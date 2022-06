Era lo scorso settembre 2021 quando LEGO annunciava che non ci sarebbe stato alcun aumento di prezzo dei set LEGO nel corso del 2022. E’ di ieri invece l’annuncio che LEGO aumenta i prezzi, con oltre 100 set che vedranno aumentare il prezzo di listino a partire dal prossimo 1° settembre.

Il comunicato ufficiale recita:

“Le attuali sfide economiche globali dovute all’aumento delle materie prime e dei costi operativi stanno avendo un impatto su molte aziende. Mettere i consumatori al primo posto è al centro di ciò che facciamo come azienda e, da tempo, abbiamo assorbito questi costi per mantenere i prezzi stabili. Tuttavia, poiché questi costi hanno continuato a crescere rapidamente, abbiamo deciso di aumentare il prezzo di alcuni dei nostri set. Questo aumento entrerà in vigore in agosto e settembre. L’aumento sarà diverso a seconda del set e i prezzi cambieranno su circa un quarto del portafoglio. Su alcuni set non modificheremo il prezzo, su altri ci sarà un aumento di una cifra e su set più grandi e complessi l’aumento percentuale sarà maggiore. Continueremo a lavorare per garantire che i nostri prodotti offrano un grande valore e riconosciamo appieno quanto questo sia importante per i nostri fan e per tutti coloro che amano i nostri prodotti.”

Si stima che saranno 105 i set che diventeranno più costosi, con aumenti che andranno da un minimo del 7-8% fino anche al 20-25% per alcuni dei set già oggi tra i più costosi del listino.

L’aumento generalizzato dei costi per le materie prime, per i trasporti e per l’energia è un fatto incontrovertibile. Per contro, la decisione di aumentare il prezzo di listino di set già di per sé piuttosto costosi, lascia davvero un senso di amaro in bocca in quanto:

è dal 2017 che LEGO opera in regime di pareggio energetico, ovvero che tramite i due parchi eolici off-shore dei quali possiede importanti quote (Borkum Riffgrund 1, al largo delle coste della Germania e Burbo Bank, installato nelle acque di Liverpool Bay – UK), produce tanta corrente quanta ne consumano tutti gli uffici, le sedi e gli stabilimenti del Gruppo che operano in tutto il mondo. Quindi, l’aumento del costo dell’energia elettrica non dovrebbe essere un problema;

non più tardi dello scorso mese di marzo, LEGO ha pubblicato i dati finanziari del 2021. Risultati in termini di fatturato e di margine operativo a dir poco stellari:

+27% di fatturato, +33% di margine, +22% di vendite

A fronte di quanto sopra, non solo gli aumenti sembrano del tutto ingiustificati, ma se l’operazione dovesse portare a nuovi e ancora crescenti risultati di fatturato e di margine operativo anche per il 2022, l’operazione stessa risulterà essere una mera manovra speculativa per mantenere gli stessi livelli di margine (e quindi di guadagno) a fronte dell’aumento di alcune voci di costo e il cui obiettivo sarà stato quello di fare in modo che fossero gli acquirenti a farsi carico dell’aumento dei costi. Una “mossa” quindi più in ossequio a principi di avidità che “di mettere al primo posto i consumatori” come citato nel comunicato ufficiale di LEGO.

Se poi torniamo a leggere le parole del comunicato stampa del settembre 2021

“Il Gruppo LEGO non ha intenzione di aumentare il prezzo al dettaglio consigliato (RRP) del suo portafoglio di prodotti. In Europa occidentale, abbiamo adottato misure per rendere i prezzi consigliati più coerenti tra i diversi paesi a partire dal 2022. Il prezzo consigliato della maggior parte dei set LEGO non cambierà di conseguenza. Tuttavia, su una piccola selezione di set, il prezzo consigliato aumenterà o diminuirà a seconda del set e del paese. Al momento non ci sono piani per apportare tali cambiamenti in altri mercati.“

la scelta di aumentare i prezzi e la tempistica di attuazione della scelta stessa, sembrano ancora peggiori.

Il nostro consiglio?

Acquistate ora, subito, i set che avete pianificato di comprare più avanti, magari sfruttando il periodo natalizio, le offerte del Black Friday o gli sconti che periodicamente i vari rivenditori (Amazon, Zavvi etc) applicano sui set più richiesti.

Ammesso e non concesso infatti che li possiate trovare con offerte al 20-25% di sconto, applicando la promozione ai prezzi aumentati “ritornerete” al prezzo di listino attuale. Tanto vale quindi approfittare ora dei prezzi “bassi” e portarvi a casa già ora i set che avete scelto di aggiungere alla vostra collezione.

Sono infatti soprattutto i set “per adulti” (che proprio pochi giorni fa sono stati ribattezzati da LEGO in “ICONS”) i prodotti che vedranno gli aumenti maggiori, come detto anche fino al 25% (come ad esempio la nuovissima Ferrari Daytona SP3 che passerà da 399,99 a 449,99 Euro o la Porsche 911 che passa da 139,99 a 169,99 euro).

I set soggetti ad aumento

L’elenco che segue include una selezione dei set “provenienti” dai temi più amati dai collezionisti e dai costruttori che subiranno gli aumenti.

LEGO City #60324 Gru mobile

Uno dei set più interessanti tra quelli del tema LEGO City del 2022. Aumenta del 13%, passando da 39,99 a 44,99 euro.

LEGO Speed Champions #76908 Lamborghini Countach

E’ uno dei tre set “a vettura singola” della nuova tornata 2022 del tema Speed Champions. Aumenta del 25%, passando da 19,99 a 24,99 euro.

LEGO Disney (Princess) #43207 Il palazzo sottomarino di Ariel

Set dedicato al mondo subacqueo della Sirenetta e ricco di personaggi e accessori. Aumenta del 18%, passando da 84,99 a 99,99 euro.

LEGO Star Wars #75329 Diorama Volo sulla trincea della Morte Nera

E’ uno dei tre nuovi set “diorama” che riproducono scene iconiche della Trilogia originale della saga.

Aumenta del 17%, passando da 59,99 a 69,99 euro.

LEGO Marvel #76208 Drakkar di Thor

E’ uno dei due nuovi set dedicati al film “Thor Love & Thunder” di imminente uscita per l’MCU.

Aumenta del 20%, passando da 49,99 a 59,99 euro.

LEGO DC Batman #76240 Batmobile Tumbler

Nuova edizione, modificata e migliorata dell’analogo set #76023 lanciato nel 2014.

Aumenta del 17%, passando da 229,99 a 269,99 euro.

LEGO Technic #42115 Lamborghini Sián FKP 37

E’ stato il terzo set della linea per collezionisti adulti e petrol-head della serie LEGO Technic Ultimate Car Concept.

Aumenta del 13%, passando da 399,99 a 449,99 euro.

LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang

E’ il set che ha introdotto lo sterzo funzionante nella serie di set dedicati alle auto storiche e iconiche.

Aumenta del 21%, passando da 139,99 a 169,99 euro.

Che dire? Buoni acquisti!