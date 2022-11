LEGO ha caricato oggi su lego.com i 5 nuovi set del nuovo tema Avatar e che saranno acquistabili dal prossimo 1° gennaio 2023. Se infatti i primi 5 set commercializzati dallo scorso 1° ottobre erano ispirati dal primo film Avatar del 2009 (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo), questi nuovi set “arrivano” dal nuovo film Avatar 2: La Via dell’Acqua, il cui arrivo nelle sale italiane è previsto per il prossimo 14 dicembre (nessun rischio spoiler dunque). Vediamo insieme i 5 nuovi set LEGO Avatar 2023.

LEGO Disney #75575 La scoperta di Ilu

Il set include tutto il necessario per costruire il personaggio dell’Ilu snodabile, le minifigure di Tsireya e Tuk, la barriera corallina di Pandora e un supporto per l’esposizione. L’Ilu (senza la base espositrice) misura 4 cm di altezza, 12 cm di larghezza e 21 cm di profondità. Include le minifigure di Tsireya e Tuk, complete di lancia subacquea e di un pesce di Pandora.

Età: 8+

Numero di pezzi: 179

Prezzo: € 24,99

LEGO Disney #75576 L’avventura di Skimwing

Il set include tutto il necessario per costruire il personaggio dello Skimwing snodabile, le minifigure di Tonowari e Jake Sully (complete della lancia di Tonowari, di una balestra e di un pesce di Pandora), la barriera corallina di Pandora come ambientazione e un supporto per l’esposizione. Lo Skimwing (senza la base espositrice) misura 6 cm di altezza, 33 cm di lunghezza e 33 cm di larghezza.

Età: 8+

Numero di pezzi: 259

Prezzo: € 34,99

LEGO Disney #75577 Il sottomarino Mako

Il set include tutto il necessario per creare il sottomarino Avatar Mako, 3 ambientazioni coralline dell’oceano di Pandora, con una grotta, e le minifigure di Neteyam, Ao’nung, Spider e RDA Quaritch. Il sottomarino è ricco di dettagli tratti dal film ed è dotato di fantastiche funzioni, tra cui 2 cabine di pilotaggio apribili e 3 propulsori mobili. Il set include anche le minifigure di Neteyam, Ao’nung, Spider e RDA Quaritch, oltre a 3 ambientazioni con fondale marino di Pandora ricoperto di coralli. Il sottomarino (senza la base espositrice) misura 7 cm di altezza, 29 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza.

Età: 9+

Numero di pezzi: 553

Prezzo: € 54,99

LEGO Disney #75578 La casa corallina di Metkayina

Il set include tutto il necessario per costruire la casa del villaggio di Metkayina, incastonata tra gli alberi alieni simili a mangrovie di Pandora al di sopra di colorate barriere coralline, con dettagli tratti dal film, oltre ad una canoa con pagaia, un’ambientazione con barriera corallina di Pandora e le minifigure di Neytiri, Kiri, Ronal e Tonowari (complete di accessori quali una torcia, la lancia a doppia punta di Tonowari, diversi oggetti alimentari e utensili da cucina). La capanna principale misura 19 cm di altezza, 41 di larghezza e 25 cm di profondità.

Età: 9+

Numero di pezzi: 528

Prezzo: € 79,99

LEGO Disney #75579 Tulkun Payakan e Crabsuit

Il set include tutto il necessario per costruire il modello del Tulkun snodabile, del sommergibile Crabsuit e include le minifigure di Lo’ak, Tsireya e del pilota della Crabsuit. Il set include inoltre 2 ambientazioni con fondale marino costruibili e un supporto per l’esposizione del Tulkun, il quale (esclusa la base espositrice) misura 8 cm di altezza, 39 cm di lunghezza e 32 cm di larghezza.

Età: 10+

Numero di pezzi: 761

Prezzo: € 99,99

