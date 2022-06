LEGO ha confermato durante la recente LEGO Con 2022 il lancio del nuovo tema dedicato Avatar e al suo sequel e lo fatto in diretta live presentando il primo di quella che speriamo essere una lunga serie, soprattutto se dovessero essere sviluppati set che riproducono i veicoli, i mecha e i velivoli della Resources Development Administration, nota anche come RDA, l’organizzazione (immaginaria) non governativa più grande e importante dell’universo di Avatar.

Si parte con il primo e più grande dei set, il LEGO Disney #75574 Toruk Makto e l’Albero delle anime.

Il set racconta la scena nella quale il protagonista Jake Sully decide di restare su Pandora e usa l’albero delle anime per trasferire la propria mente nel corpo del suo Avatar una volta per tutte. Nel frattempo, l’Avatar di Jake diventa un Toruk Makto, in grado di montare e controllare un Toruk, il più grande e temuto predatore dei cieli di Pandora che gli umani chiamano il nome scientifico di Leonopteryx rex.

Il nome con cui lo chiamano i Na’vi, Toruk, significa “Ultima Ombra”, a causa della sua tattica di caccia in picchiata dall’alto, che lo rende per le sue prede l’ultima ombra che vedono nella loro vita. Ha un ruolo molto importante nella cultura dei Na’vi perchè furono pochissimi coloro in grado di domarlo, legandosi a uno di loro tramite lo tsaheylu divenendo appunto Toruk Makto, Cavaliere di Ultima Ombra. Sono solo cinque i guerrieri Na’vi diventati Toruk Makto prima di Jake, che nel finale del film si unisce a loro e comanda i Na’vi contro l’ RDA.

Il set è un vero e proprio playset, in quanto include il modello costruibile dell’Albero delle Anime e del Toruk, oltre a 3 ambientazioni con elementi fluorescenti, alle 4 minifigure di Jake Sully (Sam Worthington), della sua amata Neytiri (interpretata nel film da Zoe Saldana), di Mo’at (madre di Neytiri e leader spirituale del clan Omaticaya, nel film interpretata da CCH Pounder) e di Tsu’Tey (il migliore dei guerrieri e dei cacciatori del clan, nel film interpretato da Laz Alonso) e a un Direhorse (nome scientifico: Equidirus hoplites) completo di tsaheylu, le “code neurali” (i tendrilli) che permettono ai Na’vi di creare con le loro cavalcature un legame bio-neuro-chimico che consente loro di sentire l’uno (il cavaliere) il corpo dell’altra (la creatura cavalcata) come fosse il proprio. Sarà così possibile ricreare le scene del film o perchè no, inventare storie del tutto nuove per costruire versioni infinite di Pandora.

Una delle particolarità del set è che le istruzioni per la costruzione sono state divise in 3 libretti distinti, così che tutta la famiglia (o un gruppo di amici) possano costruire i vari elementi del set contemporaneamente, condividendo così l’esperienza della costruzione stessa.

Sulla base di quanto ci è dato sapere al momento, i primi set dovrebbero essere in totale quattro, in uscita a partire da ottobre, anticipando quindi l’arrivo in sala del sequel, Avatar 2: La Via dell’Acqua

prevista in Italia per il 14 dicembre:

Quanto sarebbe fantastico avere il velivolo Scorpion Gunship, l’esoscheletro Amp Suit, il Grinder da Avatar (2009) o vascelli e veicoli acquatici come il Gator, la Sea Dragon , la Crabsuit da Avatar II?

L’arrivo sugli scaffali digitali di lego.com e su quelli fisici dei LEGO (Certified) Store era stato anticipato da Stephanie Young, responsabile dei prodotti di consumo, giochi ed editoria di The Walt Disney Company, che in un’intervista con License Global, aveva dato molti dettagli sui prodotti del merchandising in produzione insieme ai film di Avatar, tra cui i nuovi set LEGO.

La citazione esatta recita:

Viene dunque confermato direttamente dal titolare dei diritti di licenza che ci saranno set in arrivo che saranno basati sia sul film originale che sul suo sequel. Il mondo di Pandora è perfetto per un tema LEGO, con un mix di alieni, umani, veicoli, velivoli e creature varie.

In un’intervista molto dettagliata a The Hollywood Reporter, Steve Asbell, il presidente di 20th Century Studios, aveva poi confermato che nella lunga lista di lungometraggi in arrivo nel 2022 c’è anche Avatar 2, aggiungendo “nessuno è pronto per quello che stiamo per vedere”. Queste le sue parole, riferendosi al regista James Cameron:

La storia di Avatar 2, al momento, è tenuta nascosta, ma estenderà la mitologia del primo film: l’umano Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), l’aliena della popolazione Na’vi, la coppia protagonista del primo film , hanno formato una famiglia e gran parte del film si concentrerà sui loro bambini. Quando una antica minaccia riapparirà, lo saranno costretti a lasciare la loro casa ed esplorare nuovi territori su il pianeta Pandora. Sembra infatti che Cliff Curtis, uno degli attori, sarà Tonowari, il leader di una nuova fazione sottomarina dei Na’vi, conosciuta come Metkayina e gli attori hanno dovuto diventare esperti subacquei, come mostrato in un Tweet di sul profilo ufficiale del film:

From the set of the sequels: @ZoeSaldana, Sam Worthington, Kate Winslet, and Cliff Curtis taking a break from underwater performance capture for a quick photo!

Fun fact: Much of the performance capture took place in this 900,000 gallon tank, built specifically for the sequels. pic.twitter.com/NSfqoZ6jXJ

— Avatar (@officialavatar) May 13, 2020