LEGO Art 2021: in arrivo il nuovo mosaico dedicato al mondo di Harry Potter

E’ stato annunciato ieri il nuovo set della linea LEGO Art 2021 dedicato al mondo di Harry Potter. Potremo costruire (ed appendere) gli stemmi delle Case di Hogwarts: Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde.

Vi avevamo anticipato le novità di questa nuova linea dedicata agli appassionati adulti in questo nostro articolo

e ieri è arrivata la conferma. Uno dei prossimi mosaici LEGO Art sarà proprio il set LEGO Art # 31201 Stemmi di Hogwarts.

Il set sarà composto da 4.249 parti che consentiranno di costruire, ovviamente uno per volta, i quattro stemmi delle Case di Hogwarts: Grifondoro, Serpeverde, Corvonero o Tassorosso. Il mosaico avrà le ormai ben note dimensioni di 50 × 50 stud (40 cm di lato) e i diversi colori degli stemmi delle quattro Case spiegano anche il numero piuttosto elevato di parti. Anche questo nuovo set avrà la stessa caratteristica prevista per i precedenti set usciti a luglio (costruire un dipinto più grande unendo i pezzi di più copie del set – 4 copie per Marilyn e The Beatles, 3 copie per Iron Man e Darth Vader): comprando 4 copie del set, si potrà costruire il grande stemma di Hogwarts, con la iconica “H” al centro e gli stemmi delle 4 case intorno. Un tile recante la stampa del logo di Harry Potter darà il tocco finale al grande mosaico.

Anche per questo nuovo set, saranno resi disponibili online dei podcast (in inglese) che potranno fare da colonna sonora durante la costruzione. Alcuni esperti e professionisti legati al Wizarding World racconteranno dettagli ed aneddoti legati alle 4 case: Miraphora Mina e Eduardo Lima, Graphic Designer dei nuovi film Harry Potter & Fantastic Beasts, Alan Gilmore, Direttore Creativo dei film di Harry Potter, Pierre Bohanna, Head Prop Maker (il “capo” dei maestri truccatori e dei creatori di tutte le creature magiche, dei film di Harry Potter & Fantastic Beasts films, Kitt Kossmann, il LEGO Designer che si occupa della linea LEGO Art.

Il set LEGO Art # 31201 Stemmi di Hogwarts sarà disponibile da gennaio 2021 al prezzo di 119,99 euro su LEGO Shop@Home, nei LEGO Certified Stores e alcuni rivenditori selezionati.

Avremo la conferma anche per gli altri soggetti che vi avevamo anticipato?

Ma quali sono i soggetti usciti sinora? Rivediamoli insieme!

LEGO Art # 31197 Andy Warhol’s Marilyn Monroe | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.341 pezzi, consente di creare (uno per volta) i 4 elementi dell’opera di Andy Warhol e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con Jessica Beck, il Curatore del Museo Andy Warhol e le storie di Blake Gopnik, Critico d’Arte e autore della biografia “Warhol”.

LEGO Art # 31198 The Beatles | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 2.933 pezzi, consente di creare (uno per volta) il ritratto di ciascuno 4 membri della band e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con il Commentatore Radiofonico, giornalista britannico ed sperto di Beatles Geoff Lloyd, con Samira Ahmed, nota e storica fan dei Beatles e le storie/performance di Nish Kumar, comico e presentatore televisivo (oltre che fan dei Beatles).

LEGO Art # 31199 Iron Man – Marvel Studios | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.167 pezzi, consente di costruire tre diverse immagini dell’eroe Marvel con indosso altrettante versioni dell’Armatura, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Iron Man di grandi dimensioni ed in formato portrait e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Roy Thomas, ex caporedattore di Marvel e storie di Alex Grand, esperto Marvel e conduttore di “Comic Book Historians podcast”.

LEGO Art # 31200 The Sith Star Wars | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.406 pezzi, consente di costruire le immagini di 3 diversi Signori dei Sith, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Darth Vader con in pugno la sua rossa spada laser e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Doug Chiang, Vicepresidente & Direttore Creativo Esecutivo di Lucasfilm e storie di Glyn Dillon, creatore di design per Kylo Ren come si è visto nella saga di film Star Wars.

