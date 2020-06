LEGO: annunciato il nuovo LEGO MINDSTORMS Robot Inventor

E’ stato presentato oggi il nuovo LEGO set # 51515 MINDSTORMS Robot Inventor 5-in-1, la nuova piattaforma per la robotica ed il coding che a partire dal prossimo autunno sostituirà, dopo 7 anni di onorato servizio, la precedente piattaforma MINDSTORMS EV3 (LEGO set # 31313), già ora contrassegnata come “Esaurito” su LEGO Shop @ Home. Decisamente orientato al fornire a bambini e ragazzi le basi e la conoscenza della robotica e del coding (esattamente come la piattaforma SPIKE del LEGO set # 45678 SPIKE Prime, acquistabile su LEGO Shop @ Home per un periodo limitato di tempo) fa nel e per il mondo della scuola tramite il programma e i set LEGO Education).

Utilizzando i 949 pezzi inclusi nel set, i ragazzi (target: 10+) potranno costruire 5 robot, ciascuno con caratteristiche e “capacità” specifiche potranno poi comandare utilizzando l’applicazione LEGO MINDSTORMS Robot Inventor. L’app include anche 50 divertenti sfide di codifica e attività ludiche, oltre alle istruzioni in formato digitale per la costruzione e la codifica dei cinque robot. La programmazione dei robot (sia di quelli “inclusi” nel set sia quelli che i ragazzi andranno ad inventare) sfrutta i blocchi di codifica drag-and-drop basati su Scratch per supportare chi si avvicina per la prima volta alla codifica, ma anche il linguaggio di programmazione testuale Python per chi invece avesse già famigliarità con il coding.

I cinque robot realizzabili con i pezzi inclusi nel LEGO set # 51515 MINDSTORMS Robot Inventor 5-in-1 sono:

Blast

Il robot maestro che può sparare freccette o spianare a martellate la strada tra gli ostacoli e afferrare oggetti. I costruttori potranno programmarlo per scansionare il suo ambiente e usare le sue doti nel caso in cui percepisca il pericolo.

Charlie

Un eccentrico aiutante robotico che può “battere il cinque”, ballare, suonare la batteria, consegnare piccoli regali e affascinare gli amici con il suo sorriso.

Tricky

il robot sportivo è l’atleta supremo. Può essere programmato per la schiacciata perfetta o per lasciagli provare tantissimi sport tra cui basket, bowling o calcio.

Gelo

E’ un vero e proprio robot a quattro zampe. Il suo meccanismo gli permette di camminare, evitare ostacoli e persino eseguire trucchi di vario genere.

Mvp

– La piattaforma di questo veicolo modulare può trasformarsi in una buggy, una gru, una torretta sparatutto o anche un camion mangia-mattoni per raccogliere i mattoncini LEGO lasciati in giro dagli altri robot… o dal suo costruttore.

Il nuovo LEGO set # 51515 MINDSTORMS Robot Inventor 5-in-1 sarà disponibile all’inizio di ottobre 2020 su LEGO Shop @ Home, nei LEGO (Certified per l’Italia) Store e presso i migliori rivenditori e negozi di giocattoli ad un prezzo di € 359,99.

Diversamente dal suo predecessore MINDSTORMS EV3, l’hub intelligente che costituisce il “cervello pensante” del nuovo LEGO set # 51515 MINDSTORMS Robot Inventor 5-in-1 è fornito con batteria ricaricabile agli ioni di litio. Le altre caratteristiche del set sono:

6 porte di ingresso/uscita per il collegamento di una varietà di sensori e motori, che in combinazione con i tradizionali elementi LEGO Technic e System, permetteranno di creare robot e modelli automatizzati nuovi, dinamici e interattivi;

Matrice LED 5×5;

Connessione Bluetooth;

Giroscopio/accelerometro a 6 assi;

Una porta micro USB per la connessione con dispositivi compatibili;

Altoparlante;

Sensore di colore in grado di distinguere otto colori diversi e misurare la luce riflessa e la luce dell’ambiente, dal buio alla luce forte del sole;

Sensore di distanza – rileva gli ostacoli, comprensivo di “occhi” LED programmabili e di un adattatore a 6 pin integrato per sensori di terze parti, schede e hardware fai da te;

4x motori angolari con design a basso profilo per poterli adattare più facilmente a qualunque creazione e con sensore di rotazione integrato;

Nuova piastra “base” di dimensioni 7 x 11 stud nella nuova tonalità di colore verde

Nuove ruote nere

Nuovi telai

I ragazzi potranno programmare le funzioni di controllo a distanza delle proprie creazioni tramite l’app LEGO MINDSTORMS Robot Inventor o collegare i propri controller wireless (quelli in uso con le principali consolle di gaming) all’app tramite Bluetooth. Vedremo se in futuro prossimo sarà possibile utilizzare l’app per “programmare” il controllo a distanza affinchè si possano utilizzare i recenti telecomandi della piattaforma Powered Up. Speriamo in generale che i progettisti e i designer dell’App (e dell’hardware) abbiano previsto la possibilità di poter supportare i telecomandi personalizzati tramite interfacce utente grafiche programmabili su dispositivi intelligenti come Smartphone e Tablet.