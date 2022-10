Era il 4 novembre 1922, quando l’archeologo Howard Carter scopriva la Tomba di Tutankhamon, ritenuta ancora oggi la più grande scoperta archeologica del XX secolo. Quale modo migliore per onorare l’illustre archeologo ed egittologo britannico se non quello di di costruire il set LEGO Architecture della Piramide di Giza?

Dedicato a tutti gli appassionati di architettura, di storia ma anche di viaggi, il set LEGO Architecture #21058 La Grande Piramide di Giza riproduce una ricostruzione dettagliata di uno dei monumenti considerati una delle Sette Meraviglie del mondo Antico. Sollevando il guscio esterno, il modello a sezione trasversale rivela i tunnel, le camere principali e persino il sistema che potrebbe essere stato utilizzato per spostare gli enormi massi utilizzati nella costruzione.

Clicca qui per accedere alla scheda del set

LEGO Architecture #21058

La Grande Piramide di Giza



Il set include anche la riproduzione in mattoncini e in microscala l’area vicina al fiume Nilo, così come gli archeologi ipotizzano fosse al tempo di quando la piramide fu costruita: due piccole piramidi che affiancano la principale, due templi mortuari, varie statue della Sfinge, un obelisco e persino due versioni in mattoncini LEGO delle tipiche imbarcazioni fluviali dell’epoca egizia: le feluche. Acquistando due copie del set, sarà possibile unirle fra loro una volta costruite e realizzare una piramide completa!

Il libretto delle istruzioni incluso nel set contiene, oltre alle istruzioni di montaggio illustrate, anche ulteriori informazioni sulla storia della Piramide e curiosità su come i designer LEGO hanno realizzato il modello.

Una volta costruito, il set LEGO Architecture #21058 La Grande Piramide di Giza misura 20 cm di altezza, 35 cm di larghezza e 32 cm d profondità. E’ composto da 1.476 pezzi ed è in vendita al prezzo di € 139,99 in tutti i migliori negozi di giocattoli, su lego.com e presso i LEGO Store.

Non è la prima volta che un’opera architettonica dell’antichità diventa un set LEGO Architecture: nel 2021 infatti è stata la volta dell’iconico Taj Mahal a farsi in mattoncini nel set LEGO Architecture #21056 Taj Mahal

» Clicca qui per accedere alla scheda del set