, porterà ad avere 26 esclusivi modelli che celebrano e proiettano nel futuro le sneaker ZX “Thousand Series”. Ogni silhouette nasce dalla creatività dei designer Adidas e di quelli dei partner, ispirati dall’archivio a 3 Strisce.

AGGIORNAMENTO – 25 SETTEMBRE 2020 E’ iniziata alle ore 10:00 la vendita delle scarpe sul sito ADIDAS (era possibile iscriversi alla estrazione fino alle ore 9:30 accedendo a questo link) l’aggiudicazione dell’acquisto delle Adidas Originals ZX 8000. Per supportare questa nuova partnership, anche LEGO ha messo a disposizione una quantità molto limitata di esemplari att raverso il VIP Reward Centre, che ovviamente sono andati esauriti pochi minuti dopo il lancio, fissato alle 10 di oggi 25 settembre. Le sneakers erano disponibili in tutta Europa per “soli” 15,600 punti. Anche LEGO ha lanciato una propria lotteria per aggiudicarsi un paio di ZX 8000 LEGO Sneakers! La lotteria (il cui accesso sarà riservato solo agli utenti di USA, Estonia, Francia, Grecia Ungheria, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi bassi, Austria, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Regno Unito), prevede l’acquisto di biglietti “virtuali” tramite il meccanismo “sweepstake” del VIP Reward Centre, a fronte della riscossione di 50 punti VIP per ciascun biglietto. Tutte le informazioni sulle scarpe sono disponibili a portata di un click!

Le scarpe non saranno infatti acquistabili direttamente, ma solo partecipando ad una estrazione (a sorte) collegata al lancio. solo via APP (va scaricata e occorre iscriversi al lancio)

solo ad estrazione (ti impegni a comprarle/pagarle in caso di “vincita” e il tuo account venisse estratto)

Il “procedimento” è dunque il seguente: si scarica la app dal proprio store abituale (Apple o Google) e la si installa (occorre attivare la geolocalizzazione, almeno per l’uso in APP, fa da verifica “anti-bot”)

si accede alla procedura di iscrizione con il proprio account del Club Adidas/Hype (nel caso non se ne possegga uno, lo si potrà creare “cammin facendo”)

si sceglie la taglia (c’è una tabella apposita taglia-misra da tallone a punta delle dita)

si inserisce il proprio recapito (per l’eventuale consegna)

si inserisce il metodo di pagamento (Carta di Credito VISA/Mastercard/AmEx o Paypal)

si da conferma per l’iscrizione (si accettano le condizioni, ovvero se si viene estratti, il denaro verrà prelevato dalla CdC o dal conto PayPal, altrimenti no)

… e si inizia ad incrociare le dita!

Queste le immagini ufficiali a corredo del comunicato ufficiale di lancio , che vi riportiamo integralmente sotto le foto:

Herzogenaurach, 21 settembre 2020 – In occasione del lancio della prossima novità della serie A-ZX,

adidas Originals ha collaborato con LEGO Group dando forma a una divertente versione della silhouette

ZX 8000. A dimostrazione del fatto che non si è mai troppo grandi per giocare, in questa versione

esclusiva l’azienda danese produttrice degli iconici mattoncini porta la sua estetica inconfondibile sul

classico modello adidas.

Ma come sono fatte le sneaker? Progettate per rendere omaggio ai classici mattoncini LEGO®, queste

eccezionali ZX 8000 sono caratterizzate da accostamenti multicolor, tomaia in suède sintetico e suola in

gomma. E non è tutto: l’estetica vivace del modello trova massima espressione nei tacchetti LEGO sui

talloni, oltre che nelle linguette con i due loghi. A completare il look, le solette gialle firmate da entrambi

i brand, i lacci in 6 diverse colorazioni e gli inserti decorativi intercambiabili a forma di mattoncino LEGO.

Dove si possono acquistare? Il modello adidas Originals ZX 8000 LEGO sarà lanciato su scala globale il 25

settembre su adidas.com/A-ZX.

La lettera “L” dell’alfabeto Adidas A-to-ZX è stata ovviamente riservata a LEGO, come confermato dal flyer che il protagonista del video dell’unboxing postato sul canale Istagram di Highsnobiety trova nel packaging “VIP” che ha ricevuto.

Sempre lo stesso sito ci indica anche il prezzo finale che sarà di 129,99 euro. Riguardo alla data di messa in vendita, non è ancora stata data nessuna informazione ufficiale, ma un easter egg nel video teaser (la data sotto al bar code che si vede nel video sotto la scritta FRAGILE) ci fa dire che potrebbe essere il 25 settembre. Resta solo da scoprire se saranno in vendita solo in pochi flagship store selezionati o se invece la distribuzione sarà quella dei normali modelli Adidas. Potebbe addirittura essere prevista la vendita attraverso il sito LEGO Shop @ Home!

Nella vetrina del LEGO Store ufficiale di Düsseldorf, è stato esposto un diorama che raffigura l’apertura del negozio con molte minifigure, e tra queste ce ne sono due un po’ “speciali” collocate un po’ separate dalle altre. Una delle due figure tiene in mano una scatola da scarpe LEGO Adidas.

Ieri, 14 settembre, due sneaker shop, 43einhalb e Overkill, hanno pubblicato la stessa, identica foto sui rispettivi account Instagram: sono esattamente le due minifigure dalla vetrina del LEGO Store di Düsseldorf (con uno sfondo diverso). Il commento alla foto che entrambi i negozi hanno pubblicato è lo stesso:

Due negozi – un progetto.

43einhalb e Overkill hanno unito le forze per creare qualcosa di molto speciale. Fareste meglio a restare sintonizzati. Two shops – one project.⁠

43einhalb e Overkill joined forces to create something very special. You better stay tuned.⁠

Non siamo in grado di stabilire se i due shop si riferiscano ad un qualcosa legato alle minifigure stesse o alla nuova sneaker LEGO Adidas A-ZX (o magari ad entrambe). Staremo a vedere!

Non è comunque la prima volta che LEGO si occupa dei “piedi” dei suoi appassionati.

Lo ha fatto direttamente con la sua controllata LEGO Wear (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), occupandosi dei piedini dei bimbi (e ragazzi) 0-14 anni e lo ha fatto (come per/con Adidas) indirettamente con un accordo di licensing con Crocs.

E’ successo anche che studi e artisti indipendenti abbiano realizzato delle versioni “LEGO” a tiratura limitata delle proprie creazioni. Ad esempio, gli australiani di BespokeIND hanno realizzato una versione “LEGO” delle Nike modello SB Dunk

mentre Tijs Van Impe, l’artista belga specializzato nella pittura a mano di sneakers Nike, ha realizzato un esemplare unico non destinato alla vendita di Nike Air Max 1 “Bricks On Kicks”, in collaborazione con il LEGO Certified Professional Dirk Denoyelle