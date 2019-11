Lego annuncia il set 76896 – Nissan GT-R Nismo realizzato in collaborazione con Nissan

Lego ha annunciato il nuovo set della linea Speed Champions, si tratterà della riproduzione della Nissan GT-R Nismo. Il set avrà come numero di serie 76896 e, come è facile intuire, sarà intitolato semplicemente Nissan GT-R Nismo.

Il set 76896 – Nissan GT-R Nismo sarà realizzato in collaborazione con la casa automobilistica giapponese e omaggerà il modello a cui è intitolato. Nissan GT-R Nismo è una delle supercar sportive più iconiche della storia dell’automobilismo moderno e il set è stato annunciato in occasione della presentazione dell’ultimo modello dell’auto.

Prodotta per la prima volta nel 2013 da Nismo (Nissam Motor Sport), ramo sportivo della casa giapponese, Nissan GT-R Nismo è diventata ben presto una delle supercar preferite dagli appassionati di tuning, sia per le sue caratteristiche tecniche, tra cui motore V6 bi turbo, 4 ruote motrici e albero trasmissione in carbonio, che per il prezzo non elevato per la sua (costosa) categoria. L’auto, soprannominata Godzilla o Porsche Killer, è anche apparsa in diversi film della serie Fast & Furious e fa bella figura nelle collezioni di auto di celebrità come il velocista Usain Bolt (ne possiede una dorata) e il front man dei Maroon 5 Adam Levine.

76896 – Nissan GT-R Nismo sarà composto da 298 pezzi e avrà una dimensione più grande del 25% rispetto ai modelli standard della linea Speed Champions. Nonostante le dimensioni ridotte di questo modello, il set renderà in maniera autentica le caratteristiche di questo veicolo, attraverso un’attenta ricostruzione dei dettagli più iconici, come le caratteristiche luci posteriori.

Questo set Speed Champions sarà un modello di facile assemblaggio, destinato ad un pubblico di giovani appassionati di motori, infatti con questo set sia Lego che Nissan sperano di ispirare i giovani costruttori, che in futuro potrebbero rivolgere il proprio interesse al mondo dell’ingegneria automotive.

76896 – Nissan GT-R Nismo sarà disponibile a partire da gennaio 2020.