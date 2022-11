Natale è ormai alle porte e solitamente porta con sé il più prezioso dei regali: tempo da dedicare a noi stessi e alle nostre passioni. Tra queste, una delle più diffuse è certamente quella per le auto e i motori. Costruire set LEGO è un ottimo modo per scaricare lo stress. Costruire set LEGO che incontrano le nostre passioni è anche meglio. Abbiamo selezionato per voi alcuni dei migliori set LEGO Auto da regalare a Natale: siete pronti a scoprirli insieme a noi?

I migliori set auto da regalare a Natale

LEGO Creator Expert #10265 Ford Mustang

Il modello incluso in questo set riproduce l’iconica muscle car americana degli anni ‘60, dotata di carrozzeria blu scuro con strisce bianche da corsa, presa d’aria sul cofano, badge con logo Mustang stampato, emblemi GT e cerchi a 5 razze con pneumatici ad alto grip. Sviluppata in collaborazione con la Ford, il set include componenti aggiuntivi, opzionali e costruibili per la personalizzazione, tra cui una selezione di targhe, un turbcompressore, un alettone posteriore a coda d’anatra, grandi tubi di scarico, un alettone anteriore e un serbatoio di protossido di azoto. I dettagliati interni includono sedili, radio, cambio mid-console e sterzo funzionante. Sotto il cofano trova posto il grande motore big-block 390 V8 completo di batteria, tubi e filtro dell’aria. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Creator Expert #10295 Porsche 911

L’inconfondibile stile Porsche viene di nuovo celebrato con questa versione da collezione della Porsche 911. Se il precedente modello della Ford Mustang oltre ad essere completo di sterzo funzionante, aveva anche la possibilità di essere personalizzato con un kit di customizzazione anch’esso costruibile, con questo set dedicato alla Porsche 911 si sale di livello: sarà infatti possibile scegliere tra ben due versioni di auto da costruire: si potrà infatti decidere se realizzare la versione Turbo 3.0 oppure la versione Targa con il suo iconico montante Targa e il tettuccio rigido e rimuovibile (che troverà posto nel vano bagagli anteriore). Indipendentemente dalla versine scelta, il modello includerà funzioni e dettagli autentici e tipici della Porsche 911 quali gli inconfondibili paraurti anteriore e posteriore, i fari angolari, il logo stampato e le targhe, oltre naturalmente agli interni fedelmente riprodotti e che comprendono sterzo funzionante, leva del cambio, freno di stazionamento, sedili reclinabili e l’elegante livrea arancione scuro e nocciola. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Creator Expert #10304 Chevrolet Camaro Z28

L’inconfondibile stile Porsche viene di nuovo celebrato con questa versione da collezione della Porsche 911. Se il precedente modello della Ford Mustang oltre ad essere completo di sterzo funzionante, aveva anche la possibilità di essere personalizzato con un kit di customizzazione anch’esso costruibile, con questo set dedicato alla Porsche 911 si sale di livello: sarà infatti possibile scegliere tra ben due versioni di auto da costruire: si potrà infatti decidere se realizzare la versione Turbo 3.0 oppure la versione Targa con il suo iconico montante Targa e il tettuccio rigido e rimuovibile (che troverà posto nel vano bagagli anteriore). Indipendentemente dalla versine scelta, il modello includerà funzioni e dettagli autentici e tipici della Porsche 911 quali gli inconfondibili paraurti anteriore e posteriore, i fari angolari, il logo stampato e le targhe, oltre naturalmente agli interni fedelmente riprodotti e che comprendono sterzo funzionante, leva del cambio, freno di stazionamento, sedili reclinabili e l’elegante livrea arancione scuro e nocciola. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Speed Champions #76908 Lamborghini Countach

Il set permette di costruire la replica in mattoncini LEGO di una delle auto più iconiche della sua generazione. Oltre al modello della vettura in livrea bianca, troviamo la minifigure del pilota Lamborghini equipaggiato di casco, capelli e chiave inglese. Il modello della Lamborghini Countach comprende un abitacolo apribile a 2 posti, tanti dettagli realistici e una volta costruito misura 4 cm di altezza, 15 cm di lunghezza e 7 cm di larghezza. E’ perfetto per essere esposto accanto alla sorella maggiore Lamborghini Siàn LEGO Technic (#42115). Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Technic #42127 Batmobile di The Batman

Il set ripriduce in versione LEGO Technic la Batmobile vista nel film THE BATMAN arrivato nelle sale nel 2022.vIl modello include 2 mattoncini luminosi, 1 rosso e 1 giallo. La luce rossa illumina il fake engine trasparente sul retro, mentre il mattoncino giallo illumina la griglia anteriore. Tra le altre caratteristiche troviamo: sterzo funzionante, ruote posteriori con differenziale, una fiamma che gira, oltre a porte e cofano apribili. Una volta costruito il modello misura 11 cm di altezza, 45 cm di lunghezza (compresa la fiamma posteriore) e 17 cm di larghezza. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Technic #42115 Lamborghini Siàn

Il set permette di ricostruire l’inconfondibile potenza e il look inconfondibile della Lamborghini Sián FKP 37. I tanti dettagli riprodotti dal modello rappresentano fedelmente quelli della Sián FKP 37 reale, compresi l’attraente livrea verde lime e i cerchi dorati. Le caratteristiche autentiche riprodotte nel set includono la trasmissione a 8 rapporti, attivata tramite cambio al volante a palette mobili, motore V12 con pistoni mobili e trazione integrale, sterzo funzionante e sospensioni anteriori e posteriori. Proprio come la super sportiva a grandezza naturale, questo modello è dotato di portiere con apertura a forbice. Caratteristiche di lusso. Il set è contenuto in una lussuosa confezione, che include un esclusivo volume rilegato con istruzioni per la costruzione, immagini e interviste dietro le quinte. All’interno del cofano anteriore, il numero di serie univoco per ogni copia del set che permette di sbloccare vari contenuti esclusivi disponibili online. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Technic #42143 Ferrari Daytona SP3

Ultima nata della serie Ultimate Car Concept LEGO Technic, il set riproduce tutti i dettagli della fantastica Ferrari Daytona SP3. Tra le caratteristiche del set troviamo lo sterzo funzionante, il cambio sequenziale a 8 rapporti con palette al volante, il motore V12 con pistoni mobili, tettuccio rimovibile (come nell’auto vera), ammortizzatori e portiere con apertura ad ala di cigno. Cofano anteriore e vano motore sono anch’essi apribili. Il set è completamente privo di adesivi: tutti i pezzi con elementi grafici sono stampati. I cerchioni sono stati realizzati appositamente per questo set e gli pneumatici recano un battistrada dal design rinnovato e spettacolare. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR

Stessa scala (approssimativamente 1:10) e analoga livrea racing del proprio team di appartenenza della Ferrari 488 del set LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE ‘AF Corse #51’, il modello realizzabile con questo set riproduce la Porsche 911 RSR, che in questa versione include numerose caratteristiche autentiche, tra cui ala posteriore con supporti “a collo di cigno”, grande diffusore posteriore e specchietti laterali aerodinamici, cerchi a razze neri e fari realistici anteriori e posteriori. Include anche un dettagliato abitacolo, sospensioni differenziali indipendenti e visibili e motore boxer a sei cilindri con pistoni mobili posizionati davanti all’asse posteriore. L’abitacolo accessibile è dotato di schermo radar, sterzo funzionante, estintore e mappa del circuito di Laguna Seca stampato sulla portiera del guidatore.

Vedi il set su lego.com

LEGO Technic #42125 Ferrari 488 GTE ‘AF Corse #51’

Stessa scala (approssimativamente 1:10) analoga livrea racing del proprio team di appartenenza della Porsche 911 del set LEGO Technic #42096 Porsche 911 RSR, il modello realizzabile con questo set riproduce la Ferrari 488 GTE, artefice di tantissime vittorie per il Cavallino Rampante nelle gare di endurance più impegnative del mondo. Il modello include tutti i dettagli autentici, proprio come la vettura originale: sospensioni anteriori e posteriori, portiere apribili, un motore V8 con pistoni mobili e un volante funzionante. Adesivi originali e colori autentici ricreano la livrea racing e aggiungono il tocco finale a questo fantastico modello. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

LEGO Technic #42126 Ford F-150 Raptor

Il set è il regalo perfetto per sé stessi o per qualsiasi appassionato di Ford F-Series. Il modello include le seguenti funzioni: il motore V6 con pistoni mobili e sospensioni su tutte le ruote. Ci sono 4 sportelli apribili per poterne ammirare l’interno, insieme a un cofano apribile e al pianale dell’autocarro. Il modello misura 15 cm di altezza, 42 cm di lunghezza e 18 cm di larghezza. Ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo.

Vedi il set su lego.com

Costruire set LEGO che siano in linea con le proprie passioni è una esperienza di gran lunga più gratificante di quella data dalla costruzione di set “generici”. Costruire un’auto il set che rappresenta il modello di un’auto della cui controparte reale si conoscono caratteristiche, storia e performance unisce e fonde due passioni già molto “forti” singolarmente… pensate a cosa succede a fonderle in un’unica esperienza di costruzione!