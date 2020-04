LEGO: annunciato il nuovo film “LEGO DC Shazam: Magic and Monsters”

E’ di questi giorni l’annuncio da parte della testata online SYFY Wire dell’imminente uscita del film LEGO DC Comics con protagonista Shazam. Il film animato avrà titolo “LEGO DC Shazam: Magic and Monsters” uscirà nelle prossime settimane sulle piattaforme on demand ma anche in DVD e BluRay.

LEGO DC Shazam: Magic and Monsters

Non esiste ancora una data di uscita ufficiale per le diverse regioni (America, Europa, Asia), ma piattaforme streaming hanno già il film nei propri elenchi. Ad esempio Amazon Prime UK lo da come disponibile per il 28 aprile, mentre la piattaforma zaavi.it lo da come prenotabile e in uscita per il 15 giugno.

La trama

L’eroe mago, trasformatosi in bambino, è pronto a combattere il crimine brick dopo brick nel suo film LEGO DC Shazam: Magic and Monsters. Con la voce familiare di Sean Astin per il ruolo di Billy Batson, in LEGO DC Shazam: Magic and Monsters Shazam si unisce nel film alla Justice League, ma questo significa abbassare la sua diffidenza tanto da fidarsi di personaggi come Wonder Woman, Superman e Batman mentre è sotto attacco di Mr. Mind e Black Adam. In sostanza, una impresa difficile per un ragazzo chiassoso come Billy. L’aspetto interessante del film è che tutti i protagonisti si trasformano in bambini. Il che significa ovviamente che tutto il cast “vocale” ha dovuto recitare (doppiare) i personaggi con voci infantili: Troy Baker, Nolan North, Grey Griffin, Christina Milizia, James Arnold Taylor, Imari Williams, Fred Tatasciore, Ralph Garman, Zach Callison, Dee Bradley Baker, Jennifer Hale, Tom Kenny, Jonny Rees, Erica Lindbeck e Josh Keaton nell’ampio roster. La sceneggiatura è di Jeremy Adams (Teen Titans Go! Vs. Teen Titans).

IMPORTANTE. La versione in Bluray viene definita come “Bluray Combo Pack”, la qual cosa fa ipotizzare che il box potrebbe contenere un omaggio, che potrebbe essere la polybag LEGO DC Comics Super Heroes # 30623 SHAZAM!

Chi è Shazam?

E’ uno dei personaggi della scuderia DC Comics ideato da C.C. Beck (disegni) e Bill Parker (testi) nel 1939. La particolarità di questo supereroe è che, a differenza dei suoi “colleghi”, quando smette i panni del Superhero, torna ad essere Billy Batson, un bambino di 10 anni. Il suo nome è in realtà un acronimo: S-H-A-Z-A-M: