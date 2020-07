LEGO Art: arrivano i quadri Lego

LEGO ha presentato la nuova gamma di prodotti destinati agli adulti che sarà lanciata il 1° agosto: LEGO Art, con la quale il Gruppo LEGO lancia un nuovo concetto creativo grazie alla collaborazione con alcuni suoi partner storici. I quattro nuovi set della linea LEGO Art offrono, agli adulti più creativi, un modo diverso per trasformare la propria passione in arte da esporre. Tutti e quattro i nuovi set contengono un tile 2×4 autografato, proprio come per le vere opere d’arte, e un nuovo elemento appositamente progettato per poter appendere i mosaici.

Può essere considerata come un successore dei vari set di mosaici “in bianco e nero” usciti tra il 2000 (set LEGO Mosaic #3443) e il 2003 (Mosaic Cat set # K34431, Mosaic Dino # K34432, Mosaic Johnny Thunder # 34433 e Mosaic Tiger # K34434), solo che questa volta le immagini riprodotte in mattoncini sono opere d’arte su licenza e le tessere sono plate rond 1×1 o tile round 1×1 di vari colori anziché plate 1×1 “in toni di grigio”.

I primi 4 set di questa nuova linea LEGO Art sono:

31197 Marilyn Monroe di Andy Warhol;

31198 The Beatles;

31199 Marvel Studios Iron Man;

31200 Star Wars The Sith;

Si tratta “immagini” di dimensioni 48×48 stud e introducono una serie di nuovi elementi tra cui un brick separator più grande, delle baseplate nel cui spessore sono inseriti i fori per i pin LEGO Technic che si andranno ad utilizzare per unire le 9 “macro-tessere” 16×16 che compongono il telaio del singolo mosaico e uno speciale elemento LEGO Technic da fissare sul retro, possono essere ricostruite in diverse immagini e, in alcuni casi, combinate per creare immagini più grandi.

I set costeranno € 119,99 ciascuno e conterranno dai 2.933 del mosaico The Beatles ai 3.406 di quello dei Sith. I mosaici dedicati a Marilyn Monroe e ai Beatles saranno realizzati con tile round 1×1, mentre quello dedicato ad Iron Man e ai Sith conterranno plate 1×1. In pratica, una specie di set DOTS (dei quali ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo) per costruttori adulti (e infatti, come molti degli ultimi set usciti, recano il logo “18+”).

Le immagini verranno costruite sulle baseplate, una per volta, e le istruzioni mostreranno un semplice diagramma della disposizione dei tile o dei plate sulla baseplate stessa.

Ogni set “include” (lo si potrà scaricare dopo aver acquistato i set) uno specifico podcast, pensato e destinato ad essere ascoltato durante la costruzione. Sono presentati da esperti che discutono l’argomento raffigurato nel mosaico e durano circa 90 minuti.

Mosaici LEGO Art: le caratteristiche

Ciascuno dei 4 set potrà essere costruito in varie versioni, in modalità però diversa tra # 31197 Marilyn Monroe| # 31198 The Beatles e # 31199 Marvel Studios Iron Man|# 31200 Star Wars The Sith. Vediamo queste differenze nel dettaglio.

Il set # 31197 Marilyn Monroe di Andy Warhol permette di costruire uno dei 4 elementi della nota opera Marilyn Monroe di Andy Warhol per volta. Volendo ricreare l’intera opera quindi, occorrerà comprare 4 copie del set;

Il set # 31198 The Beatles permette di costruire il ritratto di solo uno dei 4 baronetti per volta. Volendo quindi costruire i ritratti di tutti e 4 i membri della nota band e riprodurre così la custodia interna del loro mitico White Album, occorrerà comprare 4 copie del set;

Il set # 31199 Marvel Studios Iron Man permette di costruire 3 diverse immagini dell’eroe Marvel (con indosso la Mark III, la Hulbuster Mark I e la Mark LXXXV, ovviamente una per volta). Acquistando però 3 copie del set, si potrà creare una quarta immagine di grandi dimensioni, con orientamento landscape e battezzata “ultimate Iron Man wall piece”;

Il set # 31200 Star Wars The Sith permette anch’esso di costruire le 3 diverse immagini di 3 potenti Signori dei Sith (Darth Maul, Kylo Ren e Darth Vader, ovviamente una per volta), e come per il “collega” Iron Man, acquistando 3 copie del set, si potrà creare una quarta immagine di grandi dimensioni, questa volta con orientamento portrait, con soggetto Darth Vader armato della sua rossa spada laser;

Mosaici LEGO Art: i dettagli

LEGO Art # 31197 Andy Warhol’s Marilyn Monroe | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.341 pezzi, consente di creare (uno per volta) i 4 elementi dell’opera di Andy Warhol e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con Jessica Beck, il Curatore del Museo Andy Warhol e le storie di Blake Gopnik, Critico d’Arte e autore della biografia “Warhol”.

LEGO Art # 31198 The Beatles | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 2.933 pezzi, consente di creare (uno per volta) il ritratto di ciascuno 4 membri della band e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) con interviste con il Commentatore Radiofonico, giornalista britannico ed sperto di Beatles Geoff Lloyd, con Samira Ahmed, nota e storica fan dei Beatles e le storie/performance di Nish Kumar, comico e presentatore televisivo (oltre che fan dei Beatles).

LEGO Art # 31199 Iron Man – Marvel Studios | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.167 pezzi, consente di costruire tre diverse immagini dell’eroe Marvel con indosso altrettante versioni dell’Armatura, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Iron Man di grandi dimensioni ed in formato portrait e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Roy Thomas, ex caporedattore di Marvel e storie di Alex Grand, esperto Marvel e conduttore di “Comic Book Historians podcast”.

LEGO Art # 31200 The Sith Star Wars | € 119,99 su LEGO Shop @ Home

E’ composto da 3.406 pezzi, consente di costruire le immagini di 3 diversi Signori dei Sith, che possono essere combinate (acquistando 3 copie del set) per creare un ritratto finale di Darth Vader con in pugno la sua rossa spada laser e include un podcast di accompagnamento (in lingua inglese) che comprende interviste con Doug Chiang, Vicepresidente & Direttore Creativo Esecutivo di Lucasfilm e storie di Glyn Dillon, creatore di design per Kylo Ren come si è visto nella saga di film Star Wars.

