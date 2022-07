LEGO e Atari celebrano il mito di una delle più celebri console per videogiochi di tutti i tempi, la Atari 2600 VCS, ed è subito anni 80! Il nuovo set arriva dopo il successo della precedente versione in mattoncini di un altro mito dei videogiochi, la Nintedo NES (Nintendo Entertainment System) presentata in questo stesso periodo del 2020.

Affidato alle sapienti e capaci mani di Chris McVeigh (noto per aver inventato , quando era ancora un “semplice” mastro costruttore, quelli che poi sarebbero diventati i set LEGO Brick Sketches), il nuovo set LEGO Icons #10306 Atari 2600 che celebra la mitica consolle Atari è persino più intrigante di quello legato a Nintendo. Se infatti il set della Nintendo NES era più sofisticato perchè includeva il televisore sul quale “scorrevano” gli schemi di Super Mario e più tecnologico perchè si interfacciava con i personaggi interattivi di Mario e Luigi, il set di LEGO e Atari punta invece molto di più sulla autenticità della replica in mattoncini della consolle reale, ma non solo.

Scopriamo insieme tutti i dettagli e le caratteristiche di questo fantastico set retrò.

Il set: presentazione e caratteristiche

Il set è stato progettato da Chris McVeigh, noto per il suo stile di progettazione che porta al massimo livello la tecnica del copiare dal vero: non solo ha riprodotto la consolle nei minimi dettagli, ma ha anche aggiunto tutta una serie di accessori che faranno letteralmente impazzire chi la vera Atari 2600 VCS l’ha avuta e ci ha giocato, ma anche tutti coloro che, come noi, amano tutto ciò che arriva dagli anni ’80.

Partiamo con il joystick, riprodotto minuziosamente, che si muove e trasmette la stessa sensazione dell’originale. Proseguiamo con le cartucce, anch’esse riprodotte in mattoncini. Nel set sono incluse le versioni in mattoncini di tre dei più venduti e famosi giochi per Atari VCS: Centipede, Asteroids e AdventUre, il primo videogioco grafico della storia a contenere un easter eggs (come non pensare a Ernest Cline e al suo Ready Player One?).

Non finisce qui però: oltre alla replica in mattoncini della cartuccia vera e propria, si potranno costruire tre mini-scenette ispirate dalla trama del rispettivo gioco: un centopiedi con fungo per Centipede, un’astronave che spara agli asteroidi per Asteroids e un castello (easter egg compreso) per Adventure. Le tre cartucce potranno essere inserite nell’apposito connettore proprio come nella consolle vera e dopo averci giocato potranno essere ordinatamente riposte nel contenitore, anch’esso costruibile e incluso nel set, copia fedele di quelli che i fortunati possessori della consolle reale si compravano quando i giochi cominciavano a diventare un po’ troppi ed era necessario tenerli in ordine.

La caratteristica che però ci ha colpito di più è quella della vignetta nascosta, ovviamente costruibile, che mostra un ragazzino (una minifigure con maglietta ATARI) che gioca ad Asteroids in una tipica cameretta degli anni ‘80. Ricca di dettagli, include particolari quali poster a tema, una videocassetta VHS, la TV a tubo catodico, il tipico radiolone “boombox”, il telefono retrò e i pattini a rotelle, viene svelata quando si fa scorrere in avanti il piano orizzontale e il frontale della consolle.

Chris McVeigh, il Designer LEGO che ha progettato il set e da sempre grande fan di Atari, ha dichiarato:

“L’Atari 2600 è stato uno dei regali più memorabili che io abbia mai ricevuto da bambino. Ricordo di aver trascorso ore e ore davanti alla TV, stupito di potermi cimentare con giochi Arcade a casa mia. Tra i primi videogiochi proposti c’erano anche molti titoli leggendari, come Asteroids, Adventure e Centipede. Per questo motivo, riunire per la realizzazione di questo fantastico set due icone come Atari e LEGO è stata un’esperienza incredibile. Ci auguriamo che la costruzione di questa storica console vi riporti a quei giorni felici in cui una manciata di pixel significava un mondo di avventure!”

Le caratteristiche

Età: 18+

Misure (praticamente identiche a quelle della consolle originale): oltre 8 cm di altezza, 33 cm di larghezza e 22 cm di profondità

Pezzi: 2.532 (minifigure inclusa)

Prezzo: € 239,99

Inclusi nel set: la consolle (completa di meccanismo di apertura a sorpresa che svela la cameretta anni ’80), il joystick completo di cavo, le tre cartucce costruibili dei videogiochi Asteroids, Adventure e Centipede, le tre vignette ispirate dai rispettivi videogiochi, la vignetta della cameretta anni ’80.

LEGO Icons #10306 Atari 2600



Atari 2600: un po’ di storia

La Atari 2600 VCS è stata una delle prime consolle ad utilizzare le cartucce per distribuire i videogame (piattaforme come il Commodore VIC-20 e Commodore 64 utilizzeranno lo stesso sistema qualche anno più tardi). Prodotta e venduta a partire dal settembre del 1977, è nota per essere stata la prima console di successo: 30 milioni di esemplari venduti, 550 videogiochi disponibili che hanno fatto vendere più di 120 milioni di cartucce. Al momento del lancio, la Atari 2600 VCS costava 199 dollari (prezzo non proprio economico per l’epoca) e la confezione conteneva, oltre alla consolle, anche 2 joystick, 2 paddle ed un gioco (Combat). La console utilizzava un contenitore in materiale plastico con inserti in finta radica. Sul lato superiore si potevano trovare 6 levette denominate “power”, “tv type”, “game select” e “game reset”, rispettivamente per accendere la console, selezionare l’uscita del segnale video a colori o a bianco e nero, scegliere il tipo di gioco quando la cartuccia offriva più modalità e per resettare il gioco stesso. Al centro della consolle trovava posto la porta nella quale inserire le cartucce dei videogiochi. Il gioco più venduto per questa consolle? Pac Man naturalmente! Oltre 7 milioni di copie vendute!

(Credit photo: Evan-Amos, wikipedia | promobricks.de)